На что она подиум променяла! Как сейчас выглядит и чем занимается Мисс Вселенная Оксана Федорова

Не поверите, но все женщины на этом коллаже — Оксаны Федоровы Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Победительницы конкурсов красоты славятся тем, что вскоре после того, как на них наденут корону главной красавицы, они обычно исчезают из поля зрения и их не слышно и не видно широкому кругу. Но Оксана Федорова, ставшая в 2001 году Мисс России, а на следующий год — Мисс Вселенной, не привыкла прятаться. Вы только посмотрите, как сейчас выглядит Оксана Федорова и чем она занимается.

Товарищ старший лейтенант Оксана Федорова

Родилась Оксана Федорова в 1977 году в Пскове в простой семье инженера и медсестры, училась в самой обычной школе. Но ей всегда хотелось большего, и она активно занималась спортом, ходила в музыкальную школу, принимала участие в творческих конкурсах и концертах, была капитаном школьной команды КВН. Даже свой первый конкурс красоты выиграла еще в школьные годы. При этом всём она не забывала учиться и была отличницей.

Источник: Городские порталы

Несмотря на такую активность, Оксана не планировала связывать свою жизнь ни со сценой, ни с шоу-бизнесом, и после школы поступила в милицейский правовой лицей, который окончила с красным дипломом и в звании лейтенанта.

В таком обмундировании будущую Мисс России и Мисс Вселенной трудно узнать Источник: Оксана Федорова / Vk.com











Первое время она работала следователем в Пскове, но скоро ей стало тесно в родном городе, и она уехала в Санкт-Петербург, где поступила в университет МВД. Но Петербург принес ей не только повышение квалификации, но и судьбоносное знакомство.

Красавица в погонах

Бывало, Оксану Федорову можно было встретить в метро. Там вообще встречаются порой множество удивительных людей. Брюнетке, например, метрополитен принес знакомство с сотрудницей модельного агентства. Та не могла отвести взгляд от фигуристой девушки с роскошными волосами и позвала ее на кастинг. Из чистого любопытства Оксана пришла на отбор и в два счета прошла в модельную школу.

И снова Оксана Федорова начала совмещать обучение и дополнительные курсы. В университете штудировала Уголовный кодекс, в школе моделей училась держать осанку, красиво ходить и позировать, занялась спортом, сбросила 10 лишних килограммов и в результате стала востребованной моделью. В свои 22 года Оксана стала неотразима, и в подтверждение этого в 1999 году она получила корону конкурса красоты «Мисс Санкт-Петербург», на который даже приходить не собиралась.

Надеемся, именно в таком виде Оксана Федорова всегда и останавливала хулиганов. Мы бы сдались без лишних вопросов Источник: Оксана Федорова / Vk.com











С таким головокружительным успехом можно было бы и позабросить учебу в университете, но Оксана оказалась девушкой ответственной и дисциплинированной и в 2000 году окончила вуз с отличием, золотой медалью и погонами старшего лейтенанта. После этого она некоторое время работала дознавателем в аэропорту Пулково. Совсем недолго.

Прощай, корона

Когда на твоем счету победа в городском конкурсе красоты и успешное сотрудничество с агентством, просто так от модельного мира уже не отвертеться. И в 2001 году Оксана Федорова попала на конкурс «Мисс Россия», в котором с легкостью победила, а уже через год примерила на себя корону «Мисс Вселенная», став первой (и пока единственной) россиянкой, победившей в этом престижном конкурсе.



Когда Оксана Федорова вышла на сцену конкурса «Мисс Вселенная», многим ее было трудно узнать без формы Источник: Оксана Федорова / Vk.com











— Победа в конкурсе «Мисс Вселенная» открыла для меня новые горизонты: телевидение, фешен-бизнес, благотворительность, — рассказывала позже Оксана Федорова. — Всё это вошло в мою жизнь после завоевания титула и стало направлением моего творческого и личностного развития.



