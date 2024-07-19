«Его лицо корежит, текут слезы»: новосибирский блогер Сатир — о драке с тренером по боксу из-за девушки

По словам комика, это произошло, когда он окончил театральный институт Источник: Madam Kaka/youtube.com











Новосибирский комик Сатир (настоящее имя Илья Шабельников) публично вспомнил о конфликте, который произошел с ним на левом берегу города во времена его юности. По словам блогера, его втянул в потасовку бывший парень девушки, с которой Сатир только начал встречаться.



Детали потасовки Сатир раскрыл в интервью на Youtube-канале Madam Kaka. Он уточнил, что инцидент случился в период, когда он окончил театральный институт в Новосибирске. Его подруга на тот момент училась в вузе.



— У нас начали зарождаться какие-то отношения, уже очевидно. Не просто какой-то флирт: мы гуляли, целовались. Еще не дошло до секса, у нас с ней его не было, но было очевидно все остальное. Это — романтика, прогулки, поцелуи, объятия, постоянные переписки, — сказал Сатир.



При этом девушка несколько недель назад рассталась с другим парнем. С ним и произошла потасовка возле подъезда девушки. По словам Сатира, в тот день он и девушка на ее машине подъехали к дому, после чего начали целоваться. В один момент дверь автомобиля открылась, а комика вытащили из салона транспорта.

— Открывается дверь машины, меня берут за шкирку, выкидают на асфальт из этой машины. Чтобы понимать, он - тренер по боксу. Меня выкидывают на асфальт, я вообще ничего не понимаю: для меня это просто нападение. Я не сращиваю, что это ее бывший чувак, — рассказал Сатир. — А место, где она жила в Новосибирске — левый берег. Кто знает, тот поймет. Такой район, где такая история возможна.



После того, как Илья Шабельников оказался на улице, он начал уворачиваться от ударов. По словам сибиряка, во время драки у оппонента была истерика.

— Его лицо корежит, текут слезы. Он пытается меня в этом состоянии бить, — сказал Сатир. — Я уворачиваюсь, ни разу он в меня не попал. Порвал мне кофту сильно, когда вытаскивал из машины. Разорвал на мне одежду, пытался меня в этом истерическом состоянии бить. После нескольких минут этих истерических попыток, он просто садится на корточки и начинает плакать, полноценно рыдать.



В результате девушка ушла с места конфликта. Сатир решил узнать, что именно произошло, и начал выяснять подробности у оставшегося рядом молодого человека. Оказалось, что отношения между ним и возлюбленной не завершились.



— Он в слезах и истерике рассказывает мне о том, что они не расставались. Она встречалась с ним, у них были проблемы в отношениях. Они ссорились, у них были разговоры о расставании, но по факту расставания не было. Она с ним встречалась и со мной встречалась параллельно, — объяснил Сатир.



По словам Сатира, оба молодых человека расстались с девушкой. Позже мужчины несколько раз случайно встречались в заведениях и вместе выпивали.

