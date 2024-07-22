«Как был, так и сплыл»: Агата Муценице признала роман с Никитой Кологривым

Разговор актрисы с ведущим выглядел довольно откровенным Источник: Пресс-служба телеканала «ТНТ»











Актриса Агата Муцениеце, бывшая жена Павла Прилучного, признала роман с актёром Никитой Кологривым и рассказала, кто из коллег лучше всех целуется. Она стала гостьей воскресного «Шоу Воли» на телеканале «ТНТ».



— Я на 100% с ним (Никитой Кологривым — Прим. ред.) согласна. Был роман, но он как был, так и сплыл. Недолгий, — сказала Агата Муцениеце, повторив то, что ранее говорил Кологривый.

Также артистка назвала актеров, которые, по ее мнению, лучше всего целуются. В то вошли Владимир Селиванов, Александр Робак, Денис Кукояка, Дава и Андрей Бурковский. По мнению Муцениеце, лучших всех целуется звезда «Реальных пацанов» — Владимир Селиванов.



На телешоу Агата поделилась личной историей о том, что ей предлагали получить роль через постель, в юности она пресекла намеки режиссера. Агата призналась, что гордится тем, что смогла добиться всего сама.



Актриса также заявила о том, что готова сняться в кадре абсолютно голой, если это будет оправдано сюжетом.



— Главное, чтобы это было в тему: не просто голой в кадре побегать, потому что хочется показать свои телеса, — отметила Муцениеце.