Поздравления на День военно-морского флота 2024 в стихах и прозе

Не каждый профессиональный праздник отмечают с парадами и массовыми мероприятиями. Но военные моряки и офицеры — как раз одни из тех редких специалистов, кто удостаивается особенных почестей. Их праздник, День военно-морского флота, отмечается каждый год в последнее воскресенье июля. День ВМФ в 2024 году выпадает на 28 июля, и к этому празднику могут присоединиться не только моряки, но и любой человек. И если в вашей семье (или среди знакомых) есть моряки, не забудьте поздравить их. Специально на этот случай у нас есть коллекция поздравлений с Днем военно-морского флота в стихах и прозе. Выбирайте то, что вам больше понравится, и отправляйте своим героям.
Поздравления с Днем ВМФ 2024 в стихах
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С нами Бог, на корме же — Андреевский флаг,
Белый китель, рубашка-голландка.
Верной будет пусть каждая миля и шаг,
И семь футов под главною балкой!
Мы — военные с вами, друзья, моряки,
Не к лицу нам печали огранка,
И пусть с нашею с вами легкой руки
Флот наш держит высокую планку!
Будет путь наш хорош, даже если далек,
Ветру, буре не сможем поддаться,
Ну а шторм — пусть лишь в чувствах высоких нас ждет,
Любовь красит жизнь яркою краской!
***
В этот праздник великий и гордый,
День Военно-морского флота,
Я желаю тебе бить рекорды
И справляться со сложной работой!
Всех вершин на пути добиваться,
Быть примером и гордостью близких,
Никогда и ни в чем не сдаваться,
Победить все проблемы и риски!
***
Поднят Андреевский флаг,
Личный состав в парадном.
Слава тебе, моряк!
Слава тебе троекратно!
Гордость нашей страны,
Мирного вам небосвода!
С праздником, вас, сыны
Военно-морского флота!
***
Штиля вам на каждой миле,
И на судне, и в квартире:
Вам уюта, благ, тепла,
В жизни радости, добра!
Жить, проблемам не сдаваться,
Каждый день лишь улыбаться,
Плыть по счастья по волнам
И в любви купаться вам!
***
ВМФ — отвага, сила,
Жизнь в условиях суровых,
Чтоб судьба не посулила,
К испытаниям — готовы.
Вы — морских границ опора,
Шторм иль штиль — вам всё едино:
Ваша цель — покой на суше
Охранять необходимо!
За покой скажу «спасибо»,
От души я пожелаю
В ваших душах, семьях — мира,
Ценит пусть страна родная!
Пусть ненастья вас обходят,
И всегда будьте здоровы,
Пусть дороги вашей жизни
Будут Господом ведомы!
***
У нашей огромной России
Морские границы без края.
Задача у вас непростая,
Но вам рубежи по силе.
На страже вы нощно и денно,
В дозоре в любые погоды.
Так пусть вас минуют невзгоды,
Пусть вам повезет непременно!
Пусть мирными будут границы,
Пусть мир будет в вашем доме.
Останется пусть в аксиоме:
Оружие не пригодится!
Поздравления ко Дню ВМФ 2024 в прозе
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Выражение «как за каменной стеной» обычно применяют в отношении людей, рядом с которыми ощущаешь себя защищенным. И это действительно так: наши военные моряки стоят на защите морских границ, а мы чувствуем себя спокойно и уверенно в завтрашнем дне.
Спасибо вам за вашу нелегкую службу, за ваше мужество и отвагу, доблесть и честь! С праздником, с Днем военно-морского флота!
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С Днем военно-морского флота! Бездонного вам счастья, бесконечной любви и нескончаемой радости. Если на вашем жизненном пути встретится ураган или шторм, то пусть это будет ураган эмоций и шторм ярких ощущений!
Всем морякам — попутного ветра и полного отсутствия штормов! Любите свою профессию, гордитесь полученным званием, мужественно охраняйте морские рубежи нашей Родины. Будьте смелыми, храбрыми и хранимы Богом от любой беды. Спасибо за вашу доблестную службу, мира вам и здравия!
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География нашей огромной страны вас разрознила: Черное море, Каспий, Балтика, северные моря и Тихий океан — между ними тысячи километров. Но вас объединяет общее дело — вы стоите на страже мира и нашего спокойствия. В ВМФ служат лучшие люди, не зря же вам доверили сложнейшую задачу — охрану рубежей нашей страны. Вы дарите нам уверенность в завтрашнем дне. А мы хотим подарить вам всю нашу любовь и признательность. С Днем военно-морского флота!
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Военный флот в России уже более трех веков множит нашу славу великой державы. Ваша служба трудна и опасна, но вы несете ее с честью и доблестью. Мы знаем, что вы всё время на страже, и чувствуем себя в безопасности. Спасибо вам, дорогие моряки! С праздником!
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Как известно, на Луне есть море Спокойствия. Я желаю, чтобы все моря, по которым вы ходите, где вы несете свою нелегкую службу, были морями спокойствия. С Днем военно-морского флота!
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Вы бороздите водные просторы, зорко всматриваясь вдаль, где небо сливается с гладью моря! Пусть же морская стихия всегда будет благосклонна, ветер — попутным, взгляд — ясным, перспективы — радужными, а небо над вами — солнечным, мирным! Пусть ваши корабли всегда держат верный курс, дома ждут любимые, а команда будет сплоченной и дружной!
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Профессию мечты ты уже обрел, и в тебе есть всё, что нужно для нее: смелость, отвага, сила, выносливость. Желаю, чтобы в твоей жизни обязательно была любовь, но не подобная омуту страсти, а похожая на чувство красоты и полного растворения в тишине умиротворения и радости, которое приходит от созерцания спокойной глади открытого моря. С праздником!