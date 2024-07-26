Козерогам — вечер страсти, Близнецам — ужин при свечах: гороскоп любви на выходные, 27–28 июля

Рожденные под знаком Весов в ближайшие дни смогут расставить все точки над «и» в отношениях. Пришла пора обсудить все обиды и моменты, которые вас раздражают. Не обязательно проводить допрос с пристрастием — можно сходить на свидание и невзначай поднять эту тему. Если вам удастся поговорить о чувствах и уладить все конфликты, то ваша пара станет крепче чем когда-либо.

