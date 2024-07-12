Рыбам — страстная ночь, Скорпионам — новый опыт: гороскоп любви на выходные, 13–14 июля

Выходные всё ближе, и, если вы еще не знаете, как их провести, не беспокойтесь — по звездам уже можно определить, кому лучше отправиться в приключение, а кому — провести время дома с любимым человеком. Мы сверились с ночным небом и готовы рассказать, как устроить незабываемые выходные каждому знаку зодиака.