Скорпионам вскружат голову незнакомцы, а Девы увлекутся экспериментами: гороскоп любви на выходные, 20–21 июля

Весы, для вас эти выходные можно описать двумя словами: «будьте осторожны». И даже не в плане случайных знакомств (хотя здесь осторожность вообще всегда должна быть на первом месте), а в плане здоровья. Знаем, иногда вам хочется диких экспериментов, но в ближайшие дни лучше позаботьтесь о собственном здоровье, берегите силы и перетруждайтесь. Возможно, вам подойдут позиции, в которых вам практически ничего не придется делать, а может быть, сгодится старая добрая классика. Если и ураган в постели, то, пожалуйста, не в вашем исполнении. В следующий раз.