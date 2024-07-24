НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+25°

ясная погода, без осадков

ощущается как +25

2 м/c,

южн.

 742мм 64%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,30
EUR 95,46

СРОЧНО

Что Мишустин делает в Академгородке

Меняют квартиры на дома
Работа в Новосибирске
Обвинили в педофилии и избили
Новосибирск ведет соцсети
Скандал в «Маяке»
Июльфест в Новосибирске
«Кузина» в долгах
Разоблачили мифы об имплантах
НГС в Telegram
Развлечения «Я следующий»: блогер Дава поздравил молодоженов в московском ЗАГСе

«Я следующий»: блогер Дава поздравил молодоженов в московском ЗАГСе

Он был на свадьбе у своего менеджера

2 145
29 комментариев
Дава подарил большой букет

Блогер и певец Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, пришел на свадьбу своего директора Анны Маковской и музыканта Александра Ясюкевича.

— Посмотрите, что за красота у нас здесь, — сказал на видео из ЗАГСа Дава, показывая на пару. —Я следующий.

Судя по видео, которое Дава опубликовал в своем телеграм-канале, бракосочетание прошло в одном из ЗАГСов Москвы. Анна Маковская надела на свой праздник укороченное белое платье с асимметричной юбкой и глубоким декольте.

Давид Манукян — уроженец Новосибирска. Несколько лет назад он встречался с певицей Ольгой Бузовой, даже ходили слухи о свадьбе, но пара рассталась. В июле этого года певец заявил, что уже готов стать отцом, и объяснил, на что готов ради будущей избранницы.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Давид Манукян DAVA Свадьба Молодожены
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
29
274502334
24 июля 2024, 11:41
В левой руке - рука невесты, правая в кармане брюк ... Стильно, слов нет.
Звездолет Сигареты Вега
24 июля 2024, 12:54
Свадьба участников школьного ансамбля "Лейся песня"? )
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Увез бабушку в госпиталь и продал квартиру. Три истории о том, как собственники теряли жилье
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Юрий,36

Dimon,49

Мила,64

Мая,37

Афоня,42

Лада,40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление