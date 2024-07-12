«Побегает, но домой всегда вернется»: новосибирская ведьма — об опасности приворота мужа

По словам ведьмы, после применения магии семья может распасться Источник: Елена Голунова / YouTube











Новосибирская ведьма Елена Голунова рассказала об опасности любовной магии для удержания мужа. Финалистка 13-го сезона «Битвы экстрасенсов» объяснила, что, если женщина делает магический приворот на мужчину, это отразится на ней и ее судьбе.



— Есть мужчина, вот он такой ходок, и чтобы его удержать, жена решает прибегнуть к магии. Она делает так, что он побегает, но домой всегда вернется. Но побочный эффект от этой технологии на эту женщину упадет. Какой вотум наказания несет такая технология: замужние разводятся, незамужние замуж потом выйти не могут, — рассказала Голунова.



Как отметила ведьма, последствия могут настигнуть при обычной жизни с мужчиной после такого магического применения, а особенно сильно при занятии с ним любовью.

