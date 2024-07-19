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Развлечения тест Панки хой, Горшок живой! Попробуйте подпеть песням группы «Король и Шут»

Панки хой, Горшок живой! Попробуйте подпеть песням группы «Король и Шут»

Вернем вам ваш 1998-й всего за 10 вопросов

1 434
7 комментариев
Сотни страшных сказок слышали мы в исполнении Михаила Горшенева. Помните их все?

Измученные дорогой, мы выбились из сил и в доме лесника поняли, что сегодня исполняется 11 лет с того дня, как ушел из жизни человек, который ввернул в панковские четыре аккорда чудаковатые, а порой пугающие сказочные мотивы. Из всего этого выросла группа «Король и Шут», которая протоптала панку тропинку из душного андерграунда к большим сценам и стадионам. Здесь уживались и кукла колдуна, и лесник, и дурак с молнией. В общем, будьте как дома и попробуйте вспомнить строчки песен «Короля и Шута» в нашем неповторимом панк-караоке.

ТЕСТПройден 492 раза
1 / 10
«За столом сидели мужики и ели — мясом... угощал своих гостей».
  • Повар
  • Стражник
  • Пекарь
  • Конюх
2 / 10
Гордо скину плащ, вдаль направлю взор,
Может она ждет? Вряд ли... Это вздор.
И, издав дикий крик, камнем брошусь вниз.
Это...
  • В философии зовется «катарсис»
  • На барабане сектор «Приз»
  • Моей жизни заключительный каприз
  • Всё проклятый антифриз
3 / 10
В заросшем парке
стоит старинный дом.
Забиты окна,
...
  • И нет ни души кругом
  • И мрак царит извечно в нем
  • Лишь двери ходят ходуном
  • И вижу сущность типа «гном»
4 / 10
Странным был приказ,
Но всё же в тот же час
Убийцу и мертвеца,
...
  • Их усадили там лицом напротив лица
  • Превратили в жаб, и ламца-дрица оп-ца-ца
  • Легко забили там лицом напротив лица
  • Сбросили в яму в ожидании конца
5 / 10
С головы сорвал ветер мой колпак. Я хотел любви,
...
  • Да вышло кое-как
  • Но вышло всё никак
  • Но вышло всё не так
  • А вышел пенчекряк
6 / 10
Когда проснешься ты, найдешь мои ботинки —
Те, что случайно я оставил у тебя.
«А в чем ушел же он?» — себя ты спросишь тихо
...
  • А в чем ушел я — тебя трогать не должно
  • О боги, я ж ушел в твоих туфлях
  • В чем я ушел — и сам того не знаю я!
  • Неважно — главное, что я в штанах
7 / 10
Волк на сцену вышел, песенку запел
Про то, как он недавно полдеревни съел.
А следом вышла девушка в одних трусах,
...
  • И съела волка у всех на глазах
  • И расстреляла всех, устроив полный швах
  • И, бросив факел в зал, со сцены убежала
  • На части разорвалась у всех на глазах
8 / 10
Решив помочь ему, я вышел в непогоду
И удивился — это был столетний дед!
Он прохрипел, из уст выплевывая воду:
...
  • На опохмел подкинь бедняге пять монет
  • Я как и ты! Мне еще только тридцать лет!
  • Эй, прощелыга, где мой пистолет?
  • А ну, мерзавец, где здесь нофелет?
9 / 10
Нынче я опять проснулся... ,
И опять меня старуха не пустила на порог.
  • ...а ведь мог не просыпаться
  • ...у трактира, ё-моё
  • ...у собачьей конуры
  • ...и башка опять трещит
10 / 10
За то, что в погреб к барину ходил,
И за то, что брагу красть у барина любил,
И за то, что всю ее приговорил,
...
  • Андрей, рыбацкий сын, на кол посажен был
  • Фома, отцовский сын, проучен был
  • Кузьма, крестьянский сын, наказан был
  • Демид, проклятый сын, утоплен был

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Музыка Тест Король и Шут Панк-рок Развлечения Караоке Панк Панк-группа Михаил Горшенев Андрей Князев
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Комментарии
7
Гость
19 июля 2024, 12:07
10 из 10. Король и Шут навсегда!
Гость
19 июля 2024, 12:23
Панки, хой!
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