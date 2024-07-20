«Цифры дают траекторию»: нумеролог объяснила, как дата рождения влияет на судьбу человека

Нумеролог объяснила, как дата рождения влияет на судьбу Источник: Мария Закурдаева / T.me











В последние годы все больше говорят о сакральном значении цифр в жизни человека. Мол, дата рождения определяет судьбу, профессию и будущие успехи и провалы. Так ли это? Можно ли уповать только на цифры? И могут ли они все-таки помочь в личной реализации? На эти и другие вопросы 76.RU ответил кармический нумеролог Мария Закурдаева.

Кармическая нумерология — это способ психоэмоциональной диагностики личности, он рассказывает о связи жизней, прошлых и нынешней, об уроках, задачах, возможностях и о душе.

«Цифры нам расшифровывают судьбу»

Мария занимается нумерологией около 5 лет. Она помогает людям лучше узнавать себя через цифры. Однако придерживается мнения о том, что в жизни нельзя надеяться только на нумерологию. Цифры судьбу не формируют. Настоящее и будущее определяют

сам человек и его действия.



— Мы сами выбираем опыт души, сценарии жизни, можно сказать, судьбу в этом воплощении. Цифры не влияют на нашу судьбу, — отмечает Мария Закурдаева. — Они расшифровывают ее. Кармическая нумерология — это инструмент. Если мы представим, что цифры — это фонарик, то его можно положить в рюкзак и идти в темноте, натыкаясь на препятствия, получать ушибы, еще хуже — ломать себе ноги. А можно достать фонарик и осветить путь под названием «жизнь». Благодаря кармической нумерологии можно узнать свои «базовые настройки», что вы за человек, о чем мечтаете, в какой профессии больше всего проявите свои таланты, как выражаете любовь и выстраиваете отношения и с кем, чего хотите, боитесь. Исходя из этих знаний, человек, соединяясь с собой настоящим, более счастливо живет.

По мнению эксперта, у каждого человека — своя психоэмоциональная характеристика:



— Кто-то лидер, кто-то любит активный образ жизни, кто-то, наоборот, усидчивый, любит сидеть за компьютером и разрабатывать программы, кто-то любит выступать на публике, танцевать, а кто-то — писать статьи. Мы все разные. И для того, чтобы понять, какие мы, можно использовать этот крутой инструмент — нумерологию.

Цифры дают траекторию и окрашивают психоэмоциональный портрет, рассказывают о том, какой человек, о его талантах, сильных сторонах в профессии. Мария Закурдаева, нумеролог

Нумеролог также объясняет, как дата рождения влияет на человека:



— Мы сами управляем своей судьбой, но то, каким образом мы будем это делать, зависит от даты рождения. Люди всегда живут по ней, а вот в плюсе или в минусе — уже им решать!

Если использовать нумерологию как инструмент, а не думать о том, что она — волшебная палочка, можно добиться результата.

— Представьте, что каждая цифра в дате рождения — это батарейка, в которой с одной стороны плюс, а с другой — минус, — отмечает Мария Закурдаева. — Если батарейку вставить противоположной стороной в пульт управления, то он не будет работать! Так же и с человеком: если использовать батарейки неправильно, то он «не работает», энергия на нуле, денег нет или постоянно не хватает, проблемы в отношениях, со здоровьем, депрессия.

Принцип работы нумерологии эксперт объясняет на примере цифры пять.

— У людей, рожденных 5-го числа, или в мае, или 23-го числа, в общем, у тех, у кого в карме цифра пять или в зоне реализации пятый аркан, есть талант быть передатчиком информации. У них высокая обучаемость, легко вытаскивают суть из любой информации. Если такие люди проживают в плюсе, то они любят все время учиться, читать, покупать курсы, повышать квалификацию. Больше всего их в образовательных учреждениях. Прекрасные преподаватели и спикеры! Умеют завоевывать внимание аудитории. Они умеют рассказывать, и их хочется слушать. Это их суть, их суперсила! А если они проживают в минусе, то никогда ничему не хотят учиться, считают, что они самые умные. Всех критикуют, не уважают чужое мнение, раздают советы,

которые непонятно откуда взяли. Сами ими не пользуются, где-то услышали, не проверили, но пошли всех учить жить! Всё, «батарейка» нерабочая. Энергии у таких людей нет, и с каждым разом проблем в жизни будет больше и больше. Это если коротко про 5-й аркан. Такие характеристики есть у каждой из 22 цифр!