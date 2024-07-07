«Я не хотел жить в этом теле»: как участник «Дома-2» превратился из пухляша в «русского Кена» — до и после

В 2014 году Егор Холявин пришел на главную телестройку страны и стал добиваться внимания красавицы Марины Африкантовой. Неминуемо на него посыпались подколки со стороны участников и зрителей, ведь молодой человек имел лишний вес и не тянул на звание мачо. Причем располнел он после трагического происшествия, в ходе которого получил несколько ударов ножом, из-за чего у него остались страшные шрамы на шее.

