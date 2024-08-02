Задержались на час: «Северный флот» вышел на сцену в Новосибирске — смотрим видео с концерта

Сотни человек собрались на площадке в рамках музыкального события Источник: Елизавета Шаталова/NGS.RU











В Новосибирске вечером 2 августа проходит выступление музыкальной группы «Северный флот». Артисты вышли на сцену аэродрома ОбьГЭС — там организовали рок-фестиваль «Ветер Сибири» (18+).



Сотни человек собрались на площадке в рамках музыкального события. НГС вместе с сибиряками посмотрел выступление артистов. Публикуем кадры с концерта.



Концерт музыкантов задержался Источник: Елизавета Шаталова/NGS.RU

На сайте рок-фестиваля сказано, что выступление музыкантов должно было состояться в 20:00 часов. Вместе с тем концерт задержался как минимум на час, артисты вышли на сцену после 21:00 часов.

