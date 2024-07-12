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Развлечения тест В СССР эти предметы стояли в каждой квартире. Вы помните, как они называются?

В СССР эти предметы стояли в каждой квартире. Вы помните, как они называются?

Тест для тех, кто может отличить буфет от горки

829
10 комментариев
Точное название этого шкафа знают лишь те, кто вырос в Советском Союзе

Это сейчас для одежды — шкаф, а для всего остального — ящик. В СССР одних только шкафов различали минимум пять разновидностей! И любой советский гражданин поправил бы того, кто перепутает его горку с буфетом или сервантом. Думаете, вы всё еще помните, что значат эти слова из советского быта? Тогда попробуйте отгадать по описанию 10 предметов, которые раньше стояли почти в каждой квартире.

ТЕСТПройден 304 раза
1 / 10
В сложенном состоянии этот стол почти не занимал места, а в разложенном мог вместить большую советскую семью.
  • Стол-раскладушка
  • Конторка
  • Стол-книжка
  • Консольный стол
2 / 10
Перед выходом из квартиры советские люди смотрели на себя в высокое зеркало, стоящее на небольшом столике. Как оно называлось?
  • Трефоль
  • Трюмо
  • Трельяж
  • Требник
3 / 10
А как называется трехстворчатое зеркало на тумбе?
  • Трельяж
  • Триоль
  • Триптих
  • Триест
4 / 10
В чем советские люди хранили одежду?
  • В горке
  • В серванте
  • В секретере
  • В шифоньере
5 / 10
«Люстра с сережками», «люстра с висюльками» — это всё про...
  • ...каскадную люстру
  • ...люстру-водопад
  • ...люстру-лиану
  • ...люстру Тиффани
6 / 10
Этот предмет мебели немного ниже буфета, и между его ярусами нет ниши. О чем речь?
  • О поставце
  • О серванте
  • Об этажерке
  • О шкафе-витрине
7 / 10
За стеклянными дверцами этого шкафа чаще всего стояла самая красивая в квартире посуда.
  • Буфет
  • Горка
  • Шкаф-купе
  • Бюро
8 / 10
Как по-другому назывался напольный светильник на высокой ножке?
  • Ночник
  • Канделябр
  • Бра
  • Торшер
9 / 10
В СССР функцию радиоприемника и проигрывателя пластинок выполняло одно устройство, которое называлось...
  • Граммофон
  • Патефон
  • Радиола
  • Магнитола
10 / 10
Какое имя носил шкаф-стенка, производившийся в 1950–1960-х годах в ГДР?
  • «Марлен»
  • «Эльза»
  • «Хельга»
  • «Грета»

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Тест СССР Советский Союз Мебель Ностальгия Развлечения
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Комментарии
10
Aнгличанка Гадит
12 июля 2024, 18:05
Выставлять посуду могли и в серванте и в горке.
Гость
12 июля 2024, 18:08
"Перед выходом из квартиры советские люди смотрели на себя в высокое зеркало, стоящее на небольшом столике" Да и сейчас многие смотрят, это-то уж зачем к архаизму советской эпохи приписывать. "В чем советские люди хранили одежду?" Да и сейчас в шифоньере хранят, вы с другой планеты что ли? "Как по-другому назывался напольный светильник на высокой ножке?" Да и сейчас... ой, ладно.
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