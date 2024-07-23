НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +19

1 м/c,

с-з.

 743мм 99%
Подробнее
3 Пробки
USD 87,78
EUR 95,76

СРОЧНО

Четыре человека погибли в ДТП с эвакуатором

Ушел от следствия на СВО
Работа в Новосибирске
Реконструкция завода в центре
Новосибирск ведет соцсети
Сибирячка покоряет Лондон
Июльфест в Новосибирске
НГС в Telegram
Разоблачили мифы об имплантах
Развлечения обзор Девам — новые места, Скорпионам — лютый экстрим: гороскоп путешествий на вторую половину лета от Тамары Глоба

Девам — новые места, Скорпионам — лютый экстрим: гороскоп путешествий на вторую половину лета от Тамары Глоба

Некоторым знакам зодиака и вовсе лучше оставаться дома

826
2 комментария
Пакуйте чемоданы — и пусть звезды укажут вам путь

Если вам кажется, что вы засиделись в офисе или дома, у нас хорошие новости. Звезды шепчут, что вторая половина лета — идеальное время для нового приключения. Но перед тем как паковать чемоданы, сверьтесь с гороскопом от Тамары Глобы: ведь каждому знаку зодиака судьбой уготована своя поездка мечты.

  1. Овен
  2. Телец
  3. Близнецы
  4. Рак
  5. Лев
  6. Дева
  7. Весы
  8. Скорпион
  9. Стрелец
  10. Козерог
  11. Водолей
  12. Рыбы
  13. Опрос
1

Овен

Людям, рожденным под знаком Овна, противопоказано валяться на пляже — их всё время тянет найти себе приключений. Так что в это лето им стоит выбрать активный отдых. Даже если вы остановитесь в отеле у пляжа, вам просто необходима веселая компания и интересные поездки.

Отличным решением для Овна станет путешествие вместе с любимым человеком. Если отношения складываются не очень хорошо, то общие впечатления помогут укрепить связь между вами.

Во второй половине лета для Овнов идеально подходят путешествия на своем автомобиле — главное, будьте внимательны на дорогах, берегите транспорт и свое здоровье.

2

Телец

Тельцам стоит спланировать все детали путешествия заранее: вторая половина лета требует от вас внимания ко всему происходящему вокруг, и четкий план поможет выйти из любой трудной ситуации.

Кроме того, звезды намекают на проблемы с жилищным вопросом во время поездки — так что дважды проверьте отель, который бронируете. Но не стоит из-за этого отказываться от поездки, ведь путешествие поможет отлично провести время с друзьями и близкими, которые поедут с вами.

Тельцам-одиночкам отпуск поможет найти новую любовь — с конца июля рожденные под этим знаком имеют все шансы встретить родную душу, а воспылавшая страсть быстро перерастет в настоящие чувства.

3

Близнецы

Близнецам путешествие в конце лета поможет не только отдохнуть и сменить обстановку, но и уладить рабочие вопросы — поездки обернутся полезными связями и хорошими деловыми возможностями в будущем.

Но если вы хотите просто расслабиться и провести время с родными, то лучше стоит уделить внимание не поездкам, а домашним делам. В отличие от дорог, тепло родного очага гарантирует хороший отдых и близких людей рядом.

4

Рак

Для Раков ближайшие недели — идеальное время для романтического путешествия. Смело берите любимого человека и отправляйтесь в приключение: это может быть как поездка в другую страну, так и отдых на природе, главное, чтобы вторая половинка улыбалась рядом.

Путешествия обернутся не только романтической бурей, но и новыми открытиями: неизведанные места и чужая культура помогут разобраться в себе, узнать много нового и решить накопившиеся проблемы.

Отправляясь в дальний путь, Ракам стоит внимательно всё планировать — иначе не избежать лишних расходов и даже проблем со здоровьем. Тщательно следите за самочувствием и деньгами, наслаждаясь отдыхом.

5

Лев

Львам звезды так и кричат — пришло время отдохнуть на широкую ногу! Во второй половине лета вас ждут путешествия, связанные с шопингом и внезапными покупками.

Лучше всего Львы отдохнут, если с ними в путешествия отправятся родные и близкие: решите, что нравится вашим друзьям и второй половинке, и устройте совместное приключение.

6

Дева

Для Дев очень важно, чтобы приключение оставило яркие впечатления и оказалось интересным. Отбросьте скучные варианты и места, которые вы уже видели — звезды советуют отправиться в новое для себя место, где всё будет в новинку.

Отличными вариантами станут путешествия, в которых вы не только отдохнете, но и научитесь чему-то новому. Это может быть поездка, связанная с обучением, или где вы попробуете что-то новое.

