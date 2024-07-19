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Развлечения Розыгрыш — всё. NGS.RU разыграл крутые подарки среди подписчиков в Телеграм: смотрим итоги

Розыгрыш — всё. NGS.RU разыграл крутые подарки среди подписчиков в Телеграм: смотрим итоги

Рандомайзер определил 12 победителей, один из них заберет новенький iPhone 15

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Обещаем, этот розыгрыш не последний!

19 июня редакция NGS.RU запустила большой розыгрыш в своем телеграм-канале — на данный момент одного из самых больших в городе (не стесняйтесь, подписывайтесь на «НГС — новости Новосибирска»). За месяц количество участников превысило 30 тысяч человек, было волнительно!

Сегодня, 19 июля, бот проверил подписку каждого участника и рандомным образом выбрал счастливчиков. Всего — 12 человек. С полным списком победителей можно ознакомиться в телеграм-канале NGS.RU.

Подарки классные: новенький iPhone 15, Яндекс.Станция Мини, два сертификата в «Золотое яблоко» по 5000 рублей, два сертификата в «Мира Термы» (в одни руки), два сертификата в «Читай-город» и сразу пять сертификатов на Гастрокорт.

Каждому победителю в личные сообщения пришли оповещения от бота. В ближайшее время мы напишем и расскажем, что делать дальше. Редакция обязательно проверит каждого и вручит подарки только реальным людям. В случае, если какой-то из призов достался не человеку, а боту, мы сообщим о дальнейших действиях в телеграм-канале. Просим отнестись к ситуации с понимаем — всех победителей выбрал рандомайзер.

Поздравляем счастливчиков и спасибо всем большое за участие! Впереди еще много классных розыгрышей.

Главные новости Новосибирска и страны — в Телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

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