Поздравления на День военно-морского флота 2024 в стихах и прозе

В последнее воскресенье июля на улицах российских городов можно будет увидеть много героев в тельняшках и с Андреевским флагом Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Не каждый профессиональный праздник отмечают с парадами и массовыми мероприятиями. Но военные моряки и офицеры — как раз одни из тех редких специалистов, кто удостаивается особенных почестей. Их праздник, День военно-морского флота, отмечается каждый год в последнее воскресенье июля. День ВМФ в 2024 году выпадает на 28 июля, и к этому празднику могут присоединиться не только моряки, но и любой человек. И если в вашей семье (или среди знакомых) есть моряки, не забудьте поздравить их. Специально на этот случай у нас есть коллекция поздравлений с Днем военно-морского флота в стихах и прозе. Выбирайте то, что вам больше понравится, и отправляйте своим героям.

Поздравления с Днем ВМФ 2024 в стихах

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С нами Бог, на корме же — Андреевский флаг,

Белый китель, рубашка-голландка.

Верной будет пусть каждая миля и шаг,

И семь футов под главною балкой!



Мы — военные с вами, друзья, моряки,

Не к лицу нам печали огранка,

И пусть с нашею с вами легкой руки

Флот наш держит высокую планку!



Будет путь наш хорош, даже если далек,

Ветру, буре не сможем поддаться,

Ну а шторм — пусть лишь в чувствах высоких нас ждет,

Любовь красит жизнь яркою краской!



***

В этот праздник великий и гордый,

День Военно-морского флота,

Я желаю тебе бить рекорды

И справляться со сложной работой!



Всех вершин на пути добиваться,

Быть примером и гордостью близких,

Никогда и ни в чем не сдаваться,

Победить все проблемы и риски!



***

Поднят Андреевский флаг,

Личный состав в парадном.

Слава тебе, моряк!

Слава тебе троекратно!



Гордость нашей страны,

Мирного вам небосвода!

С праздником, вас, сыны

Военно-морского флота!

Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











***



Штиля вам на каждой миле,

И на судне, и в квартире:

Вам уюта, благ, тепла,

В жизни радости, добра!



Жить, проблемам не сдаваться,

Каждый день лишь улыбаться,

Плыть по счастья по волнам

И в любви купаться вам!

***



ВМФ — отвага, сила,



Жизнь в условиях суровых,

Чтоб судьба не посулила,

К испытаниям — готовы.



Вы — морских границ опора,

Шторм иль штиль — вам всё едино:

Ваша цель — покой на суше

Охранять необходимо!



За покой скажу «спасибо»,

От души я пожелаю

В ваших душах, семьях — мира,

Ценит пусть страна родная!



Пусть ненастья вас обходят,

И всегда будьте здоровы,

Пусть дороги вашей жизни

Будут Господом ведомы!

Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











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У нашей огромной России

Морские границы без края.

Задача у вас непростая,

Но вам рубежи по силе.



На страже вы нощно и денно,

В дозоре в любые погоды.

Так пусть вас минуют невзгоды,

Пусть вам повезет непременно!



Пусть мирными будут границы,

Пусть мир будет в вашем доме.

Останется пусть в аксиоме:

Оружие не пригодится!

Поздравления ко Дню ВМФ 2024 в прозе

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Выражение «как за каменной стеной» обычно применяют в отношении людей, рядом с которыми ощущаешь себя защищенным. И это действительно так: наши военные моряки стоят на защите морских границ, а мы чувствуем себя спокойно и уверенно в завтрашнем дне.

Спасибо вам за вашу нелегкую службу, за ваше мужество и отвагу, доблесть и честь! С праздником, с Днем военно-морского флота!

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С Днем военно-морского флота! Бездонного вам счастья, бесконечной любви и нескончаемой радости. Если на вашем жизненном пути встретится ураган или шторм, то пусть это будет ураган эмоций и шторм ярких ощущений!



Всем морякам — попутного ветра и полного отсутствия штормов! Любите свою профессию, гордитесь полученным званием, мужественно охраняйте морские рубежи нашей Родины. Будьте смелыми, храбрыми и хранимы Богом от любой беды. Спасибо за вашу доблестную службу, мира вам и здравия!

Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











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География нашей огромной страны вас разрознила: Черное море, Каспий, Балтика, северные моря и Тихий океан — между ними тысячи километров. Но вас объединяет общее дело — вы стоите на страже мира и нашего спокойствия. В ВМФ служат лучшие люди, не зря же вам доверили сложнейшую задачу — охрану рубежей нашей страны. Вы дарите нам уверенность в завтрашнем дне. А мы хотим подарить вам всю нашу любовь и признательность. С Днем военно-морского флота!



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Военный флот в России уже более трех веков множит нашу славу великой державы. Ваша служба трудна и опасна, но вы несете ее с честью и доблестью. Мы знаем, что вы всё время на страже, и чувствуем себя в безопасности. Спасибо вам, дорогие моряки! С праздником!



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Как известно, на Луне есть море Спокойствия. Я желаю, чтобы все моря, по которым вы ходите, где вы несете свою нелегкую службу, были морями спокойствия. С Днем военно-морского флота!

Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











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Вы бороздите водные просторы, зорко всматриваясь вдаль, где небо сливается с гладью моря! Пусть же морская стихия всегда будет благосклонна, ветер — попутным, взгляд — ясным, перспективы — радужными, а небо над вами — солнечным, мирным! Пусть ваши корабли всегда держат верный курс, дома ждут любимые, а команда будет сплоченной и дружной!



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