В СССР эти предметы стояли в каждой квартире. Вы помните, как они называются?

Это сейчас для одежды — шкаф, а для всего остального — ящик. В СССР одних только шкафов различали минимум пять разновидностей! И любой советский гражданин поправил бы того, кто перепутает его горку с буфетом или сервантом. Думаете, вы всё еще помните, что значат эти слова из советского быта? Тогда попробуйте отгадать по описанию 10 предметов, которые раньше стояли почти в каждой квартире.

