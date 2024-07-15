Круассаны, Елисейские поля и Эйфелева башня: сибирская «Мисс Россия» похвасталась кадрами с отдыха во Франции

Девушка посетила несколько достопримечательностей Источник: miss_elmira / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Сибирская фотомодель и участница конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2013», 29-летняя Эльмира Абдразакова, поделилась фотографиями отдыха во Франции. Кадры сибирячка опубликовала в личных социальных сетях.



— Paris — это прогулки по Монмартру, фото возле Эйфелевой башни, свежеиспеченные круассаны на завтрак, большие окна со ставнями и беретка на бок. Типичный Paris он таков, но яростно протестуя против всего стереотипного, наш pari был особенно очарователен и колоритен, — написала Абдразакова под фото.

Сибирячка заглянула на ужин в японский квартал Источник: miss_elmira / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Судя по кадрам, опубликованным в сетях, сибирячка успела посетить выставку работ французского скульптора Марка Петита, один из старейших книжных магазинов Librairie Herodote и поужинать в японском квартале.

Источник: miss_elmira / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)

Как отметила сибирячка, она мечтает вернуться в Париж, чтобы ближе познакомиться с ним и проникнуться его колоритом.



Ранее Абдразакова показала, в каких магазинах она одевается. В списке оказались только люксовые бренды.



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Эльмира Абдразакова училась в СГУПСе на факультете международной экономики. В 19 лет завоевала титул «Мисс Россия — 2013», участвовала в конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная — 2013». После участия в конкурсе красоты сибирячка снялась в проектах «Последний герой» (16+) и «Дом-2»(16+). Сейчас девушка занимается модельным бизнесом.