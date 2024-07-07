«Я не хотел жить в этом теле»: как участник «Дома-2» превратился из пухляша в «русского Кена» — до и после

В 2014 году Егор Холявин пришел на главную телестройку страны и стал добиваться внимания красавицы Марины Африкантовой. Неминуемо на него посыпались подколки со стороны участников и зрителей, ведь молодой человек имел лишний вес и не тянул на звание мачо. Причем располнел он после трагического происшествия, в ходе которого получил несколько ударов ножом, из-за чего у него остались страшные шрамы на шее.
Покинув съемочную площадку, Егор твердо решил измениться. К счастью для Холявина, о нем узнали в компании Mattel, выпускающей, пожалуй, самую известную в мире куклу, у которой еще есть парень по имени Кен. Именно Кена, только русского, решили сделать из Егора. На пути к этой цели его ждало 30 операций, 8 попаданий в реанимацию и полная трансформация внешности.
Посмотрите видео о том, каким был и каким стал когда-то весивший 165 килограммов Егор Холявин.