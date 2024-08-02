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Развлечения Унесенные ветром Задержались на час: «Северный флот» вышел на сцену в Новосибирске — смотрим видео с концерта

Задержались на час: «Северный флот» вышел на сцену в Новосибирске — смотрим видео с концерта

Музыкальная группа участвует в рок-фестивале на ОбьГЭСе

629
4 комментария
Сотни человек собрались на площадке в рамках музыкального события

В Новосибирске вечером 2 августа проходит выступление музыкальной группы «Северный флот». Артисты вышли на сцену аэродрома ОбьГЭС — там организовали рок-фестиваль «Ветер Сибири» (18+).

Сотни человек собрались на площадке в рамках музыкального события. НГС вместе с сибиряками посмотрел выступление артистов. Публикуем кадры с концерта.

Концерт музыкантов задержался

На сайте рок-фестиваля сказано, что выступление музыкантов должно было состояться в 20:00 часов. Вместе с тем концерт задержался как минимум на час, артисты вышли на сцену после 21:00 часов.

В 2024 году фестиваль «Ветер Сибири» перенесли с аэродрома Мочище на аэродром ОбьГЭС. НГС в режиме онлайн рассказывает, что происходит на площадке музыкального события. Присоединяйтесь к трансляции.

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Комментарии
5
Дед Митрич
2 августа 2024, 21:37
А где "Черноморский флот"?
Гость
2 августа 2024, 21:57
Кто это
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