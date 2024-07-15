«Никак не натешатся»: жена Евгения Петросяна взбудоражила общественность намеком на беременность

У Татьяны и Евгения уже двое детей — сын и дочь Источник: bruhunova / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











В Сети ходят слухи об очередной беременности молодой жены юмориста Евгения Петросяна. Татьяна Брухунова поделилась в соцсетях фотографией с дочерью, и подписчики разглядели округлившийся живот. Вполне возможно, что дело в ракурсе, но волну обсуждений уже не остановить.



«Эх, Евгений, кажется, у вас скоро будет пополнение»; «В 3 раз? Дед уже ничего не может, скорее всего, эко»; «Никак не натешатся»; «Ну кстати пуз круглый не обвисший, так что вполне может быть», — пишут пользователи.

Вторая сторона лагеря активно выступает за то, что что женщина имеет право на живот, который не имеет отношения к беременности.

«Она писала, что просто пополнела после рождения дочери. Вторую беременность они скрывали, а третью вот так вот напоказ решила выставить? Не думаю»; «Дайте человеку спокойно пить квас летом»; «Я на улице замечаю:идет девушка, чутка полновата, а живот как на 5 месяце. У некоторых такое строение», — написали защитники.

Напомним, что рождение дочери у 35-летней Татьяны и 78-летнего Евгения вызвало массу споров и обсуждений. Пару упрекали в том, что они обращались к услугам суррогатной матери или делали процедуру ЭКО: родители Матильды отвергают оба варианта, уверяя, что Татьяна смогла сохранить беременность в секрете.

Весной женщина перестала прятать лицо дочери и показала девочку общественности. Татьяна нечасто афиширует личную жизнь, но периодически делится с подписчиками семейными кадрами.

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