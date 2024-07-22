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Развлечения «Как был, так и сплыл»: Агата Муценице признала роман с Никитой Кологривым

«Как был, так и сплыл»: Агата Муценице признала роман с Никитой Кологривым

Ранее она была замужем за Павлом Прилучным

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Разговор актрисы с ведущим выглядел довольно откровенным

Актриса Агата Муцениеце, бывшая жена Павла Прилучного, признала роман с актёром Никитой Кологривым и рассказала, кто из коллег лучше всех целуется. Она стала гостьей воскресного «Шоу Воли» на телеканале «ТНТ».

— Я на 100% с ним (Никитой Кологривым — Прим. ред.) согласна. Был роман, но он как был, так и сплыл. Недолгий, — сказала Агата Муцениеце, повторив то, что ранее говорил Кологривый.

Также артистка назвала актеров, которые, по ее мнению, лучше всего целуются. В то вошли Владимир Селиванов, Александр Робак, Денис Кукояка, Дава и Андрей Бурковский. По мнению Муцениеце, лучших всех целуется звезда «Реальных пацанов» — Владимир Селиванов.

На телешоу Агата поделилась личной историей о том, что ей предлагали получить роль через постель, в юности она пресекла намеки режиссера. Агата призналась, что гордится тем, что смогла добиться всего сама.

Актриса также заявила о том, что готова сняться в кадре абсолютно голой, если это будет оправдано сюжетом.

— Главное, чтобы это было в тему: не просто голой в кадре побегать, потому что хочется показать свои телеса, — отметила Муцениеце.

Недавно Муцениеце заявила, что ее бывший муж не платит алименты. Актриса пожаловалась на большие расходы, например, она строит баню, чинит автомобиль, а еще тратит деньги на суды. При этом налоговики заблокировали счета новосибирского актера, Прилучный заявил, что это связано с тем, что он вовремя не подал декларацию, так как постоянно снимался в кино и попросту забыл.

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Агата Муцениеце Никита Кологривый Павел Прилучный Шоу-бизнес Шоу Воли
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