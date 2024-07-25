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Развлечения Эзотерика и магия «Могут уничтожить весь ваш род»: сибирская ведьма — о том, что грозит кладбищенским вандалам

«Могут уничтожить весь ваш род»: сибирская ведьма — о том, что грозит кладбищенским вандалам

По словам Елены Голуновой, осквернение могил несет серьезные последствия

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15 комментариев
Как отметила экстрасенс, духи могут вселяться в живых людей

Новосибирская ведьма Елена Голунова предупредила об опасности агрессивно настроенных субстанций. По словам экстрасенса, это умершие, которые могут вселяться в человека и вредить его жизни.

— Очень много говорю про агрессивно настроенные субстанции, а что это такое? Это умерший человек, который может причинить вам вред путем выкачивания вашей энергии, путем вселения в вас или даже передачей какого-то вируса, который может распространиться на весь ваш род, — пояснила ведьма.

Как отметила финалистка 13-го сезона «Битвы экстрасенсов», преследование мертвых может грозить человеку, если он занимается вандализмом на кладбищах или оскверняет могилы неправильными магическими ритуалами.

— Эти субстанции ни к вам, ни к вашему роду отношения не имеют. Как избежать их преследования: не пакостить на кладбищах и, самое главное, если вы ничего не понимаете в магии, не ритуалить. Любая из этих ошибок влечет за собой определенные последствия. И ушедшие из жизни чужие в состоянии присосаться не только к вам, но и уничтожить весь ваш род, — отметила Голунова.

Ранее Елена Голунова рассказала об опасности любовной магии для удержания мужа. Финалистка 13-го сезона «Битвы экстрасенсов» объяснила, что, если женщина делает магический приворот на мужчину, это отразится на ней и ее судьбе.

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Елена Голунова Экстрасенс Новосибирск
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Комментарии
15
ПРО
25 июля 2024, 08:01
какая же агрессивная эта субстанция
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
25 июля 2024, 08:59
Смешная бабка.
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