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Развлечения «То дачники, то пляжники»: новосибирцы разозлились из-за переноса рок-фестиваля на ОбьГЭС — они боятся пробок

«То дачники, то пляжники»: новосибирцы разозлились из-за переноса рок-фестиваля на ОбьГЭС — они боятся пробок

При этом нашлись и те, кто обрадовался изменениям

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29 комментариев
До этого фестиваль проводили на территории аэродрома Мочище

Жители Советского района и желающие приехать на рок-фестиваль «Ветер Сибири» (18+) в Новосибирске оказались недовольны тем, что мероприятие перенесли с аэродрома Мочище на ОбьГЭС.

Читатели НГС оставили порядка 100 комментариев, большая часть из них оказалась недовольна изменением площадки. Местные жители уверены, что из-за большого количество участников фестиваля, доехать до дома на ОбьГЭСе будет сложнее, а дамба и вовсе встанет.

— А жители ОбьГЭСа не офигеют от громкой музыки и такой толпы народа? Страшенная пробень обеспечена. Место плохое для такого большого мероприятия. Прям очень неудачное, — считает новосибирец.

— Значит все будет в пробках на дамбе в дни фестиваля, — написал читатель НГС.

Мероприятие пройдет на аэродроме ОбьГЭС

— Вся эта толпа как будет передвигаться до транспорта? По шоссе?! Жесть какая-то, — возмущается сибиряк.

— Жителей ОбьГЭСа опять никто не спрашивает. То дачники, то пляжники, теперь еще и рок-фестиваль. Летом до дома с работы не доехать, пробки жуткие и на Советском шоссе и на дамбе. Если мы правильно поняли место проведения, то там недалеко жилые дома, будет весело, — злится новосибирец.

— Хоть и живу в Ленинском районе, но знаю, что в летний период ГЭС и так заполнен до отказа, массовый фестиваль там вообще ни к чему и добираться тяжело. В отличие от Мочище создаются проблемы жителям района в их выходные, сомневаюсь что вы соскучились по орущей музыке и толпам пьяных тусовщиков, — говорит читатель.

При этом были и те, кто оказался доволен новой площадкой.

— Просто шикарная новость! Мы собираемся посетить это мероприятие компанией родственников. Живём на Шлюзе. До ОбьГЭС два шага, не то что до Мочище, — написала сибирячка.

— Спасибо организаторам, что прислушались и сменили место на более достойное и в самом городе и не надо тащиться к черту на куличики. Больше половины прилетают и прибывают на вокзал и в аэропорт Толмачево. На ОбьГЭС быстрее и проще добраться, — считает читатель НГС.

— Я рада, добираться в Мочище жителю левого берега, не имеющему автомобиля, весьма проблематично, — написала жительница Новосибирска.

14 июля в Новосибирске на сцене выступил певец Дмитрий Колдун. Он стал хедлайнером фестиваля, который проходит на набережной.

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ПО ТЕМЕ
Фестиваль Ветер Сибири Рок-фестиваль Аэродром Мочище ОбьГЭС Читатели НГС Жители Местные жители
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Комментарии
29
Alx_nsk
15 июля 2024, 14:57
живу на Шлюзе, каждый вечер в сторону ГЭС полумертвая пробка часов до 9-10 вечера - и это безо всяких фестивалей!
Cobalt & Nickel
15 июля 2024, 15:04
Многие знакомые на вопрос, зачем вы переехали на Обьгэс, отвечали, там у нас зато воздух чистый, морской,тихо и спокойно, а не ваша эта пыль городская, шум и гам. Ну вот теперь и живите .там, не жалуйтесь на дачнмков и пляжников. Потому что они такие же люди, тоже хотят морской воздух .
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