«Я следующий»: блогер Дава поздравил молодоженов в московском ЗАГСе

Дава подарил большой букет Источник: DAVA TV / Telegram











Блогер и певец Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, пришел на свадьбу своего директора Анны Маковской и музыканта Александра Ясюкевича.

— Посмотрите, что за красота у нас здесь, — сказал на видео из ЗАГСа Дава, показывая на пару. —Я следующий.

Судя по видео, которое Дава опубликовал в своем телеграм-канале, бракосочетание прошло в одном из ЗАГСов Москвы. Анна Маковская надела на свой праздник укороченное белое платье с асимметричной юбкой и глубоким декольте.

Давид Манукян — уроженец Новосибирска. Несколько лет назад он встречался с певицей Ольгой Бузовой, даже ходили слухи о свадьбе, но пара рассталась. В июле этого года певец заявил, что уже готов стать отцом, и объяснил, на что готов ради будущей избранницы.