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Развлечения Круассаны, Елисейские поля и Эйфелева башня: сибирская «Мисс Россия» похвасталась кадрами с отдыха во Франции

Круассаны, Елисейские поля и Эйфелева башня: сибирская «Мисс Россия» похвасталась кадрами с отдыха во Франции

В Париж девушка прилетела после отдыха на Ибице

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40 комментариев
Девушка посетила несколько достопримечательностей

Сибирская фотомодель и участница конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2013», 29-летняя Эльмира Абдразакова, поделилась фотографиями отдыха во Франции. Кадры сибирячка опубликовала в личных социальных сетях.

— Paris — это прогулки по Монмартру, фото возле Эйфелевой башни, свежеиспеченные круассаны на завтрак, большие окна со ставнями и беретка на бок. Типичный Paris он таков, но яростно протестуя против всего стереотипного, наш pari был особенно очарователен и колоритен, — написала Абдразакова под фото.

Сибирячка заглянула на ужин в японский квартал

Судя по кадрам, опубликованным в сетях, сибирячка успела посетить выставку работ французского скульптора Марка Петита, один из старейших книжных магазинов Librairie Herodote и поужинать в японском квартале.

Как отметила сибирячка, она мечтает вернуться в Париж, чтобы ближе познакомиться с ним и проникнуться его колоритом.

Ранее Абдразакова показала, в каких магазинах она одевается. В списке оказались только люксовые бренды.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Эльмира Абдразакова училась в СГУПСе на факультете международной экономики. В 19 лет завоевала титул «Мисс Россия — 2013», участвовала в конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная — 2013». После участия в конкурсе красоты сибирячка снялась в проектах «Последний герой» (16+) и «Дом-2»(16+). Сейчас девушка занимается модельным бизнесом.

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Эльмира Абдразакова Париж Новосибирск
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Комментарии
40
Директор Завода (Ржака)
15 июля 2024, 17:54
отдых во Франции после отдыха на Ибице ? а от чего она устала ?
Боцман1973
15 июля 2024, 18:11
А нам в НСК зачем это знать???
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