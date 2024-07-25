«Могут уничтожить весь ваш род»: сибирская ведьма — о том, что грозит кладбищенским вандалам

Как отметила экстрасенс, духи могут вселяться в живых людей Источник: Елена Голунова / YouTube











Новосибирская ведьма Елена Голунова предупредила об опасности агрессивно настроенных субстанций. По словам экстрасенса, это умершие, которые могут вселяться в человека и вредить его жизни.



— Очень много говорю про агрессивно настроенные субстанции, а что это такое? Это умерший человек, который может причинить вам вред путем выкачивания вашей энергии, путем вселения в вас или даже передачей какого-то вируса, который может распространиться на весь ваш род, — пояснила ведьма.



Как отметила финалистка 13-го сезона «Битвы экстрасенсов», преследование мертвых может грозить человеку, если он занимается вандализмом на кладбищах или оскверняет могилы неправильными магическими ритуалами.



— Эти субстанции ни к вам, ни к вашему роду отношения не имеют. Как избежать их преследования: не пакостить на кладбищах и, самое главное, если вы ничего не понимаете в магии, не ритуалить. Любая из этих ошибок влечет за собой определенные последствия. И ушедшие из жизни чужие в состоянии присосаться не только к вам, но и уничтожить весь ваш род, — отметила Голунова.

