Для души, разума и тела: NGS.RU дарит iPhone и другие классные подарки. Как их получить?

До сих пор не участвуете в розыгрыше НГС? Странно. Источник: Андрей Бортко











Редакция NGS.RU разыгрывает крутые подарки среди подписчиков своего телеграм-канала, одного из самых крупных в регионе (подпишитесь на НГС — новости Новосибирска прямо сейчас). Призы выбирали со всей душой:



• заветный iPhone 15;

• Яндекс.Станция Мини;

• два сертификата в «Золотое яблоко» по 5000 рублей;

• два сертификата в термальный комплекс «Мира Термы» — в одни руки;

• два сертификата в «Читай-город» по 2000 рублей;

• пять сертификатов на Гастрокорт по 2000 рублей.



Всего — 12 победителей, так что шансы на победу высоки! Чтобы стать участником розыгрыша, нужно подписаться на телеграм-канал NGS.RU и нажать на кнопку «Участвовать» под этим постом. Вот так просто. Настоятельно рекомендуем пригласить друзей, вдруг им тоже улыбнется удача.



Уже 19 июля бот проверит подписку каждого участника и рандомным образом выберет счастливчиков. Призы распределятся по порядку, так что заветный iPhone 15 достанется первому читателю в списке победителей.



Со всеми подробностями можно ознакомиться в нашем телеграм-канале. Здесь мы оперативно публикуем главные новости Новосибирска и страны, рассказываем об интересных событиях и общаемся с читателями. Присоединяйтесь!