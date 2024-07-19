Панки хой, Горшок живой! Попробуйте подпеть песням группы «Король и Шут»

Измученные дорогой, мы выбились из сил и в доме лесника поняли, что сегодня исполняется 11 лет с того дня, как ушел из жизни человек, который ввернул в панковские четыре аккорда чудаковатые, а порой пугающие сказочные мотивы. Из всего этого выросла группа «Король и Шут», которая протоптала панку тропинку из душного андерграунда к большим сценам и стадионам. Здесь уживались и кукла колдуна, и лесник, и дурак с молнией. В общем, будьте как дома и попробуйте вспомнить строчки песен «Короля и Шута» в нашем неповторимом панк-караоке.
- Повар
- Стражник
- Пекарь
- Конюх
Может она ждет? Вряд ли... Это вздор.
И, издав дикий крик, камнем брошусь вниз.
Это...
- В философии зовется «катарсис»
- На барабане сектор «Приз»
- Моей жизни заключительный каприз
- Всё проклятый антифриз
стоит старинный дом.
Забиты окна,
...
- И нет ни души кругом
- И мрак царит извечно в нем
- Лишь двери ходят ходуном
- И вижу сущность типа «гном»
Но всё же в тот же час
Убийцу и мертвеца,
...
- Их усадили там лицом напротив лица
- Превратили в жаб, и ламца-дрица оп-ца-ца
- Легко забили там лицом напротив лица
- Сбросили в яму в ожидании конца
...
- Да вышло кое-как
- Но вышло всё никак
- Но вышло всё не так
- А вышел пенчекряк
Те, что случайно я оставил у тебя.
«А в чем ушел же он?» — себя ты спросишь тихо
...
- А в чем ушел я — тебя трогать не должно
- О боги, я ж ушел в твоих туфлях
- В чем я ушел — и сам того не знаю я!
- Неважно — главное, что я в штанах
Про то, как он недавно полдеревни съел.
А следом вышла девушка в одних трусах,
...
- И съела волка у всех на глазах
- И расстреляла всех, устроив полный швах
- И, бросив факел в зал, со сцены убежала
- На части разорвалась у всех на глазах
И удивился — это был столетний дед!
Он прохрипел, из уст выплевывая воду:
...
- На опохмел подкинь бедняге пять монет
- Я как и ты! Мне еще только тридцать лет!
- Эй, прощелыга, где мой пистолет?
- А ну, мерзавец, где здесь нофелет?
И опять меня старуха не пустила на порог.
- ...а ведь мог не просыпаться
- ...у трактира, ё-моё
- ...у собачьей конуры
- ...и башка опять трещит
И за то, что брагу красть у барина любил,
И за то, что всю ее приговорил,
...
- Андрей, рыбацкий сын, на кол посажен был
- Фома, отцовский сын, проучен был
- Кузьма, крестьянский сын, наказан был
- Демид, проклятый сын, утоплен был