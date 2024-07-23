Девам — новые места, Скорпионам — лютый экстрим: гороскоп путешествий на вторую половину лета от Тамары Глоба

Если вам кажется, что вы засиделись в офисе или дома, у нас хорошие новости. Звезды шепчут, что вторая половина лета — идеальное время для нового приключения. Но перед тем как паковать чемоданы, сверьтесь с гороскопом от Тамары Глобы: ведь каждому знаку зодиака судьбой уготована своя поездка мечты.
Овен
Людям, рожденным под знаком Овна, противопоказано валяться на пляже — их всё время тянет найти себе приключений. Так что в это лето им стоит выбрать активный отдых. Даже если вы остановитесь в отеле у пляжа, вам просто необходима веселая компания и интересные поездки.
Отличным решением для Овна станет путешествие вместе с любимым человеком. Если отношения складываются не очень хорошо, то общие впечатления помогут укрепить связь между вами.
Во второй половине лета для Овнов идеально подходят путешествия на своем автомобиле — главное, будьте внимательны на дорогах, берегите транспорт и свое здоровье.
Телец
Тельцам стоит спланировать все детали путешествия заранее: вторая половина лета требует от вас внимания ко всему происходящему вокруг, и четкий план поможет выйти из любой трудной ситуации.
Кроме того, звезды намекают на проблемы с жилищным вопросом во время поездки — так что дважды проверьте отель, который бронируете. Но не стоит из-за этого отказываться от поездки, ведь путешествие поможет отлично провести время с друзьями и близкими, которые поедут с вами.
Тельцам-одиночкам отпуск поможет найти новую любовь — с конца июля рожденные под этим знаком имеют все шансы встретить родную душу, а воспылавшая страсть быстро перерастет в настоящие чувства.
Близнецы
Близнецам путешествие в конце лета поможет не только отдохнуть и сменить обстановку, но и уладить рабочие вопросы — поездки обернутся полезными связями и хорошими деловыми возможностями в будущем.
Но если вы хотите просто расслабиться и провести время с родными, то лучше стоит уделить внимание не поездкам, а домашним делам. В отличие от дорог, тепло родного очага гарантирует хороший отдых и близких людей рядом.
Рак
Для Раков ближайшие недели — идеальное время для романтического путешествия. Смело берите любимого человека и отправляйтесь в приключение: это может быть как поездка в другую страну, так и отдых на природе, главное, чтобы вторая половинка улыбалась рядом.
Путешествия обернутся не только романтической бурей, но и новыми открытиями: неизведанные места и чужая культура помогут разобраться в себе, узнать много нового и решить накопившиеся проблемы.
Отправляясь в дальний путь, Ракам стоит внимательно всё планировать — иначе не избежать лишних расходов и даже проблем со здоровьем. Тщательно следите за самочувствием и деньгами, наслаждаясь отдыхом.
Лев
Львам звезды так и кричат — пришло время отдохнуть на широкую ногу! Во второй половине лета вас ждут путешествия, связанные с шопингом и внезапными покупками.
Лучше всего Львы отдохнут, если с ними в путешествия отправятся родные и близкие: решите, что нравится вашим друзьям и второй половинке, и устройте совместное приключение.
Дева
Для Дев очень важно, чтобы приключение оставило яркие впечатления и оказалось интересным. Отбросьте скучные варианты и места, которые вы уже видели — звезды советуют отправиться в новое для себя место, где всё будет в новинку.
Отличными вариантами станут путешествия, в которых вы не только отдохнете, но и научитесь чему-то новому. Это может быть поездка, связанная с обучением, или где вы попробуете что-то новое.
Но всё впечатление от отдыха во второй половине лета может испортить любая мелочь: от плохого ужина в ресторане до неправильно выбранного отеля. Так что лучше тщательно планировать каждый день на новом месте.
Весы
Весам во второй половине лета точно не подойдет отдых в одиночестве — смело берите в поездку своих друзей или семью, чтобы провести остаток лета веселее.
В путешествии Весов интересуют в первую очередь не новые места, а новые люди и знакомства. Не стесняйтесь знакомиться и узнавать тех, кто встретится вам на вашем пути, возможно, это ваши будущие лучшие друзья.
Погрузившись в общение с новыми людьми, и о себе забывать не стоит. Во второй половине лета звезды советуют внимательно относиться к своему здоровью.
Скорпион
Скорпионам судьба благоволит заняться экстримом: залезть на гору, прыгнуть с парашютом — сделать всё то, что давно хотелось, но не позволял страх. Пришло время побороть его и решиться на исполнение мечты.
Помогут в этом близкие люди, которые с радостью разделят в вами все рискованные приключения. Конец июля и первая неделя августа — идеальное время для совместного путешествия.
Отправляясь с друзьями в отпуск, не забывайте и об их интересах. Во второй половине лета Скорпионам важно особо щепетильно подойти к отношениям с близкими людьми и не потерять связь, а только укрепить ее.
Стрелец
Стрельцам, и так всегда готовым к любым приключениям, в конце лета сами звезды велели отправиться в путешествие. Поездка в августе принесет вам не только свежие эмоции и отдых, но и новых знакомых, а может, и спутника всей жизни.
Но полностью отвлечься от работы не выйдет — даже на другом конце света Стрельцам придется решать карьерные вопросы. Но не расстраивайтесь: в скором времени тяжкий труд приведет к признанию и новым деловым возможностям.
В августе Стрельцам в путешествии стоит избегать экстрима и рискованных решений, а также оставаться максимально бдительными на дорогах.
Козерог
Козерогам стоит обратить внимание на поездки, в которых они смогут восстановить свое здоровье: недолгий релакс на море идеально подойдет, чтобы собраться с силами и вновь ворваться в рабочую жизнь.
Уделите время себе и своим интересам: отправьтесь туда, где всегда мечтали побывать, даже если такая поездка станет для вас испытанием. Но следите за кошельком — не стоит слишком тратиться на отдых во второй половине лета.
В поездке вы наберетесь сил и вдохновения на будущие подвиги. А еще звезды подсказывают, что во время своего приключения велик шанс встретить родственную душу. А окажется ли это интрижка или любовь всей жизни — решать вам.
Водолей
Для Водолея в первую очередь важно не куда поехать, а с кем. Во второй половине лета рожденных под этим знаком ждет много событий, связанных с родственниками, поэтому отправиться в приключение с родными — лучшее решение.
Выбирайте отдых, который окажется интересным и второй половинке, и детям: отлично подойдут спортивные поездки. Главное, не забывайте следить за детьми и не давайте заниматься им ничем опасным.
Отправляясь в путешествие, серьезно отнеситесь к расходам и финансовым делам — иначе дорога отнимет немало сил и денег.
Рыбы
Во второй половине лета Рыбы могут отправиться в любое путешествие. Отпуск может пройти хоть на другом конце света, хоть в соседнем городе — главное, чтобы с вами рядом оказались любящие люди.
Особое внимание в путешествиях Рыбам стоит уделить жилищным вопросам. Запланируйте заранее, где собираетесь жить, иначе отпуск обернется серьезными финансовыми потерями.
И не забывайте следить за собой: не рискуйте и берегите здоровье в путешествии, и тогда дорога принесет удачу и новые силы.
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