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Развлечения «Дурачимся, танцуем и тренируемся»: Дава показал, как он проводит день — его гримирует Стас Костюшкин

«Дурачимся, танцуем и тренируемся»: Дава показал, как он проводит день — его гримирует Стас Костюшкин

Артист признался, что ежедневно посещает спортзал

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4 комментария
Сейчас артист снимается в сериале

Новосибирский блогер Дава (настоящее имя Давид Манукян) показал, как он готовится к съемкам и как проходят его рабочие будни. Забавные кадры сибиряк опубликовал в личных соцсетях.

Как отметил блогер, сейчас он активно занимается спортом. Дава рассказал, что ежедневно посещает зал и уже скинул 5 килограммов.

— Сегодняшний день мы начали со съемки со Стасом Костюшкиным. Да, и он работает гримером, моим личным. Потом мы подурачились, затем потанцевали, а сейчас я уже на тренировке, качаю мышцы, убираю жир, — рассказал Дава в ролике.

Также артист признался, что вынужден каждые два дня подстригаться. Хотя отметил, что прическу он обновляет бесплатно.

— У нас начинается очередной съемочный день. Лайфхак: пока снимаешься в сериале, можно не стричься у барбера, экономя на этом деньги, потому что стилисты на площадке тебя подстригают. Если два-три месяца ты снимаешься в сериале, у тебя должна быть всегда одна прическа, а так как у меня быстро растут волосы, мне надо стричься через каждые два дня, — поделился блогер.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

Ранее Дава спел в электричке вместе со Стасом Костюшкиным. Пассажиры удивились неожиданному появлению звезд.

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DAVA Стас Костюшкин Москва Новосибирск
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Комментарии
5
Гость
17 июля 2024, 21:03
Давай до свидания .
Гость
17 июля 2024, 21:06
Ай мальчишки -шалунишки ... проказники -безобразники !
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