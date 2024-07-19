Скорпионам вскружат голову незнакомцы, а Девы увлекутся экспериментами: гороскоп любви на выходные, 20–21 июля

Выходные всё ближе, и, если вы еще не знаете, как их провести, не беспокойтесь: по звездам уже можно определить, кому лучше отправиться в приключение, а кому — провести время дома с любимым человеком.
Овен
Ближайшие выходные подходят для романтического отдыха и приятного общения. Если вы хотите расслабиться и получить новые эмоции, отправьтесь в небольшое путешествие. Верьте в свои силы, и подходящий партнер найдет вас в любой точке мира. Не забывайте, что важнее всего хорошее настроение и правильный настрой.
В сексуальной жизни вероятны небольшие проблемы. Возможно, вы почувствуете себя неуверенно или не сможете выразить свои желания. Что ж, это может стать подходящим поводом для того, чтобы поговорить со своим партнером и выяснить, что происходит.
И будьте аккуратны с новыми знакомствами в онлайн-чатах и приложениях для знакомств. Возможно, кто-то попытается использовать вас в своих целях.
Телец
У Тельцов ближайшие выходные выдадутся насыщенными и разнообразными. В эти дни вы можете испытать новые ощущения и открыть для себя неизвестные ранее грани удовольствия.
20 июля — день, когда вы можете почувствовать себя более раскрепощенным и открытым для экспериментов. Это может быть связано с тем, что вы находитесь в хорошей физической форме и готовы к новым вызовам. В этот день вы можете попробовать что-то необычное, например ролевые игры.
21 июля — день, когда вы можете почувствовать себя более уверенным и сексуальным. Это может быть связано с тем, что вы находитесь в хорошей эмоциональной форме. В этот день вы можете попробовать что-то более экстремальное.
В целом эти выходные для Тельцов обещают быть насыщенными и интересными. Так что не бойтесь экспериментировать и открывать для себя новые грани удовольствия.
Близнецы
В эти дни вы можете почувствовать желание попробовать что-то новое в своей сексуальной жизни. Возможно, это будет связано с использованием игрушек. Не стесняйтесь обсудить свои фантазии со своим партнером и попробуйте воплотить их в жизнь.
Также в эти дни вы можете столкнуться с некоторыми трудностями в отношениях. Возможно, вы почувствуете, что ваш партнер не уделяет вам достаточно внимания или не проявляет достаточной заботы. В этом случае важно не отчаиваться и не принимать поспешных решений. Попробуйте обсудить свои чувства с партнером и найти компромиссное решение.
В целом эти выходные обещают Ракам быть днями, полными страсти и сексуального удовлетворения. Главное — быть открытыми и готовыми к экспериментам в своей сексуальной жизни.
Рак
У Раков эти выходные будут полными страсти и сексуального удовлетворения. Однако, чтобы достичь этого, вам нужно
пригласить партнера быть готовыми к экспериментам и открытости в своих отношениях. В то же время чрезмерная страсть к экспериментам может привести к некоторой неуверенности и сомнениям в своих способностях. Возможно, в этом случае вам понадобится более опытный инструктор.
Если инструктора под рукой нет, а попробовать что-то этакое очень уж хочется, обсудите фантазии с партнером — вдруг он и сам давно об этом мечтал, но всё никак не мог вам признаться. В любом случае разговор по душам лишним не будет. Он пригодится как минимум для создания атмосферы доверия и безопасности между вами. Да и эмоциональная близость порой важнее всех остальных.
Лев
Для Львов эти выходные станут временем, когда они могут почувствовать себя особенно привлекательными и желанными. Их уверенность в себе и харизма будут притягивать внимание окружающих.
В эти дни Львы могут столкнуться с возможностью новых знакомств или романтических отношений. Они будут чувствовать себя особенно соблазнительными и готовыми к экспериментам в интимной сфере. Однако важно помнить о балансе и не переходить границы, чтобы не нарушить гармонию в отношениях.
Эти дни будут благоприятными для проявления Львиной сексуальности и наслаждения моментом. Важно помнить о том, что главное в отношениях — это уважение и любовь, а не только физическое влечение.
Дева
Девы в эти выходные рискуют так увлечься экспериментами, что забудут о безопасности и комфорте своего партнера. Если не хотите, чтобы ваши игрища финализировали в травмпункте, научитесь слушать. Хотя бы для того, чтобы не пропустить стоп-слово.
