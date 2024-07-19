Панки хой, Горшок живой! Попробуйте подпеть песням группы «Король и Шут»

Измученные дорогой, мы выбились из сил и в доме лесника поняли, что сегодня исполняется 11 лет с того дня, как ушел из жизни человек, который ввернул в панковские четыре аккорда чудаковатые, а порой пугающие сказочные мотивы. Из всего этого выросла группа «Король и Шут», которая протоптала панку тропинку из душного андерграунда к большим сценам и стадионам. Здесь уживались и кукла колдуна, и лесник, и дурак с молнией. В общем, будьте как дома и попробуйте вспомнить строчки песен «Короля и Шута» в нашем неповторимом панк-караоке.