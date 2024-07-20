Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным

В июне полнолуние тоже прошло в знаке Козерога Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











21 июля в 17:17 по новосибирскому времени состоится полнолуние в знаке Козерога. Считается, что в этот день может обостриться тревога и недовольство собой, а также проявиться вопросы, которые давно пора решить. О том, на что стоит обратить внимание и представители каких знаков Зодиака могут сильнее всего почувствовать это полнолуние, рассказала новосибирский астролог Елена Коржаневская в своей авторской колонке.

Полнолуние 21 июля произойдет уже на выходе из Козерога. Этим знаком управляет Сатурн — «планета Кармы и возмездия», структуры, ответственности, статусности, порядка и закона. Сейчас Сатурн в ретрограде. Это еще раз обращает наше внимание на темы карьеры, достижений, работы, исполнительности и ответственности. Стоит обратить внимание на пребывание и исполнение этих ролей. Насколько все это вписывается в нашу жизнь? Действительно ли мы все делаем правильно? Не мешает ли это на эмоциональном и физическом плане семье, заботе, дому и детям?

В полнолуние обычно нарастает напряжение, волнение и раздраженность, неудовлетворенность собой. Поэтому есть несколько рекомендаций на этот день.

Не стоит поддаваться эмоциям и провокациям. Особенно на работе.

Не ввязывайтесь в авантюры.

Поставьте четкие цели и проверьте, все ли задачи выполняются в срок.

Уделите внимание семье и родным. Научитесь совмещать карьеру и семью.

Могут обостриться страхи. Будьте спокойны, поймите, что это лишь на несколько дней.

Не рубите с плеча.

Может возникнуть желание завершить дело, которое очень давно раздражало. Возможно, его пора довести до конца.

Спокойнее всех это полнолуние перенесут земные знаки — Телец, Дева и Козерог. А вот у Раков, Скорпионов, Рыб, Стрельцов и Весов есть вероятность погрузиться в свои мысли и переживания. Скорее всего, у них могут открыться глубокие и личные переживания, которые предстоит решить и взять себя в руки.

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