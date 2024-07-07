«Жаль, уходят веселые традиции»: жители Новосибирска поспорили из-за Ивана Купалы и назвали празднующих дикарями

Ивана Купалу больше не отмечают масштабно Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Жители Новосибирска поспорили из-за Ивана Купалы и традиции обливать всех подряд. Праздник празднуется сегодня, 7 июля. В комментариях в телеграм-канале НГС читатели высказались о забаве.

— Я против обливания всех подряд. Должны обливаться те, кто готов участвовать в данной забаве. Потому что люди могут идти с работы, у кого-то может быть где-то под одеждой повязка (рана), а его обольют непонятно какой водой. Люди могут идти с документами, а их обольют — вообще очень разные причины. Да и зачем обливать всех подряд? Ну это равносильно тому, что ты вышел на улицу, тогда все, кто на улице, сегодня едят манную кашу с комочками, — высказалась сибирячка Лариса.



— А почему нужно в городе обязательно обливаться? Это неприятно, даже когда жарко, особенно когда неожиданно! Есть дачи, пляжи, обливайтесь сколько влезет, — отправила любителей Ивана Купалы жительница.



— Это только в Новосибирске обливают водой, нигде такого нет. Если человек болеет, идет на работу, на мероприятие... Ужасно, — категорично посчитала сибирячка.



— Право слово, на нас из других городов смотрят как на дикарей, — поддержала читательница НГС.

Многие читатели не согласились с тем, кто желает отменить Ивана Купалу.

— Ох как душно в чате. Классный был праздник, в детстве обливались и дети, и взрослые. Жаль, уходят веселые традиции, — написала Ирина.



— В детстве с нетерпением ждала этого дня, колонки на улице позволяли не отказывать себе. С пониманием отношусь к обливающим, отличный праздник! — отметила читательница под ником Daria.

А как вы относитесь к Ивану Купале? Обливаю людей и радуюсь жизни Не против, если меня обольют Это ужас, и вы все дикари Мне без разницы, я не выхожу из дома