Просто выберите картинку, а мы расскажем, что вы чувствуете: быстрый психологический тест

У вас бывало такое, что вам трудно разобраться в своих чувствах и эмоциях? В такие моменты кажется, что чего-то не хватает, но чего конкретно — никак не можешь понять. Оказывается, и на этот случай у психологов заготовлен проверенный способ разобраться в себе. Достаточно выбрать изображение, которое в данный момент кажется вам наиболее привлекательным, как на ваше предпочтение уже готова подробная расшифровка. Ну что, проверим? Смотрите, какая картинка вам ближе, а мы расскажем, что вы сейчас чувствуете.
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Есть у нас и другие психологические тесты. Например, недавно мы выяснили, что по форме пупка можно многое рассказать о характере человека, да и ногти способны на весь мир растрезвонить о ваших скрытых чертах. Ну а если вы хотите проверить свои интеллектуальные способности, у нас и на этот случай тест имеется — в нем мы предлагаем ответить на 10 вопросов, которые только с виду кажутся пустяковыми.