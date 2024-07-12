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Развлечения «Побегает, но домой всегда вернется»: новосибирская ведьма — об опасности приворота мужа

«Побегает, но домой всегда вернется»: новосибирская ведьма — об опасности приворота мужа

По словам экстрасенса, такая магия отразится на судьбе женщины

783
10 комментариев
По словам ведьмы, после применения магии семья может распасться

Новосибирская ведьма Елена Голунова рассказала об опасности любовной магии для удержания мужа. Финалистка 13-го сезона «Битвы экстрасенсов» объяснила, что, если женщина делает магический приворот на мужчину, это отразится на ней и ее судьбе.

— Есть мужчина, вот он такой ходок, и чтобы его удержать, жена решает прибегнуть к магии. Она делает так, что он побегает, но домой всегда вернется. Но побочный эффект от этой технологии на эту женщину упадет. Какой вотум наказания несет такая технология: замужние разводятся, незамужние замуж потом выйти не могут, — рассказала Голунова.

Как отметила ведьма, последствия могут настигнуть при обычной жизни с мужчиной после такого магического применения, а особенно сильно при занятии с ним любовью.

Ранее Елена Голунова объяснила, как получить магическую помощь, не прибегая к услугам экстрасенсов. По словам новосибирской ведьмы, для этого необходимо сходить на могилу к покойному родственнику и обратиться к нему с просьбой.

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Елена Голунова Экстрасенс Магия Новосибирск
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Комментарии
10
17817167
12 июля 2024, 09:16
почему экстрасенсы, ведьмы и тд не прохордят психиатрическую комиссию?! ежегодно)) пусть на владимировской расскажу как на метле летают))
Директор Завода (Ржака)
12 июля 2024, 08:54
Если все получится как сказала ведьма, это просто идиотское совпадение. не больше
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