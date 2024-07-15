Певец Шура вспомнил свои тусовки из 90-х — однажды ему пробили голову зажигалкой

Сейчас певцу 49 лет Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Певец Шура, уроженец Новосибирска, стал одной из звезд заключительного дня VK Fest-2024 в Москве. На пресс-подходе исполнитель хита «Твори добро» поделился воспоминаниями из своей бурной молодости. Как рассказал певец, однажды он пострадал на своем концерте.



— В 90-е мы жили так хорошо и весело, что все бухали, а в артистов кидали бутылки и банки. Мне однажды разбили голову зажигалкой Zippo. Это большая железная фигня. Девочка кинула — хотела мне подарить. Пробила башку, — поделился исполнитель.



По словам певца, после этого инцидента организаторы концертов начали вешать перед сценой сетку.



— Сетка постоянно висела лет пять. В 2001 году мы сетку убрали. Тогда начали нанимать охранников — это уже был другой уровень, — отметил 49-летний певец.



Как сообщают наши коллеги из MSK1. RU, также Шура рассказал о том, что звездная болезнь случается у всех артистов, но она помогает ценить себя. Певец избавился от нее, когда заболел онкологией. В начале нулевых годов у певца нашли рак яичек.

— Саша, рот закрой. Хватит наркоты, хватит алкоголя. Пойдем полечим рак, — «процитировал» Шура свою болезнь.



Певец Шура, в жизни Александр Медведев, родом артист из Новосибирска. Ранее он рассказал НГС о том, как певец жил в родном городе в 90-х.



Недавно артист задорно подмел московскую улицу. А еще Шура поддержал введение дресс-кода для артистов на концертах — он заявил, что давно отказался от провокационных нарядов.