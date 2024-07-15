«То дачники, то пляжники»: новосибирцы разозлились из-за переноса рок-фестиваля на ОбьГЭС — они боятся пробок

До этого фестиваль проводили на территории аэродрома Мочище Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители Советского района и желающие приехать на рок-фестиваль «Ветер Сибири» (18+) в Новосибирске оказались недовольны тем, что мероприятие перенесли с аэродрома Мочище на ОбьГЭС.



Читатели НГС оставили порядка 100 комментариев, большая часть из них оказалась недовольна изменением площадки. Местные жители уверены, что из-за большого количество участников фестиваля, доехать до дома на ОбьГЭСе будет сложнее, а дамба и вовсе встанет.

— А жители ОбьГЭСа не офигеют от громкой музыки и такой толпы народа? Страшенная пробень обеспечена. Место плохое для такого большого мероприятия. Прям очень неудачное, — считает новосибирец.

— Значит все будет в пробках на дамбе в дни фестиваля, — написал читатель НГС.

Мероприятие пройдет на аэродроме ОбьГЭС Источник: «Яндекс.Карты»











— Вся эта толпа как будет передвигаться до транспорта? По шоссе?! Жесть какая-то, — возмущается сибиряк.



— Жителей ОбьГЭСа опять никто не спрашивает. То дачники, то пляжники, теперь еще и рок-фестиваль. Летом до дома с работы не доехать, пробки жуткие и на Советском шоссе и на дамбе. Если мы правильно поняли место проведения, то там недалеко жилые дома, будет весело, — злится новосибирец.

— Хоть и живу в Ленинском районе, но знаю, что в летний период ГЭС и так заполнен до отказа, массовый фестиваль там вообще ни к чему и добираться тяжело. В отличие от Мочище создаются проблемы жителям района в их выходные, сомневаюсь что вы соскучились по орущей музыке и толпам пьяных тусовщиков, — говорит читатель.

При этом были и те, кто оказался доволен новой площадкой.

— Просто шикарная новость! Мы собираемся посетить это мероприятие компанией родственников. Живём на Шлюзе. До ОбьГЭС два шага, не то что до Мочище, — написала сибирячка.



— Спасибо организаторам, что прислушались и сменили место на более достойное и в самом городе и не надо тащиться к черту на куличики. Больше половины прилетают и прибывают на вокзал и в аэропорт Толмачево. На ОбьГЭС быстрее и проще добраться, — считает читатель НГС.

— Я рада, добираться в Мочище жителю левого берега, не имеющему автомобиля, весьма проблематично, — написала жительница Новосибирска.

14 июля в Новосибирске на сцене выступил певец Дмитрий Колдун. Он стал хедлайнером фестиваля, который проходит на набережной.

