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Развлечения «На хлеб зарабатываю юмором»: кто стал вторым джокером в «Последнем герое» на Алтае

«На хлеб зарабатываю юмором»: кто стал вторым джокером в «Последнем герое» на Алтае

Он присоединился к одной из команд

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1 комментарий
В сезоне проекта два джокера

Телеканал ТВ-3 назвал имя еще одного участника проекта «Последний герой» на Алтае (16+). Джокером шоу — игроком, который вступает в проект не с начала соревнований, стала Надежда Ангарская.

— Джокеры — Надежда Ангарская и Женя Искандарова, — сообщили в группе телеканала во «ВКонтакте».

На сайте телеканала сказано, что Надежда Ангарская родилась в Якутии, она является певицей и участвовала в шоу Comedy Woman (16+). Новой участнице 41 год.

— Надеюсь, что я не буду самым возрастным участником своей команды. На хлеб я зарабатываю юмором, иногда пением, ведением и «игранием», если можно так сказать, в спектаклях, — рассказала Надежда Ангарская.

По словам Надежды Ангарской, ранее она уже дважды участвовала в «Последнем герое».

— Когда я согласилась поехать, я сначала подумала: «Надь, зачем ты это делаешь?» — сказала певица. — Вновь у меня была такая мысль. Но от того, что это все происходит на Алтае и дома, в России, у меня появился какой-то интерес.

Она призналась, что дома ее ждет семья — двое детей и муж. Надежда Ангарская рассказала, как отреагировал супруг на новость об участии в проекте.

—Я понимала, куда я еду, зачем я еду. И муж такой: «О, класс, я ж тебя на «Последнем герое» видел, а теперь я тебя сам на «Последний герой» провождаю. У него был прям какой-то такой азарт даже, — сказала Ангарская.

Надежда Ангарская вошла в «племя волков», всего участники шоу разделены на две команды.

Ранее стало известно, что в сезоне проекта «Последний герой» два джокера — одним из них оказалась Евгения Искандарова. В соцсетях шоу сообщалось, что таким участникам обычно дают иммунитет на первом совете племени.

Съемки проекта начались примерно в июне, участники выживают на берегу Телецкого озера, тот, кто продержится дольше, получит 5 миллионов рублей. Ведущей шоу стала Ксения Бородина. Она публиковала в своих социальных сетях видео и фото, как проводит время на Алтае.

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Комментарии
1
Коляныч 2.0
14 июля 2024, 18:15
Трамп уже прооперирован после покушения. К сожалению подходящего донорского уха не нашлось. Однако Дональд все понял и уже надел вышиванку.
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