«Теперь понятно, почему такие цены на билеты». Что известно о покорившем Сеть сексапильном бортпроводнике «Аэрофлота»

Рассказываем, что известно о покорившем Сеть сексапильном бортпроводнике «Аэрофлота» Источник: shura.video / Instagram (Деятельность запрещена на территории РФ)











Недавно в Сети появилось видео, на котором бортпроводник «Аэрофлота» проводит инструктаж перед началом полета. Причем, делает свою работу с таким видом, будто пытается очаровать женскую половину самолета. Одна из пассажирок, находившаяся на том рейсе, выложила ролик в социальные сети. В мгновение ока под публикацией набралось несколько сотен комментариев.



«Ни стыда, ни совести, ни номера телефона»; «Где найти этого красавчика? Я вылетаю!»; «О Боже, какой мужчина!»; «Какой красавец»; «У меня уже нет аэрофобии!»; «Что за "Мистер Вселенная"»!; «Мне срочно нужен этот рейс! Куда лечу — уже неважно!»; «Хочу личный инструктаж!»; «Теперь понятно, почему такие цены на билеты»; «Ой, я даже забыла, что замужем, глядя на это чудо!» — пишут в Сети восторженные девушки.

То самое видео, которое стало вирусным в Сети Источник: shura.video / Instagram (Деятельность запрещена на территории РФ)

Некоторые даже попытались связаться с симпатичным бортпроводником, но журналистам SHOT это удалось сделать быстрее. Как пишет телеграм-канал, героем вирусного видео стал 35-летний москвич Даниил. И к сожалению поклонниц, он женат. Год назад сексуальный стюард связал себя узами брака, но детей у него и его спутницы пока нет.



Известно, что Даниил с пяти лет учился в испанской школе, поэтому он в совершенстве владеет этим и английским языком. В свободное от полетов время мужчина играет на гитаре, барабанах, увлекается пением и занимается единоборствами и фитнесом.

Высшее образование Даниил так и не получил — он несколько раз поступал в различные вузы, но бросал обучение. Тем не менее школу стюардов «Аэрофлота» он окончил успешно и стал работать на борту. Даниилу даже предлагали стать официальным лицом компании, но он отказался, потому что пришлось бы оставить полеты, которые он обожает.