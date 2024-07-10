Для души, разума и тела: NGS.RU дарит iPhone и другие классные подарки. Как их получить?

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3 комментария
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Редакция NGS.RU разыгрывает крутые подарки среди подписчиков своего телеграм-канала, одного из самых крупных в регионе (подпишитесь на НГС — новости Новосибирска прямо сейчас). Призы выбирали со всей душой:

• заветный iPhone 15;

• Яндекс.Станция Мини;

• два сертификата в «Золотое яблоко» по 5000 рублей;

• два сертификата в термальный комплекс «Мира Термы» — в одни руки;

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• пять сертификатов на Гастрокорт по 2000 рублей.

Всего — 12 победителей, так что шансы на победу высоки! Чтобы стать участником розыгрыша, нужно подписаться на телеграм-канал NGS.RU и нажать на кнопку «Участвовать» под этим постом. Вот так просто. Настоятельно рекомендуем пригласить друзей, вдруг им тоже улыбнется удача.

Уже 19 июля бот проверит подписку каждого участника и рандомным образом выберет счастливчиков. Призы распределятся по порядку, так что заветный iPhone 15 достанется первому читателю в списке победителей.

Со всеми подробностями можно ознакомиться в нашем телеграм-канале. Здесь мы оперативно публикуем главные новости Новосибирска и страны, рассказываем об интересных событиях и общаемся с читателями. Присоединяйтесь!

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, чтобы быть в курсе последних событий!

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Комментарии
4
Олег0707
10 июля 2024, 09:52
Зачем?
Гость
10 июля 2024, 09:52
По моему кто-то совсем не отдупляет смысл слова "заветный". И это печально.
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