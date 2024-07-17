«Дурачимся, танцуем и тренируемся»: Дава показал, как он проводит день — его гримирует Стас Костюшкин

Новосибирский блогер Дава (настоящее имя Давид Манукян) показал, как он готовится к съемкам и как проходят его рабочие будни. Забавные кадры сибиряк опубликовал в личных соцсетях.
Как отметил блогер, сейчас он активно занимается спортом. Дава рассказал, что ежедневно посещает зал и уже скинул 5 килограммов.
— Сегодняшний день мы начали со съемки со Стасом Костюшкиным. Да, и он работает гримером, моим личным. Потом мы подурачились, затем потанцевали, а сейчас я уже на тренировке, качаю мышцы, убираю жир, — рассказал Дава в ролике.
Также артист признался, что вынужден каждые два дня подстригаться. Хотя отметил, что прическу он обновляет бесплатно.
— У нас начинается очередной съемочный день. Лайфхак: пока снимаешься в сериале, можно не стричься у барбера, экономя на этом деньги, потому что стилисты на площадке тебя подстригают. Если два-три месяца ты снимаешься в сериале, у тебя должна быть всегда одна прическа, а так как у меня быстро растут волосы, мне надо стричься через каждые два дня, — поделился блогер.
* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.
Ранее Дава спел в электричке вместе со Стасом Костюшкиным. Пассажиры удивились неожиданному появлению звезд.
Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.