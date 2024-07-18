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Развлечения В каких условиях жила в 90-е русская красавица Наталья Водянова — показываем места ее юности

В каких условиях жила в 90-е русская красавица Наталья Водянова — показываем места ее юности

Этих деталей еще не было в глянцевых журналах

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5 комментариев

Наталья Водянова, покорившая мировые подиумы, пришла к своему успеху далеко не сразу. Топ-модель прошла через многие испытания, и история «русской Золушки» до сих пор привлекает внимание. Наши коллеги из NN.RU вспомнили, как модель пришла к своему успеху и в каких условиях она жила в родном Нижнем Новгороде — подробности смотрите в коротком видео чуть выше.

Семья Натальи Водяновой жила в Автозаводском районе Нижнего Новгорода — не самое топовое место в городе, особенно в 90-х. Вопреки распространенным слухам, что молодая Наташа торговала фруктами на местном рынке, ее «точкой» была ж/д станция Счастливая. В модельный бизнес Наташу, по словам владелицы агентства Евгении Чкаловой, привел довольно состоятельный мужчина.

— Привел ее в мое модельное агентство мужчина, который в то время интересовался достаточно красивыми девушками, и мужчина этот возглавлял банк. Он поддерживал проекты, связанные с красотой. Этот человек меня знал и как-то попросил посмотреть Наташу. При встрече она сказала, что до меня уже была в другой школе моделей, но там у нее ничего не получилось. Тогда только появлялись еще какие-то первые фестивали моды. Это были какие-то нечастые показы в клубах, потому что особо негде было реализовать такие проекты, — поделилась воспоминаниями Евгения Чкалова.

В Нижний Новгород как раз приехали представили французского модельного агентства Viva. Казалось бы, у Водяновой были все шансы — но ей отказали. Однако в культовом модном журнале Vogue решили, что девушка идеально подходит для проекта «Новые лица России», что и стало для нее путевкой в головокружительную карьеру.

Несмотря на успех, Водянова о малой родине не забывала. Своего первого мужа она привела в обычную квартиру в хрущевке, постоянно навещала маму и бабушку, а несколько лет назад открыла инклюзивную детскую площадку в одном из парков своего родного района.

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Нижний Новгород Наталья Водянова Модель
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Комментарии
5
урлулуу
18 июля 2024, 18:54
Ваще плевать кто это,где оно жило и что с ним станет
Гость
18 июля 2024, 18:41
знаем как она жила. мокрый хлеб макают в сахар а кто побогаче добавляли маргарин и селёдку. хорошее масло стоило 3,40 а средняя колбаса 2,20
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