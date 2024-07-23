Девам — новые места, Скорпионам — лютый экстрим: гороскоп путешествий на вторую половину лета от Тамары Глоба

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Для Дев очень важно, чтобы приключение оставило яркие впечатления и оказалось интересным. Отбросьте скучные варианты и места, которые вы уже видели — звезды советуют отправиться в новое для себя место, где всё будет в новинку.



Отличными вариантами станут путешествия, в которых вы не только отдохнете, но и научитесь чему-то новому. Это может быть поездка, связанная с обучением, или где вы попробуете что-то новое.

