Из примерного семьянина — в охотника за молодухами: 5 женщин Григория Лепса

Страсть к красавицам стоила Григорию Лепсу 20-летнего брака Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Григорий Лепс славится не только своим «рычащим» баритоном, но в последнее время еще и любовью к девушкам помладше. 62-летний певец недавно вывел в свет 18-летнюю фаворитку, чем ошарашил даже самых преданных поклонников, которые, кажется, уже ко всему должны были привыкнуть. Но те же самые преданные поклонники помнят, что обворожительные красотки — давняя страсть музыканта, которая однажды стоила ему кольца на пальце.

«Гриша сразу решил, что я буду его девушкой»

Свою первую любовь Григорий Лепс встретил в музыкальном училище. Осваивая класс ударных инструментов, будущий артист приметил симпатичную однокурсницу из вокального отделения, Светлану Дубинскую. Но познакомиться вышло лишь тогда, когда студентов отправили в колхоз.



— Нас отправили яблоки собирать на Кубань, там и познакомились, — вспоминала Светлана Дубинская. — Гриша сразу решил, что я буду его девушкой.

Свадьба Григория Лепса и Светланы Дубинской Источник: ParejasTV / YouTube.com











После романтических вечеров под кубанскими яблонями окрыленный любовью музыкант побежал рассказывать о своей девушке матери. Тогда же он заявил семье, что намерен жениться на Светлане. Родственники начали спорить и вразумлять молодого Григория, но отговорить его не смогли.



— Пришел — «Мама, хочу жениться». Были против, конечно, молод еще был. Но он всё равно женился, — рассказывала Нателла Лепсверидзе.



Вскоре у Лепса родилась первая дочка — Инга.

Светлана Дубинская с Ингой Источник: ingaleps / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Чтобы содержать ребенка, артист устроился на вторую работу: днем он пел в ресторане, а по вечерам подрабатывал грузчиком, чтобы обеспечить жену и дочку всем необходимым. Но счастье продолжалось недолго: влюбленность к Светлане медленно уходила, а вот рутинная жизнь с головой захлестнула Григория Лепса.



— Там какие-то начались притирки семейные, — говорила сестра Лепса Этери Алавидзе. — Наверное все-таки разбилась лодка о быт, как говорится.



После неудавшегося брака Григорий Лепс пустился во все тяжкие — все заработанные деньги он тратил на казино, выпивку и женщин. Неудержимый кутеж длился почти десять лет — пока артист не встретил свою вторую любовь.

«Открыла глаза — а я уже беременная»

В 2000 году Григорий Лепс познакомился с балериной Анной Шаплыковой. Артист пришел на шоу певицы Лаймы Вайкуле, однако музыку послушать так и не смог — все его мысли заняла красавица, выступавшая на подтанцовке. Как только концерт закончился, Григорий Лепс шепнул другу, что это — его будущая жена, и побежал знакомиться с балериной.

— Он ко мне подходит и говорит: «Как вас зовут»? Я говорю — Анна. «А вы любите детей?» Люблю. «Выходите за меня», — вспоминала первый разговор с Лепсом Анна Шаплыкова, — Ну я думаю, шутит мужчина, говорю: «А московская прописка есть?»

Источник: ParejasTV / YouTube.com











Московской прописки в паспорте музыканта не оказалось. Но Лепса это не остановило — он нашел телефон Анны и начал активно ухаживать: присылал цветы, поджидал у выхода после выступлений. В то время Анна уже встречалась с молодым человеком, но Лепс посчитал, что пока на пальце красотки нет кольца, у него есть все шансы. И не прогадал.



— Мы стали жить вместе. Это было в каком-то тумане, — вспоминала Анна Шаплыкова, — как будто закрыла глаза, открыла — а мы уже вместе живем, я уже беременная.

Источник: ANNA LEPS / T.me











Вскоре пара поженилась, и в жизни артиста настали счастливые дни. Любимая жена подарила шоумену еще троих детей — Анну поразило то, как Лепс ловко обходился с детьми и принимал участие в бытовых делах.



Но в 2021 году, спустя двадцать лет счастливой жизни, идеальный брак дал трещину. Рассорить пару смогла подруга Анны — телеведущая Юлия Барановская.

«Причесал провинциальную девочку»

Слухи о тайном романе со звездой шоу «Мужское / Женское» (16+) Юлией Барановской разлетелись по соцсетям еще до официального разрыва отношений Григория и Анны Лепс. Говорили, что Юлия якобы давно дружила с женой музыканта, но однажды не удержалась и соблазнила звездного мужа. Скрыть измену не удалось, и Анна узнала об интрижке супруга.

