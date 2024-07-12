Рыбам — страстная ночь, Скорпионам — новый опыт: гороскоп любви на выходные, 13–14 июля

Выходные всё ближе, и, если вы еще не знаете, как их провести, не беспокойтесь — по звездам уже можно определить, кому лучше отправиться в приключение, а кому — провести время дома с любимым человеком. Мы сверились с ночным небом и готовы рассказать, как устроить незабываемые выходные каждому знаку зодиака.
Овен
Овнам звезды советуют провести романтический вечер на природе, отправьтесь вместе со второй половинкой в поход или хотя бы на дачу. Деревья, свежий воздух и пение птиц — идеальная атмосфера для разгорающейся страсти.
Для одиноких Овнов природа — отличное место для встречи новой любви. Возможно, на пляже или в парке вас ждет тот самый человек.
Телец
Для Тельцов ближайшие выходные пройдут максимально расслабленно — никакой активности и приключений, только отдых. Ведь что может быть лучше, чем провести весь день, смотря любимые фильмы или сериалы? Правильно, если рядом приляжет ваша вторая половинка. Любимый человек рядом в кровати — что еще нужно для идеальных выходных.
Близнецы
Близнецам пришла пора пошалить и воплотить в постели все самые тайные фантазии. Поделитесь со своей второй половинкой идеями, как можно разнообразить вашу любовную жизнь. Отдайтесь страсти и откройтесь новым удовольствиям.
Близнецам-одиночкам стоит присмотреться к ближайшему кругу друзей и знакомых: возможно, кто-то давно смотрит на вас горящими глазами. Эти выходные — идеальное время для того, чтобы поймать тот самый взгляд.
Рак
Для Раков пришло время позаботиться о своей второй половинке. Посвятите день вашей любви — сходите на свидание, подарите цветы, да и просто проведите день вместе. Вспомните, почему вы любите этого человека, и покажите свои чувства.
Одиноким Ракам тоже стоит уделить внимание человеку, который давно симпатичен. Пригласите на свидание того, кто вам нравится, и признайтесь в симпатии — в эти выходные самое время рискнуть.
Лев
Львов ждет поистине безумная ночь! Звезды так и кричат о том, что вы готовы ставить новые рекорды в постели и не смыкать глаз, пока в окно не заглянет солнце. Главное — не сломайте кровать и не сбейте цветок или вазу ногой в порыве страсти.
Если же вы Лев-одиночка, отправьтесь развлекаться с друзьями: сходите в бар или ночной клуб. Скорее всего, там вас будет поджидать знакомство, которое перерастет в настоящую любовь.
Дева
В эти выходные Девам сами звезды велят устроить сюрприз своей второй половинке. Удивите партнера — устройте стриптиз-шоу, прикупите новых игрушек, попробуйте новую позу. Дайте волю фантазиям и давним желаниям.
Одиноким Девам стоит уделить время себе: сходите в салон красоты или в место, куда давно собирались. Проведите эти выходные так, чтобы по-настоящему отдохнуть.
Весы
Весам в ближайшие дни уготованы настоящие сексуальные приключения: отправляйтесь со второй половинкой открывать новые места или устройте мини-путешествие. А если партнера еще нет — то самое время найти любовь: удача поджидает вас в самых неожиданных местах, главное — не прятаться от нее дома.
Скорпион
Для Скорпионов выходные пройдут волшебно, если привнести в любовь чуточку безумия. Пришло время секса на крыше, интима в лифте и в туалете ресторана. Если вы стеснялись попробовать что-нибудь эдакое, то настала пора действовать.
Одиноким Скорпионам в выходные тоже стоит рискнуть — пригласите на свидание человека, которого давно хотели, но никак не решались. Звезды шепчут, что в ближайшие дни вам никто не откажет.
Стрелец
Перед бурной ночью Стрельцам стоит поговорить со второй половинкой о чувствах: если вас что-то беспокоит, пришла пора обсудить это и наконец-то расслабиться. А если ваши отношения и так идеальны, то расскажите партнеру о ваших сексуальных фантазиях и предложите воплотить их в жизнь.
Стрельцам без партнера стоит сходить на свидание: проведите вечер с симпатичным вам человеком в романтической обстановке. Разговоры и бокал вина разожгут страсть между вами.
Козерог
Рожденные под знаком Козерога могут попробовать разнообразить сексуальную жизнь игрой. Можете придумать себе с партнером новые роли или сыграть в карты на раздевание. Включите фантазию — и ночь пройдет потрясающе.
Одиночки тоже могут взять игру на вооружение: проведите время в компании и предложите человеку, который вам нравится, сыграть в «Правду или действие». А затем намекните о своих чувствах. Главное, сделайте это изобретательно.
Водолей
Водолеям стоит выделить на любовь с партнером побольше времени: не спешите, растяните ласки, попытайтесь почувствовать друг друга. Нежность и любовь для вас — два главных правила безупречных выходных.
Водолеям без партнера звезды советуют провести это время в свое удовольствие: сходите с приятелем в бар или отдохните дома.
Рыбы
Страсть вскружит голову Рыбам на этих выходных. Не надевайте дорогую одежду — ведь вы сорвете ее друг с друга, как только окажитесь в спальне. Отдайтесь чувству и влечению — и тогда запомните ночь надолго.
Одинокие Рыбы тоже почувствуют на себе магию страсти: новые знакомства в эти выходные обернутся вспыхнувшими чувствами. Не упускайте момент и ловите свое счастье.