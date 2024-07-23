«Я всегда откровенна со зрителем». Глюкоза объяснила свое странное поведение на концерте в Красноярске

Поведение певицы вызвало много вопросов Источник: читатель NGS24.RU

Певица Глюкоза объяснила свое странное поведение на Дне металлурга в Красноярске. Скандальный концерт прошел 20 июля. Наталья Чистякова (настоящее имя артистки) материлась, трогала себя за интимные места, а в какой-то момент просто не смогла петь.

Зрители остались недовольны, как и организаторы праздника. Горожане просили Глюкозу «больше не возвращаться», а ивент-агентство подало иск на певицу — из-за невыполнений обязанностей по контракту.

Наталья впервые прокомментировала ситуацию. Свое поведение она объяснила приемом снотворных и антидепрессантов. Приводим текст ее извинения полностью.

— Я с 14 лет на сцене и всегда откровенна со своим зрителем, поэтому хочу вам рассказать, как оказалась в такой ситуации на концерте в Красноярске. Последний месяц стал для меня сложнейшим. Смерть моей бабушки Лидии, которая меня растила и была главным человеком в моей жизни и моей опорой. В это же время на меня началась атака моего бывшего продюсера. Я всегда относилась к нему с большим уважением и доверила стать крестным отцом моей дочери Лидии. Конечно, такое предательство выбило меня окончательно.

Я поняла, что самостоятельно мне не справиться. У меня пропал сон, я обратилась к врачу, потому что панические атаки стали очень сильными. Мне прописали лекарства — снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня.

Мне очень жаль, что расстроила вас. Хотя были те, кому концерт понравился. Спасибо за эту теплую встречу.

Для меня мой зритель бесценен, сцена для меня — вся моя жизнь. Хочу принести свои извинения, что разочаровала вас. Наталья Чистякова

Я никогда вас не подводила, но, пожалуй, сейчас я нахожусь в очень тяжелом состоянии. Рядом со мной находится моя семья и друзья, уверена, что с их помощью и поддержкой своих зрителей смогу пройти это непростое время. Спасибо за поддержку тем, кто написал и поддержал. Берегите, пожалуйста, своих близких, возможно, именно сейчас им нужна ваша поддержка. Ваша Глюкоза.

К своему сообщению певица прикрепила фото с бабушкой Источник: glukozamusic / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)











Мы рассказывали, что продюсер Максим Фадеев готовит иск против Глюкозы. Он хочет лишить певицу псевдонима и права петь написанные им песни. По словам Фадеева, время Натальи давно ушло.

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