Однако такой стремительный и громкий успех не вскружил голову российской красавице. После победы на «Мисс Вселенная» у нее на горизонте замаячили многомиллионные контракты, кроме того, по правилам конкурса победительница должна колесить по бедным странам мира с гуманитарными миссиями, встречаться с разными людьми и представителями. Но Оксана от всего этого отказалась, предпочла остаться в России и продолжить образование в адъюнктуре — высшей ступени подготовки будущих кадров для Вооруженных сил, правоохранительных органов, ФСБ, МЧС. Не стерпев такого дерзкого нарушения контракта, организаторы лишили Оксану короны и отдали ее вице-мисс из Панамы.

У организаторов конкурса «Мисс Вселенная» были большие планы на победительницу, но они не совпадали с ее собственными Источник: Оксана Федорова / Vk.com











Федорова, ни капли не расстроившись, взялась за учебу, блестяще защитила диссертацию и получила звание капитана милиции, после чего стала преподавать в альма-матер.



Привет, телевизор

Не успела модель как следует обустроиться в роли преподавателя, как ей поступило новое предложение — попробовать себя в качестве ведущей детской передачи «Спокойной ночи, малыши». Оксана с удовольствием согласилась.

Найдете на этом фото Оксану Федорову? Источник: Оксана Федорова / Vk.com











Одним только «Спокойной ночи, малыши» дело не ограничилось. Оксана Федорова несколько лет вела «Форт Боярд» вместе с Леонидом Ярмольником, участвовала в создании программы «Субботник», снималась в «Танцах со звездами», сыграла небольшую роль в сериале «Не родись красивой» и главную — в фильме «Софи». В таком ритме оказалось, что съемки и работа в университете всё же несовместимы. Так, в 2007 году Федорова ушла в запас.

А девушка запела

Во время работы в кино и на телевидении Оксана Федорова занималась вокалом. Как оказалось, у нее блистательное меццо-сопрано. С 2009 года она начала записывать песни и выпускать клипы. А за хит «Права Любовь», в котором модель пела с натуральным блондином Николаем Басковым, удостоилась премии «Золотой граммофон».



Источник: Николай Басков / YouTube.com

Вскоре Федорова занялась академическим вокалом, начала давать концерты на различных площадках. Например, в сотрудничестве с Российским национальным Музеем Музыки она с 2023 года проводит камерные концерты в формате музыкальных вечеров.

Сегодня Оксана Федорова — юрист, филантроп, фотомодель, актриса и оперная певица Источник: Оксана Федорова / Vk.com











— Моя жизнь сейчас очень насыщена на события: концерты классической музыки, развитие моего благотворительного фонда, участие в танцевальных турнирах и важных культурных мероприятиях, в числе которых концерт Оркестра Национальной гвардии России, традиционный большой концерт в Сочи и большой Международный фестиваль «Мир классического романса» в Санкт-Петербурге, — рассказывала недавно Оксана Федорова о своих проектах.



Чем сейчас занимается Оксана Федорова

По признанию модели, сейчас значительную часть времени она посвящает работе своего благотворительного фонда «Спешите делать добро!», который в 2024 году отметил 15 лет существования.

— Одно из ключевых событий фонда — культурно-просветительский проект «Моя Россия: музыкальное путешествие», в рамках которого мы снимаем телефильмы, посвященные музыкальной истории городов России, а также судьбам великих русских классиков, проводим Международный конкурс юных музыкантов, — рассказала Оксана. — В конкурсе принимают участие дети от 6 до 18 лет, которые занимаются классической музыкой, из разных уголков нашей страны и дружественных стран ближнего и дальнего зарубежья.

Несмотря на приличное количество проектов, Оксана Федорова не перестает пробовать себя в новых ролях. С 2017 по 2021 год она была руководителем московского выставочного центра «Музей моды». В 2020 году появилась в телешоу «Маска» в образе Робота.

Оксане Федоровой не привыкать примерять разные образы, но в это она действительно неузнаваема. Но всё еще неотразима Источник: Оксана Федорова / Vk.com











В 2022 году Оксана открыла в Москве детскую медиашколу, где ребят учат актерскому мастерству, вокалу, модельному искусству и журналистике.

Эту фотографию Оксана Федорова опубликовала у себя в соцсетях в начале июля. Как вам кажется, сильно изменилась? Источник: Оксана Федорова / Vk.com