Источник: baranovskaya_tv / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Приятели Григория Лепса рассказывали, что, как только связь Лепса и Барановской вскрылась, артист сразу же порвал все связи с Юлией.



— То, что с Барановской у него всё несерьезно, я понимал с самого начала, — рассказал знакомый Григория Лепса продюсер Евгений Морозов. — Гриша хоть и страстный в музыке человек, но, по сути, он однолюб. Ну да, причесал провинциальную девочку Барановскую, красиво нарядил, помог в шоу-бизнесе, но о чем ему с ней говорить?

Источник: baranovskaya_tv / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











После измены Григорий Лепс пытался загладить вину, но супруга не смогла жить с изменником и подала на развод в декабре 2021 года.



Рассталась звездная пара мирно, без скандалов и дележки имущества. Однако Анна так и не простила неверного супруга — боль от предательства долго не давала ей покоя, о чем она написала в соцсетях в свой день рождения.



— Хочу сказать этой девочке, что ее 49-й год будет самым сложным в ее жизни! Будет много боли, обиды, разочарования, предательства, — написала Анна. — И этот год поделит ее жизнь на до и после. И что она обязательно со всем справится, и всё останется в прошлом.



В ответ на этот пост Григорий Лепс выложил свой, в котором поздравил экс-супругу с днем рождения и назвал лучшей матерью в России. А затем опубликовал фотографию с Елизаветой Ридель — своей новой пассией.

«Таких Елизавет у Гриши много»

Сразу после разрыва с женой 60-летнего Лепса заподозрили в связи с 25-летней моделью Елизаветой Ридель. Весной 2022 года юная красотка обедала в ресторане с артистом, после чего СМИ начали писать о новом увлечении музыканта.

На фотографии Елизавета справа Источник: gvleps / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Ни артист, ни девушка поначалу никак не комментировали слухи о романе. Пока в интернете не начали писать о том, что Елизавета якобы работает в сфере эскорта. Юной модели пришлось спешно выходить на связь и опровергать порочащие ее домыслы. Она рассказала, что познакомилась с Лепсом вскоре после его развода, и не стала скрывать симпатию к музыканту.



— Чуть больше, чем дружба, хорошее теплое общение. Безусловно, симпатичен и как музыкант, и как мужчина, и как человек, — заявила Елизавета Ридель.

Источник: Елизавета Ридель / Vk.com











Сам Лепс подтвердил слухи о молодой возлюбленной лишь несколько лет спустя, в 2023 году. Музыкант не стал вдаваться в подробности и даже не назвал девушку по имени — лишь упомянул, что новая пассия значительно моложе его. А вот знакомые артиста радовали фанатов более откровенными комментариями — например, уверяли, что одной Елизаветой Лепс не ограничивается.



— Таких Елизавет у Гриши много. Думаю, Лепс просто хочет привлечь внимание бывшей жены, — заявил продюсер Евгений Морозов, — Вокруг него всегда крутилось много красивых женщин.



Григорий Лепс также неоднократно признавался, что тоскует по жене и винит себя в расставании. Из-за развода он даже устраивал скандалы на сцене и потасовки в барах. Но кажется, сейчас артист чувствует себя лучше и уже готов к новой, настоящей любви — с 18-летней красоткой Авророй Кибой.

«Слишком велика разница в возрасте»

С юной красоткой, едва закончившей школу, 61-летний Григорий Лепс вышел на премии МУЗ-ТВ. Впервые шоумен не только открыто представил свою новую избранницу публике, но и признался, что питает к ней самые нежные чувства.



— Это замечательная девушка. Мы дружим, даже больше, чем дружим. У нас есть определенные отношения… Пока человеческие, — заявил Лепс на «Шоу Воли». — У нас всё достаточно серьезно, по крайней мере у меня. Она пока думает: слишком велика разница в возрасте.

На новую возлюбленную тут же обрушился шквал хейта — девушку обвинили в попытке нажиться на звезде и вытащить из возрастного ловеласа дорогостоящие подарки. Вскоре Аврора ответила обидчикам в соцсетях.



— Меня неоднократно звали дать интервью на эту тему, но я сделаю это в первый и в последний раз, — написала Аврора. — С самого рождения расту в «парниковых» условиях и не нуждаюсь в чьих-то деньгах, славе и так далее. Комментарии по типу «самый лучший дед» и всё остальное меня абсолютно никак не задевают.

Источник: avrorakiba / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Также девушка намекнула, что народный артист сделал ей предложение руки и сердца.



— Я не «новая интрижка Григория Лепса», не запасной вариант. И, по-моему, никому из пишущих Лепс предложение не делал, верно? Верно. А это уже что-то да значит, задумайтесь, друзья, — заключила красотка.

