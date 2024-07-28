Салаги не пройдут: попробуйте угадать, что значат эти 10 слов из морского жаргона



Язык мореплавания и так довольно сложный, ведь почти полностью состоит из иностранных терминов. Но в придачу к этому моряки придумали собственный сленг, назвав по-новому даже самые привычные вещи. Поэтому их вряд ли поймет хоть один человек, не служивший во флоте. Или мы ошибаемся? Предлагаем за 10 вопросов узнать, какой из вас морской волк.

