Задержались на час: «Северный флот» вышел на сцену в Новосибирске — смотрим видео с концерта

В Новосибирске вечером 2 августа проходит выступление музыкальной группы «Северный флот». Артисты вышли на сцену аэродрома ОбьГЭС — там организовали рок-фестиваль «Ветер Сибири» (18+).
Сотни человек собрались на площадке в рамках музыкального события. НГС вместе с сибиряками посмотрел выступление артистов. Публикуем кадры с концерта.
На сайте рок-фестиваля сказано, что выступление музыкантов должно было состояться в 20:00 часов. Вместе с тем концерт задержался как минимум на час, артисты вышли на сцену после 21:00 часов.
В 2024 году фестиваль «Ветер Сибири» перенесли с аэродрома Мочище на аэродром ОбьГЭС. НГС в режиме онлайн рассказывает, что происходит на площадке музыкального события. Присоединяйтесь к трансляции.