«Вечно пьяные тюлени на пляже отеля». Отзывы туристов о Геленджике, Анапе и Турции

С гор открывается красивый вид на бухту Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU











В июле наши краснодарские коллеги из 93.RU публиковали отзывы туристов об отдыхе в Геленджике. Они были разными: кто-то запомнил грязь и вонь от бухты, а для кого-то отдых на курорте стал идеальным. Жители разных регионов России в комментариях к статье решили рассказать о своем опыте отпуска на черноморском побережье. Почитайте самые интересные комментарии.

Во всём виноваты приезжие

Некоторые местные читатели считают, что мусора на курортах много из-за приезжих, которые ленятся дойти до урны.

— Загадили, дорогие россияне. Понаехи не привыкли опускать прямо в урну фантики от конфет или мороженого, бутылки в урну тоже не научились ставить, а местные это умеют. И, кстати, на пешеходных переходах останавливаются и пропускают водители Краснодарского края, неважно, на какой машине едут. Россияне прут на скорости, даже не сбавляя. Так что актуально — чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться? Местным некогда гадить, они работают, чтобы вас, гости, обслуживать.

Летом много туристов Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU











— На мой взгляд, всё очень просто. Есть два курорта — Анапа и Геленджик. И каждый сезон появляется информация о том, как в Анапе волшебно, а в Геленджике плохо, ну или с точностью наоборот, Анапа — «фууу», Геленджик — супер. По моему мнению (живу в пригороде Краснодара, каждые выходные проводим на море), и там, и там одинаково. Отдельно о мусоре — чистота начинается с нас! Очень часто замечаю: люди отдохнули, встали и ушли, оставив после себя кучу мусора, хотя на пляже везде в шаговой доступности стоят мусорные баки. Ветер дунул — мусор в море. Вечером всё это убирается, с утра та же самая картина. Давайте беречь наши курорты, страну и планету! Если каждый донесет свой мусор до бака, на следующее утро будет намного приятнее отдыхать. Ни разу не ловили кишечной инфекции на наших курортах. Кишечная инфекция — это адаптация к перемене климата, просто раньше адаптация проходила чуть иначе.

— Отдыхать надо в диких незаселенных местах. А где человек живет, всё завалено отходами.

Зимой благодать

Многие похвалили Геленджик — людям нравится, что это тихий и спокойный город. Причем уютнее всего там зимой, когда толпы туристов разъезжаются по домам. Благо, погода в Краснодарском крае располагает к долгим прогулкам даже не в сезон, поэтому всем стоит хоть однажды приехать в Геленджик зимой.

— Геленджик — отличный курортный городок. Люди с детьми купаются там, где запрещено, у стоянок катеров, потом жалуются. Там есть отличные пляжи, хорошие кафе, главное — думать, как ты хочешь провести отпуск.

— Работал там пять лет. Летом, да, большая деревня, толпы, ор, жара... Но зимой... Благодать. Хоть и всякие кафешки летние не работают, но приятно прогуляться по набережной в тишине, по переулкам. Да и вообще на курортный город не похож Гелик зимой, это обычный тихий городок, живет своей спокойной тихой жизнью.



Не в сезон в Геленджике спокойнее Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU











— Мы отдыхали в этом году в Геленджике. С начала до середины июня. Море было чистое, вода теплая, люди адекватные. Очень все понравилось. Кстати, когда после шторма выбросило водоросли, ровно за 4 часа всё было убрано.



Лучше уезжать на дикие пляжи

Но и без жалоб не обошлось. Конечно же, помимо мусора, в топе минусов остаются сливы в море. Многим не нравится канализационный запах. Причем такая проблема не только в самом Геленджике, но и в соседнем Новороссийске.

— Я живу в Новороссийске, очень много лет не купаюсь на городских пляжах. Потому что это настоящая канализация.

— Про местных всё в точку. У меня был разговор с фельдшером, когда я заболел на отдыхе. Он тоже говорил про выбросы канализации. Что те, кто это знает, купаться уезжают за два километра от города на дикие пляжи.



Турция или Геленджик?

А еще читатели снова начали спорить, где же лучше отдыхать: на российских курортах или заграничных? Часто наше побережье сравнивают с турецким, но мнение у всех разное.

— Отдых внутри страны превратился в роскошь для россиян. Средняя стоимость отдыха в РФ начинается от 70 тысяч рублей. При этом 80% граждан готовы потратить на него максимум 15 тысяч.