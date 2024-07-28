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Развлечения тест Салаги не пройдут: попробуйте угадать, что значат эти 10 слов из морского жаргона

Салаги не пройдут: попробуйте угадать, что значат эти 10 слов из морского жаргона

На каком вы месте от юнги до капитана?

975
2 комментария
Как думаете, на фотографии маслопуп, баклан или всё же дракон?


Язык мореплавания и так довольно сложный, ведь почти полностью состоит из иностранных терминов. Но в придачу к этому моряки придумали собственный сленг, назвав по-новому даже самые привычные вещи. Поэтому их вряд ли поймет хоть один человек, не служивший во флоте. Или мы ошибаемся? Предлагаем за 10 вопросов узнать, какой из вас морской волк.

ТЕСТПройден 247 раз
1 / 10
Кого на корабле называют маслопупом?
  • Любителя плотно поесть
  • Механика
  • Заведующего продуктовой кладовой
  • Не очень умного матроса
2 / 10
А что такое яшка?
  • Морская болезнь
  • Новобранец на корабле
  • Якорь
  • Водка
3 / 10
Чем занимается моряк, вертящий дырки?
  • Отдыхает в портовом городе
  • Пришивает к форме новые погоны
  • Готовится получить награду
  • Бездельничает
4 / 10
Почему никто не любит «бакланов»?
  • Они едят не по расписанию
  • Они раздражают своим присутствием
  • Они плохо или медленно выполняют свою работу
  • Они не следят за своим внешним видом
5 / 10
Карась на флоте — это салага. А караси?
  • Несколько матросов
  • Тараканы
  • Сапоги
  • Носки
6 / 10
Что вы передадите матросу, попросившему у вас пальник?
  • Молоток
  • Спичку
  • Огнетушитель
  • Набор для шитья
7 / 10
Для чего на корабле нужен адвокат?
  • Чтобы его пить
  • Чтобы его есть
  • Чтобы его носить
  • Чтобы защитить моряка на военном трибунале
8 / 10
Угадаете, что такое «41 дырочка»?
  • Тапки подводников
  • Авоська
  • Корабль, потерпевший бедствие
  • Железный каркас койки
9 / 10
Кого в экипаже называют драконом?
  • Капитана
  • Боцмана
  • Моториста
  • Начальника радиостанции
10 / 10
Когда на флоте берут за ноздрю?
  • Когда ловят моряка на воровстве
  • Когда буксируют другой корабль
  • Когда устраивают внезапную проверку
  • Когда учат молодых штурманов

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Комментарии
2
Гость
28 июля 2024, 08:26
Я не юнга и не капитан. Я - пассажир!
Гость
28 июля 2024, 09:25
Я - паалковник! Прыгаваю с парошута.
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