Но всё впечатление от отдыха во второй половине лета может испортить любая мелочь: от плохого ужина в ресторане до неправильно выбранного отеля. Так что лучше тщательно планировать каждый день на новом месте.

7

Весы

Весам во второй половине лета точно не подойдет отдых в одиночестве — смело берите в поездку своих друзей или семью, чтобы провести остаток лета веселее.

В путешествии Весов интересуют в первую очередь не новые места, а новые люди и знакомства. Не стесняйтесь знакомиться и узнавать тех, кто встретится вам на вашем пути, возможно, это ваши будущие лучшие друзья.

Погрузившись в общение с новыми людьми, и о себе забывать не стоит. Во второй половине лета звезды советуют внимательно относиться к своему здоровью.

8

Скорпион

Скорпионам судьба благоволит заняться экстримом: залезть на гору, прыгнуть с парашютом — сделать всё то, что давно хотелось, но не позволял страх. Пришло время побороть его и решиться на исполнение мечты.

Помогут в этом близкие люди, которые с радостью разделят в вами все рискованные приключения. Конец июля и первая неделя августа — идеальное время для совместного путешествия.

Отправляясь с друзьями в отпуск, не забывайте и об их интересах. Во второй половине лета Скорпионам важно особо щепетильно подойти к отношениям с близкими людьми и не потерять связь, а только укрепить ее.

9

Стрелец

Стрельцам, и так всегда готовым к любым приключениям, в конце лета сами звезды велели отправиться в путешествие. Поездка в августе принесет вам не только свежие эмоции и отдых, но и новых знакомых, а может, и спутника всей жизни.

Но полностью отвлечься от работы не выйдет — даже на другом конце света Стрельцам придется решать карьерные вопросы. Но не расстраивайтесь: в скором времени тяжкий труд приведет к признанию и новым деловым возможностям.

В августе Стрельцам в путешествии стоит избегать экстрима и рискованных решений, а также оставаться максимально бдительными на дорогах.

10

Козерог

Козерогам стоит обратить внимание на поездки, в которых они смогут восстановить свое здоровье: недолгий релакс на море идеально подойдет, чтобы собраться с силами и вновь ворваться в рабочую жизнь.

Уделите время себе и своим интересам: отправьтесь туда, где всегда мечтали побывать, даже если такая поездка станет для вас испытанием. Но следите за кошельком — не стоит слишком тратиться на отдых во второй половине лета.

В поездке вы наберетесь сил и вдохновения на будущие подвиги. А еще звезды подсказывают, что во время своего приключения велик шанс встретить родственную душу. А окажется ли это интрижка или любовь всей жизни — решать вам.

11

Водолей

Для Водолея в первую очередь важно не куда поехать, а с кем. Во второй половине лета рожденных под этим знаком ждет много событий, связанных с родственниками, поэтому отправиться в приключение с родными — лучшее решение.

Выбирайте отдых, который окажется интересным и второй половинке, и детям: отлично подойдут спортивные поездки. Главное, не забывайте следить за детьми и не давайте заниматься им ничем опасным.

Отправляясь в путешествие, серьезно отнеситесь к расходам и финансовым делам — иначе дорога отнимет немало сил и денег.

12

Рыбы

Во второй половине лета Рыбы могут отправиться в любое путешествие. Отпуск может пройти хоть на другом конце света, хоть в соседнем городе — главное, чтобы с вами рядом оказались любящие люди.

Особое внимание в путешествиях Рыбам стоит уделить жилищным вопросам. Запланируйте заранее, где собираетесь жить, иначе отпуск обернется серьезными финансовыми потерями.

И не забывайте следить за собой: не рискуйте и берегите здоровье в путешествии, и тогда дорога принесет удачу и новые силы.

13

Опрос

Собираетесь в путешествие во второй половине лета?

Нет, уже съездил в отпуск в начале лета
Конечно, уже чемоданы пакую!
Пока не определились — если повезет, то получится скататься
В путешествие съездил, только не отдохнуть, а по работе
Никуда не ездил и не собираюсь

ПО ТЕМЕ
Отпуск Поездка Гороскоп Путешествие Приключение Звезды Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
23 июля 2024, 06:09
Девы и прочие скорпионы, я скоро перемещусь из дома в кабинет, записывайтесь, пока не поздно!
Гость
23 июля 2024, 07:44
Тётки от безделья чушь придумывают
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Мнение
А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
Увез бабушку в госпиталь и продал квартиру. Три истории о том, как собственники теряли жилье
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Знакомства

Анюта,34

Ya,48

Майя,29

Ирина,55

Yulia,35

Irina,63

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление