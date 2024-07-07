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Развлечения «Я не хотел жить в этом теле»: как участник «Дома-2» превратился из пухляша в «русского Кена» — до и после

«Я не хотел жить в этом теле»: как участник «Дома-2» превратился из пухляша в «русского Кена» — до и после

Три десятка операций по изменению внешности Егору Холявину оплатила фирма, выпускающая куклу Барби

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9 комментариев

В 2014 году Егор Холявин пришел на главную телестройку страны и стал добиваться внимания красавицы Марины Африкантовой. Неминуемо на него посыпались подколки со стороны участников и зрителей, ведь молодой человек имел лишний вес и не тянул на звание мачо. Причем располнел он после трагического происшествия, в ходе которого получил несколько ударов ножом, из-за чего у него остались страшные шрамы на шее.

Покинув съемочную площадку, Егор твердо решил измениться. К счастью для Холявина, о нем узнали в компании Mattel, выпускающей, пожалуй, самую известную в мире куклу, у которой еще есть парень по имени Кен. Именно Кена, только русского, решили сделать из Егора. На пути к этой цели его ждало 30 операций, 8 попаданий в реанимацию и полная трансформация внешности.

Посмотрите видео о том, каким был и каким стал когда-то весивший 165 килограммов Егор Холявин.

ПО ТЕМЕ
Дом-2 Егор Холявин Пластическая хирургия Кен Барби
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Комментарии
10
Татьяна 53
7 июля 2024, 17:39
Я за природную красоту, что Бог дал, то и твоё.
Директор Завода (Ржака)
7 июля 2024, 17:49
чушь выходного дня....
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