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Развлечения карточки Рыбам — страстная ночь, Скорпионам — новый опыт: гороскоп любви на выходные, 13–14 июля

Рыбам — страстная ночь, Скорпионам — новый опыт: гороскоп любви на выходные, 13–14 июля

Звезды подскажут вам, как потрясающе провести время

784
1 комментарий
Готовы утонуть в любви на выходных?

Выходные всё ближе, и, если вы еще не знаете, как их провести, не беспокойтесь — по звездам уже можно определить, кому лучше отправиться в приключение, а кому — провести время дома с любимым человеком. Мы сверились с ночным небом и готовы рассказать, как устроить незабываемые выходные каждому знаку зодиака.

  1. Овен
  2. Телец
  3. Близнецы
  4. Рак
  5. Лев
  6. Дева
  7. Весы
  8. Скорпион
  9. Стрелец
  10. Козерог
  11. Водолей
  12. Рыбы
1

Овен

Овнам звезды советуют провести романтический вечер на природе, отправьтесь вместе со второй половинкой в поход или хотя бы на дачу. Деревья, свежий воздух и пение птиц — идеальная атмосфера для разгорающейся страсти.

Для одиноких Овнов природа — отличное место для встречи новой любви. Возможно, на пляже или в парке вас ждет тот самый человек.

2

Телец

Для Тельцов ближайшие выходные пройдут максимально расслабленно — никакой активности и приключений, только отдых. Ведь что может быть лучше, чем провести весь день, смотря любимые фильмы или сериалы? Правильно, если рядом приляжет ваша вторая половинка. Любимый человек рядом в кровати — что еще нужно для идеальных выходных.

3

Близнецы

Близнецам пришла пора пошалить и воплотить в постели все самые тайные фантазии. Поделитесь со своей второй половинкой идеями, как можно разнообразить вашу любовную жизнь. Отдайтесь страсти и откройтесь новым удовольствиям.

Близнецам-одиночкам стоит присмотреться к ближайшему кругу друзей и знакомых: возможно, кто-то давно смотрит на вас горящими глазами. Эти выходные — идеальное время для того, чтобы поймать тот самый взгляд.

4

Рак

Для Раков пришло время позаботиться о своей второй половинке. Посвятите день вашей любви — сходите на свидание, подарите цветы, да и просто проведите день вместе. Вспомните, почему вы любите этого человека, и покажите свои чувства.

Одиноким Ракам тоже стоит уделить внимание человеку, который давно симпатичен. Пригласите на свидание того, кто вам нравится, и признайтесь в симпатии — в эти выходные самое время рискнуть.

5

Лев

Львов ждет поистине безумная ночь! Звезды так и кричат о том, что вы готовы ставить новые рекорды в постели и не смыкать глаз, пока в окно не заглянет солнце. Главное — не сломайте кровать и не сбейте цветок или вазу ногой в порыве страсти.

Если же вы Лев-одиночка, отправьтесь развлекаться с друзьями: сходите в бар или ночной клуб. Скорее всего, там вас будет поджидать знакомство, которое перерастет в настоящую любовь.

6

Дева

В эти выходные Девам сами звезды велят устроить сюрприз своей второй половинке. Удивите партнера — устройте стриптиз-шоу, прикупите новых игрушек, попробуйте новую позу. Дайте волю фантазиям и давним желаниям.

Одиноким Девам стоит уделить время себе: сходите в салон красоты или в место, куда давно собирались. Проведите эти выходные так, чтобы по-настоящему отдохнуть.

7

Весы

Весам в ближайшие дни уготованы настоящие сексуальные приключения: отправляйтесь со второй половинкой открывать новые места или устройте мини-путешествие. А если партнера еще нет — то самое время найти любовь: удача поджидает вас в самых неожиданных местах, главное — не прятаться от нее дома.

8

Скорпион

Для Скорпионов выходные пройдут волшебно, если привнести в любовь чуточку безумия. Пришло время секса на крыше, интима в лифте и в туалете ресторана. Если вы стеснялись попробовать что-нибудь эдакое, то настала пора действовать.

Одиноким Скорпионам в выходные тоже стоит рискнуть — пригласите на свидание человека, которого давно хотели, но никак не решались. Звезды шепчут, что в ближайшие дни вам никто не откажет.

9

Стрелец

Перед бурной ночью Стрельцам стоит поговорить со второй половинкой о чувствах: если вас что-то беспокоит, пришла пора обсудить это и наконец-то расслабиться. А если ваши отношения и так идеальны, то расскажите партнеру о ваших сексуальных фантазиях и предложите воплотить их в жизнь.

Стрельцам без партнера стоит сходить на свидание: проведите вечер с симпатичным вам человеком в романтической обстановке. Разговоры и бокал вина разожгут страсть между вами.

10

Козерог

Рожденные под знаком Козерога могут попробовать разнообразить сексуальную жизнь игрой. Можете придумать себе с партнером новые роли или сыграть в карты на раздевание. Включите фантазию — и ночь пройдет потрясающе.

Одиночки тоже могут взять игру на вооружение: проведите время в компании и предложите человеку, который вам нравится, сыграть в «Правду или действие». А затем намекните о своих чувствах. Главное, сделайте это изобретательно.

11

Водолей

Водолеям стоит выделить на любовь с партнером побольше времени: не спешите, растяните ласки, попытайтесь почувствовать друг друга. Нежность и любовь для вас — два главных правила безупречных выходных.

Водолеям без партнера звезды советуют провести это время в свое удовольствие: сходите с приятелем в бар или отдохните дома.

12

Рыбы

Страсть вскружит голову Рыбам на этих выходных. Не надевайте дорогую одежду — ведь вы сорвете ее друг с друга, как только окажитесь в спальне. Отдайтесь чувству и влечению — и тогда запомните ночь надолго.

Одинокие Рыбы тоже почувствуют на себе магию страсти: новые знакомства в эти выходные обернутся вспыхнувшими чувствами. Не упускайте момент и ловите свое счастье.

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Комментарии
1
Гость
12 июля 2024, 06:52
Какое 💩💩💩...
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