В остальном 20 и 21 июля обещают быть насыщенными, интересными (хотя, казалось бы, что может быть интереснее путешествия из постели в травмпункт) и эмоциональными.
В субботу вас будет вести чувственность и эмоциональность, что поможет вам лучше понять партнера и доставить ему удовольствие, а воскресенье идеально подойдет для воплощения в жизнь уже ваших желаний.
Весы
Весы, для вас эти выходные можно описать двумя словами: «будьте осторожны». И даже не в плане случайных знакомств (хотя здесь осторожность вообще всегда должна быть на первом месте), а в плане здоровья. Знаем, иногда вам хочется диких экспериментов, но в ближайшие дни лучше позаботьтесь о собственном здоровье, берегите силы и перетруждайтесь. Возможно, вам подойдут позиции, в которых вам практически ничего не придется делать, а может быть, сгодится старая добрая классика. Если и ураган в постели, то, пожалуйста, не в вашем исполнении. В следующий раз.
Если же вы почувствуете, что в отношениях с любимым человеком назревает конфликт, постарайтесь быть терпеливыми и понимающими, чтобы избежать ссор. Ситуация накаляется? Отложите разговор на другой день. А то следующий гороскоп любви может вам и не понадобиться.
Скорпион
Скорпионы, у вас в эти выходные намечается какая-то интрижка? Если еще нет, будьте готовы к такому повороту событий. Вам вскружит голову мимолетное, но непреодолимое влечение к какому-то человеку, возможно малознакомому. Но не бросайтесь в омут с головой. Сейчас как никогда важно сохранять баланс между эмоциями и разумом. Если вы будете действовать импульсивно, то можете навредить своим отношениям или создать проблемы, которые будет сложно решить. Поэтому, когда почувствуете, что эмоции захлестывают вас, попробуйте успокоиться и подумать о том, как лучше поступить в данной ситуации.
Стрелец
Стрельцы, вы в эти выходные — настоящая машина. Однако, чтобы достичь максимального удовлетворения, будьте более открытыми к экспериментам в своих отношениях. Не бойтесь пробовать новые позы, игрушки или места — это добавит остроты и разнообразия в вашу интимную жизнь.
Также не забывайте о важности эмоциональной связи и доверия между партнерами — это поможет создать более глубокий и насыщенный опыт.
Козерог
Козероги, вы, конечно, те еще фантазеры и выдумщики, но именно сейчас важно обсудить все ваши гениальные затеи с партнером. Учитывайте его мнение и интересы. Иначе ваш взлет в постели закончится крушением отношений.
Одиноким Козерогам ближайшие выходные можно лишний раз подумать о том, что одиночество — это своего рода свобода. Используйте это время для того, чтобы лучше узнать себя, свои желания и потребности. Возможно, именно в этот период вы найдете новых друзей или партнера, который будет соответствовать вашим ожиданиям.
Водолей
Возможно, вы почувствуете, что ваш партнер не уделяет вам достаточно внимания или не проявляет достаточной заботы. Это может вызвать у вас чувство обиды или разочарования. Однако не стоит сразу же принимать решение о разрыве отношений. Попробуйте поговорить со своим партнером о своих чувствах и попросите его уделить вам больше внимания. Возможно, он просто не знает, что вы нуждаетесь в его поддержке и заботе.
Одинокие Водолеи, для вас в эти выходные нет ничего лучше, чем заняться собой. Сходите в спортзал или на мастер-класс, который давно хотели посетить. Возможно, там вас ждет приятный сюрприз с продолжением. А если и нет, то в любом случае вы проведете время с толком.
Рыбы
Рыбы, вы в эти выходные чувствуете себя уверенно и привлекательно. Ваша интуиция и эмоциональность помогут вам найти идеального партнера или укрепить уже существующие отношения.
Если вы одиноки, то в эти дни у вас будет возможность встретить свою вторую половину. Будьте открыты для новых знакомств и не бойтесь проявлять инициативу. Ваша интуиция поможет вам выбрать правильного человека для отношений.
Если вы уже в отношениях, то эти дни будут идеальными для романтических свиданий и совместных путешествий. Ваша эмоциональность и чувствительность помогут вам лучше понимать своего партнера и укреплять вашу связь.