НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+27°

ясная погода, без осадков

ощущается как +29

1 м/c,

с-в.

 745мм 54%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,74
EUR 95,76

ТЕМА ДНЯ

Розыгрыш крутых подарков от NGS.RU

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Запрет никабов в Новосибирске
Топовые летники Новосибирска
Куда хотят перенести речпорт
Мода на окраинах
Афиша на июль
НГС в Telegram
Развлечения обзор «Никак не натешатся»: жена Евгения Петросяна взбудоражила общественность намеком на беременность

«Никак не натешатся»: жена Евгения Петросяна взбудоражила общественность намеком на беременность

Татьяна Брухунова опубликовала фотографию, где видно живот

2 132
8 комментариев
У Татьяны и Евгения уже двое детей — сын и дочь

В Сети ходят слухи об очередной беременности молодой жены юмориста Евгения Петросяна. Татьяна Брухунова поделилась в соцсетях фотографией с дочерью, и подписчики разглядели округлившийся живот. Вполне возможно, что дело в ракурсе, но волну обсуждений уже не остановить.

«Эх, Евгений, кажется, у вас скоро будет пополнение»; «В 3 раз? Дед уже ничего не может, скорее всего, эко»; «Никак не натешатся»; «Ну кстати пуз круглый не обвисший, так что вполне может быть», — пишут пользователи.

Вторая сторона лагеря активно выступает за то, что что женщина имеет право на живот, который не имеет отношения к беременности.

«Она писала, что просто пополнела после рождения дочери. Вторую беременность они скрывали, а третью вот так вот напоказ решила выставить? Не думаю»; «Дайте человеку спокойно пить квас летом»; «Я на улице замечаю:идет девушка, чутка полновата, а живот как на 5 месяце. У некоторых такое строение», — написали защитники.

Напомним, что рождение дочери у 35-летней Татьяны и 78-летнего Евгения вызвало массу споров и обсуждений. Пару упрекали в том, что они обращались к услугам суррогатной матери или делали процедуру ЭКО: родители Матильды отвергают оба варианта, уверяя, что Татьяна смогла сохранить беременность в секрете.

Весной женщина перестала прятать лицо дочери и показала девочку общественности. Татьяна нечасто афиширует личную жизнь, но периодически делится с подписчиками семейными кадрами.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Евгений Петросян Татьяна Брухунова Беременность
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
267039456
15 июля 2024, 12:30
Все не напетросянятся! Новые нормы в России начали укрепляться давно, в том числе нормы смешного. Надо признать, мы стартовали в этом направлении ещё до Путина. Ненавистное прилагательное «юморной», глагол «стебаться», оборот «по приколу», ржач и гы-гы, юмор вне этики (и даже не подозревающий о её существовании) - все это цвело и пахло давно, набирая обороты со времен внезапной горбачевской оттепели. Но начиная с «нулевых» интеллектуальное растление стало государственной программой, и юмора это коснулось сразу и прямо. Неумный ( скажу мягко ) Петросян (вместе с армией коллег по производству федерального ржача) постепенно, но совершенно неовратимо перешёл из разряда вкусовой катастрофы в область политического мейнстрима. Деградировать - так деградировать! заголяться - так с удовольствием...
6mitya9
15 июля 2024, 12:14
Забывать стали?Жена Петросяна-уже мем
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Мнение
Четыре знака Зодиака почувствуют особое влияние от перехода Марса в Тельца: советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Юлия,52

Евгений,55

Солнышко,48

Я,49

Виктория,28

Виктория,25

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление