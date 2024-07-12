В СССР эти предметы стояли в каждой квартире. Вы помните, как они называются?

Это сейчас для одежды — шкаф, а для всего остального — ящик. В СССР одних только шкафов различали минимум пять разновидностей! И любой советский гражданин поправил бы того, кто перепутает его горку с буфетом или сервантом. Думаете, вы всё еще помните, что значат эти слова из советского быта? Тогда попробуйте отгадать по описанию 10 предметов, которые раньше стояли почти в каждой квартире.
В сложенном состоянии этот стол почти не занимал места, а в разложенном мог вместить большую советскую семью.
- Стол-раскладушка
- Конторка
- Стол-книжка
- Консольный стол
Перед выходом из квартиры советские люди смотрели на себя в высокое зеркало, стоящее на небольшом столике. Как оно называлось?
- Трефоль
- Трюмо
- Трельяж
- Требник
А как называется трехстворчатое зеркало на тумбе?
- Трельяж
- Триоль
- Триптих
- Триест
В чем советские люди хранили одежду?
- В горке
- В серванте
- В секретере
- В шифоньере
«Люстра с сережками», «люстра с висюльками» — это всё про...
- ...каскадную люстру
- ...люстру-водопад
- ...люстру-лиану
- ...люстру Тиффани
Этот предмет мебели немного ниже буфета, и между его ярусами нет ниши. О чем речь?
- О поставце
- О серванте
- Об этажерке
- О шкафе-витрине
За стеклянными дверцами этого шкафа чаще всего стояла самая красивая в квартире посуда.
- Буфет
- Горка
- Шкаф-купе
- Бюро
Как по-другому назывался напольный светильник на высокой ножке?
- Ночник
- Канделябр
- Бра
- Торшер
В СССР функцию радиоприемника и проигрывателя пластинок выполняло одно устройство, которое называлось...
- Граммофон
- Патефон
- Радиола
- Магнитола
Какое имя носил шкаф-стенка, производившийся в 1950–1960-х годах в ГДР?
- «Марлен»
- «Эльза»
- «Хельга»
- «Грета»