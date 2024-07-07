Дожди — к засухе. По народным приметам на Ивана Купалу определяем, какая погода будет в остаток лета и зимой

Традиционно на Ивана Купалу многие обливаются Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











День, точнее, ночь Ивана Купалы — просто кладезь традиций и народных примет. В это время в старину гадали на суженого, загадывали желания и конечно же, пытались узнать, какая погода ждет в оставшийся период лета, осенью и зимой. Рассказываем всё о старинных обычаях и сверяем наблюдения крестьян за природой с данными кузбасских метеостанций.



Откуда взялся этот праздник

Традиция отмечать день, а точнее, ночь Ивана Купалы уходит в глубь веков. Версии о ее происхождении разнятся, однако при этом имеют общие черты. По одной версии, этот праздник тесно связан с Иоанном Крестителем, а само слово «купала» с греческого так и переводится — «погружатель в купель».



По другой легенде, это персонаж, связанный с древнеславянским богом Солнца, Ярило, и солнцеворотом. Ведь день Ивана Купалы наши предки отмечали в самую короткую ночь и самый длинный день в году. А название произошло от одной из важных традиций — купания, очищения и обязательных походов в баню.



Также есть версия, что день Ивана Купалы стали так называть из-за старого и уже забытого старославянского слова «купа», которое означало слияние женщины и мужчины, то есть бракосочетание.



Когда Иван Купала

Изначально ночь Ивана Купалы славяне отмечали с 22 на 23 июня, когда день был самым длинным, а потом начинал убывать. Поэтому и называли его солнцеворот — на осень поворот. Позже, из-за реформы календаря в 1917 году, когда появилась традиция считать по старому и новому стилю, эта дата сместилась на 13 дней — с 6 на 7 июля.



Что делали на Ивана Купалу

По старинному обычаю, который сохранился и до наших дней, на Ивана Купалу люди устраивали массовые мероприятия. Днем они повязывали ленточки на деревья и загадывали желания, прыгали через костер, ходили в баню, чтобы очиститься от хворей.



Вечером же девушки отправлялись к реке и гадали на суженого — пускали венки по воде. Считалось, если венок уплывет, то скоро свадьба, а если утонет, то о замужестве пока можно только мечтать. Перед сном клали под подушку подорожник со словами: «Покажи мне суженого». Это делали для того, чтобы увидеть во сне будущего жениха.



Собирали и целебные травы — считалось, что во время солнцестояния они наиболее действенные. Особым почетом пользовались сиренево-желтые цветки иван-да-марьи, потому что они помогали от гипертонии, заболеваний сердца и дерматитах.



А вот продавать, отдавать или брать в долг, а также поднимать найденные деньги, на Ивана Купалу не разрешалось. Люди считали, что это приведет к бедности. Чтобы прогнать несчастья, существовало суеверие — написать беды на бумаге и сжечь.



Народные приметы о погоде

Дожди на Ивана Купалу позволяли нашим предкам утверждать, что до конца лета погода будет очень жаркой и без осадков. Правда, это не сулило ничего хорошего — крестьяне в старину сетовали, что и урожай будет небогатым.



Безоблачное небо ночью с яркими, отчетливо видными звездами предвещало теплую погоду до начала сентября.



Если кукушка в этот день куковала много и долго, то осень выдастся холодной и дождливой. А о зиме судили по стрекотанию кузнечиков: если насекомые издавали трели без остановки, то зима обещала быть снежной и не лютой.



Немало примет сложилось в день Ивана Купалы на урожай. Поутру много росы, значит, и овощи, особенно огурцы, фрукты и грибы хорошо пойдут. Богатый урожай предвещало и ясное, звездное небо. Если шел сильный дождь, то изобилия зерновых во время жатвы не ждали. Гром и молния указывали на неплодородную осень, орехов можно было совсем не ждать.



Радуга в этот день символизировала удачу. Считалось доброй приметой на Ивана Купалу найти цветок иван-да-марья и обложить им дом по углам, чтобы воры обходили его стороной. А уж если удастся ночью увидеть цветущий папоротник, так и вовсе блага посыплются как из рога изобилия. Правда, заметить змею — к несчастью.



Прогноз погоды на 7 июля

Ранее новосибирские синоптики обещали на ночь 7 июля до +16… +18 градусов, а днем — +24… +26 градусов. Ночью также ожидалось преимущественно без осадков, а днем прогнозировался кратковременный дождь с грозой. Ветер ожидается северо-восточный, 3–8 метров в секунду, местами до 13 метров в секунду.