Козерогам — вечер страсти, Близнецам — ужин при свечах: гороскоп любви на выходные, 27–28 июля

До выходных осталось всего ничего, и звезды помогут составить идеальный план на эти два дня. Мы изучили ночное небо и сейчас расскажем вам, кому лучше устроить романтический вечер дома, а кому — оторваться по полной.
Овен
В эти выходные звезды так и кричат Овнам — пора сделать первый шаг. Отбросьте стеснение и пригласите вашу тайную любовь на романтическое свидание. Впечатлите ее, и награда не заставит себя долго ждать.
Если у вас уже есть вторая половинка, то пришло время отправиться с ней в небольшое приключение. Съездите в другой город или хотя бы поужинайте в новом ресторане — впечатления пробудят вашу страсть.
В постели Овнам звезды советуют попробовать что-нибудь новенькое. Не стесняйтесь своих желаний и удивите любимого человека.
Телец
У Тельцов выходные пройдут под знаменем приключений: неважно, одиночка вы или в отношениях — попробуйте что-нибудь необычное или даже экстремальное.
Если друзья зовут вас в путешествие, на вечеринку или прогуляться по барам — не стоит отказывать. В эти два дня у вас есть все шансы как встретить новую любовь, так и просто отлично развлечься.
Сохраняйте пылкий настрой до последнего: посвятите всю ночь партнеру и не смыкайте глаз до рассвета.
Близнецы
У Близнецов намечаются чувственные дни: окружите свою вторую половинку заботой, нежностью и любовью. Маленькие подарки и вечер при свечах — то, что звезды прописали.
Одиночкам не стоит расстраиваться, ведь в эти выходные вы имеете все шансы остаться без ума от любви. Вторая половинка поджидает вас совсем рядом, главное — следовать за сердцем.
Этой ночью постарайтесь отдаться чувствам в постели и уделите внимание ласкам и нежности. Спешить некуда — нужно лишь наслаждаться и растягивать удовольствие.
Рак
Судя по звездам, полностью отвлечься от рабочих дел у Раков вряд ли выйдет — не исключено, что вас вырвут из уютной домашней обстановки в самый разгар вечера для двоих. Так что особо грандиозные планы стоит отложить. Ну или поставить телефон в авиарежим.
Одиночки могут посвятить выходные себе: займитесь хобби, посмотрите фильм, который давно откладывали, — проведите день так, как хотите. Это касается и своей сексуальности. Пора вспомнить о своих желаниях и, возможно, заскочить в ближайший магазин для взрослых.
Лев
В эти выходные у Львов есть все шансы нарваться на настоящее любовное приключение. Кто-то в ближайшие дни вскружит вам голову: а окажется ли это мимолетной интрижкой или любовью всей жизни — решать вам.
Но перед тем как броситься с головой в новые отношения, взвесьте все за и против. Безрассудные поступки чреваты будущими проблемами — постарайтесь принимать решения разумом, а не сердцем.
Дева
Девам в ближайшие два дня не о чем переживать — звезды придадут вам сил, с которыми вы сможете хоть горы свернуть, хоть захомутать кого угодно. Неважно, где вы окажетесь в выходные, ведь в любом месте у вас получится укрепить отношения или найти новую любовь.
Для новых знакомств идеально подойдут шумные и веселые места: не стесняйтесь намекнуть понравившемуся человеку, что он вам приглянулся. Сделайте первый шаг на пути к будущим отношениям.
В постели пришло время прислушаться к себе. Следуйте за желанием и не стесняйтесь рассказать возлюбленному, чего хотите.
Весы
Рожденные под знаком Весов в ближайшие дни смогут расставить все точки над «и» в отношениях. Пришла пора обсудить все обиды и моменты, которые вас раздражают. Не обязательно проводить допрос с пристрастием — можно сходить на свидание и невзначай поднять эту тему. Если вам удастся поговорить о чувствах и уладить все конфликты, то ваша пара станет крепче чем когда-либо.
Одиночкам, страдающим от неразделенной любви, пришла пора решиться на первый шаг или идти дальше. Пригласите человека, который вам нравится, провести вечер вместе: вы получите либо лучшее свидание в жизни, либо сможете смело отпустить человека.
Скорпион
У Скорпионов в эти выходные намечаются дни экспериментов: пора разнообразить свою сексуальную жизнь. Обсудите с партнером, чего хотите — новые позы, неожиданные места для любви? Воплощайте самые смелые идеи.
Для одиночек Скорпионов настало время сменить обстановку. Отличной идеей станет съездить в другой город или отправиться на природу. Побудьте сами с собой и зарядитесь энергией от нового места.
Стрелец
В ближайшие дни Стрельцам стоит смотреть в оба и быть настороже: звезды шепчут, что далеко не все заманчивые предложение и идеи в эти выходные закончатся хорошо. Это не значит, что нужно запереться дома — просто не отключайте голову и берегите свое здоровье.
Особенно это касается Стрельцов-одиночек — новые знакомства могут обернуться разочарованием и даже проблемами. Не ведитесь на красивые глаза и не дайте себя обмануть.
В сексе лучше тоже придерживаться проверенных практик. Эксперименты оставьте на следующую неделю, а сейчас вспомните свою лучшую ночь и повторите ее.
Козерог
Козероги, хорошие новости: в эти выходные намечается лучший секс в вашей жизни. Страсть буквально пропитает всё ваше тело — нужно поделиться ей со второй половинкой.
Начать стоит со свидания. Окружите любимого человека заботой и вниманием, и в предстоящую ночь вы вряд ли уснете до рассвета. Не спешите в постели — насладитесь друг другом, попробуйте новые позы или даже места.
Одиночки также без труда найдут себе вторую половинку на вечер. Ближайшие дни отлично подойдут для мимолетного романа, который вы будете вспоминать еще долго.
Водолей
Водолеи на выходных смогут установить сильную эмоциональную связь с партнером и вывести отношения на новый уровень. Проведите два дня вместе: сходите на свидание, посмотрите фильм, приготовьте вместе ужин. Вспомните, почему вы рядом именно с этим человеком, и покажите ему свою любовь.
Одиночкам стоит прислушаться к своим чувствам — возможно, ваша вторая половинка уже давно рядом с вами, просто стесняется признаться в своих чувствах. Приглядитесь, кто оказывает вам знаки внимания, и не упустите этого человека.
Рыбы
Рыбам в эти выходные стоит прислушаться к желаниям партнера — пришло время устроить день, о котором давно мечтала ваша вторая половинка. Спросите, что хочет любимый человек, и исполните это, будь то поход на природу или круглосуточный просмотр любимого шоу.
В постели тоже стоит отдаться предпочтениям партнера: спросите о его желаниях и подарите возлюбленному новые эмоции и впечатления.