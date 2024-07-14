«Это такая, конечно, лепота!»: певец Митя Фомин показал, как загорает на крыше отеля на фоне НОВАТ

Певец Митя Фомин прибыл в Новосибирск, и показал подписчикам, как загорает на крыше на фоне НОВАТ. 14 июля артист опубликовал соответствующее видео в своих социальных сетях
— Наконец-то я в своем любимом номере с фантастическим видом. Я буду загорать! В Новосибирске +30 градусов, слушайте: это такая, конечно, лепота. Сейчас как раз перед концертиком вздремну часок и буду огурцом. Вяленым, конечно, но огурцом, — рассказал на видео Фомин.
Фомин — не единственный популярный певец, который сегодня отметился в Новосибирске. Белорусская звезда Дмитрий Колдун тоже сообщил фанатам, что прибыл, чтобы выступить на Михайловской набережной.
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