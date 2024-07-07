НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+19°

пасмурно, без осадков

ощущается как +20

2 м/c,

сев.

 742мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 88,13
EUR 95,57

СРОЧНО

Спортивный BMW перекрыл парковку

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Подростка сбили возле дачи
Прокатил ребенка на бензобаке
Эпатажная фотограф
6 необычных мест вокруг города
Как пережить давление в жару
Многодетные на пикете у Кремля
Афиша на июль
НГС в Telegram
Развлечения Дожди — к засухе. По народным приметам на Ивана Купалу определяем, какая погода будет в остаток лета и зимой

Дожди — к засухе. По народным приметам на Ивана Купалу определяем, какая погода будет в остаток лета и зимой

И наблюдаем за сегодняшней погодой

541
1 комментарий
Традиционно на Ивана Купалу многие обливаются

День, точнее, ночь Ивана Купалы — просто кладезь традиций и народных примет. В это время в старину гадали на суженого, загадывали желания и конечно же, пытались узнать, какая погода ждет в оставшийся период лета, осенью и зимой. Рассказываем всё о старинных обычаях и сверяем наблюдения крестьян за природой с данными кузбасских метеостанций.

Откуда взялся этот праздник

Традиция отмечать день, а точнее, ночь Ивана Купалы уходит в глубь веков. Версии о ее происхождении разнятся, однако при этом имеют общие черты. По одной версии, этот праздник тесно связан с Иоанном Крестителем, а само слово «купала» с греческого так и переводится — «погружатель в купель».

По другой легенде, это персонаж, связанный с древнеславянским богом Солнца, Ярило, и солнцеворотом. Ведь день Ивана Купалы наши предки отмечали в самую короткую ночь и самый длинный день в году. А название произошло от одной из важных традиций — купания, очищения и обязательных походов в баню.

Также есть версия, что день Ивана Купалы стали так называть из-за старого и уже забытого старославянского слова «купа», которое означало слияние женщины и мужчины, то есть бракосочетание.

Когда Иван Купала

Изначально ночь Ивана Купалы славяне отмечали с 22 на 23 июня, когда день был самым длинным, а потом начинал убывать. Поэтому и называли его солнцеворот — на осень поворот. Позже, из-за реформы календаря в 1917 году, когда появилась традиция считать по старому и новому стилю, эта дата сместилась на 13 дней — с 6 на 7 июля.

Что делали на Ивана Купалу

По старинному обычаю, который сохранился и до наших дней, на Ивана Купалу люди устраивали массовые мероприятия. Днем они повязывали ленточки на деревья и загадывали желания, прыгали через костер, ходили в баню, чтобы очиститься от хворей.

Вечером же девушки отправлялись к реке и гадали на суженого — пускали венки по воде. Считалось, если венок уплывет, то скоро свадьба, а если утонет, то о замужестве пока можно только мечтать. Перед сном клали под подушку подорожник со словами: «Покажи мне суженого». Это делали для того, чтобы увидеть во сне будущего жениха.

Собирали и целебные травы — считалось, что во время солнцестояния они наиболее действенные. Особым почетом пользовались сиренево-желтые цветки иван-да-марьи, потому что они помогали от гипертонии, заболеваний сердца и дерматитах.

А вот продавать, отдавать или брать в долг, а также поднимать найденные деньги, на Ивана Купалу не разрешалось. Люди считали, что это приведет к бедности. Чтобы прогнать несчастья, существовало суеверие — написать беды на бумаге и сжечь.

Народные приметы о погоде

Дожди на Ивана Купалу позволяли нашим предкам утверждать, что до конца лета погода будет очень жаркой и без осадков. Правда, это не сулило ничего хорошего — крестьяне в старину сетовали, что и урожай будет небогатым.

Безоблачное небо ночью с яркими, отчетливо видными звездами предвещало теплую погоду до начала сентября.

Если кукушка в этот день куковала много и долго, то осень выдастся холодной и дождливой. А о зиме судили по стрекотанию кузнечиков: если насекомые издавали трели без остановки, то зима обещала быть снежной и не лютой.

Немало примет сложилось в день Ивана Купалы на урожай. Поутру много росы, значит, и овощи, особенно огурцы, фрукты и грибы хорошо пойдут. Богатый урожай предвещало и ясное, звездное небо. Если шел сильный дождь, то изобилия зерновых во время жатвы не ждали. Гром и молния указывали на неплодородную осень, орехов можно было совсем не ждать.

Радуга в этот день символизировала удачу. Считалось доброй приметой на Ивана Купалу найти цветок иван-да-марья и обложить им дом по углам, чтобы воры обходили его стороной. А уж если удастся ночью увидеть цветущий папоротник, так и вовсе блага посыплются как из рога изобилия. Правда, заметить змею — к несчастью.

Прогноз погоды на 7 июля

Ранее новосибирские синоптики обещали на ночь 7 июля до +16… +18 градусов, а днем — +24… +26 градусов. Ночью также ожидалось преимущественно без осадков, а днем прогнозировался кратковременный дождь с грозой. Ветер ожидается северо-восточный, 3–8 метров в секунду, местами до 13 метров в секунду.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS.RU, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками

ПО ТЕМЕ
Иван Купала Праздник Традиции Приметы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
7 июля 2024, 09:27
Мееееее 🐑🐑🐑🐑🐑☠🦴 😂😂😂
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Начали требовать, чтобы я отвернулась»: сибирячка заступилась за пенсионерку перед цыганами — ее за это вытолкали из автобуса
Ксения Владимирская
Мнение
Никто не хочет получать сотни тысяч рублей? Разбираемся с кадровым экспертом, почему не хватает айтишников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Это страшный сон»: россиянин откровенно рассказал о плюсах и минусах отдыха в Турции
Егор Лешкин
Путешественник
Мнение
«Похоже на потревоженный улей»: в Турции начались погромы. Опасно ли там находиться россиянам
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Меня хватило на полгода, а потом возненавидела людей». Как я заработала на недвижимости тревожность вместо миллионов
Алиса Князева
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Рекомендуем
Знакомства

Сабрина,  39

Екатерина,  36

Anastasi Vir,  62

Evgenia,  53

Bjorn Ironside,  39

Елена,  37

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление