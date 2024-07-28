Рев двигателей, головокружительные трюки и свинцовые тучи: как прошел авиафестиваль в Мочище – самое интересное в одном видео

На аэродроме собрались тысячи зрителей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Традиционное авиашоу стало главным событием дня 29 июля. На аэродроме в Мочище собрались тысячи зрителей. На площадке работал фуд-корт, а люди располагались прямо на траве на привезенных пледах и раскладных креслах.



На площадку мероприятия любители авиации начали прибывать с раннего утра, несмотря на то, что официальное открытие было запланировано на 11-00. Пробка к месту проведения начиналась от съезда с трассы. Вдоль подъезда к аэродрому были организованы парковочные места, которые к моменту открытия фестиваля уже заполнились. Надо сказать, то если первая парковочная поляна была бесплатной, то по мере приближения к главной площадке фестиваля, припарковаться можно было «по тарифу» от 100 до 200 рублей с машины.

Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

Программа фестиваля началась с выступлений авиамоделистов. Но все ждали настоящих пилотов, которые должны были заставить трепетать зрителей ревом двигателей и головокружительными фигурами высшего пилотажа. И ожидания гостей мероприятия оправдались: реактивные самолеты, спортивные и ретро модели, планеры и вертолеты: каждый элемент программы заставлял собравшихся кричать от восторга и аплодировать. Впечатлило выступление женской пилотажной группы «Барсы». Пять девушек и их капитан Иван Барсов прилетели из Сургута. Они показывали высший пилотаж на Як-52. Следующим пунктом программы стало головокружительное шоу пилотажной группой «Русь» на самолетах L-39. Их выступление с трюками сопровождалось и яркими дымовыми эффектами в цветах триколора.



Эффектным завершением дня стало выступление «Русских витязей». Кстати, кульминация фестиваля с участием Су-35 была под вопросом. Из-за погоды задерживался вылет «Витязей» из аэропорта Толмачево и была вероятность завершения программы, а зрители начали расходиться. Тем не менее, группа из четырех самолетов прибыла в Мочище и как всегда показала сложнейшие фигуры высшего пилотажа.



Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске прошел «Пикник Фест-2024».

