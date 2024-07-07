«Могут стоить и 200 тысяч»: подростки тратят кучу денег на карточки с корейскими звездами — можно ли на них заработать

Есть официальные и неофициальные карты Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Отрицать огромное влияние азиатской культуры в целом и кей-поп в частности на молодых россиян уже глупо. В городах массово открываются азиатские рестораны, люди часто выбирают азиатский стиль одежды, а музыка корейских групп играет в ТЦ. Но у развлекательной сферы есть и другая сторона — это многомиллиардный бизнес. Фанаты тратят огромные деньги на билеты в страну мечты, на посещение музеев, на покупку мерча, альбомов и даже телефонов, которые рекламируют айдолы. И как это бывает с большой фанатской базой, люди начали что-то коллекционировать. В кей-поп сообществе это чаще всего карточки, которые могут стоить огромных денег. Корреспондент НГС узнала, сколько могут стоить «картонки», где их купить и можно ли на этом заработать.



«Считает, что это пустая трата денег»

Карты собирают в специальных альбомах — биндерах, которые тут же начали массово продавать на маркетплейсах Источник: ozon.ru











Фотографии айдолов (так называют корейских исполнителей в поп-группах) на небольших карточках распространяются в первую очередь вместе с музыкальными альбомами. В кей-поп индустрии их принято выпускать на физическом носителе, и обычно, помимо диска с музыкой, в них входит книга с фотографиями, книга с текстами песен, какие-то послания от исполнителей и карточки.

Стоимость карт зависит и от их редкости, и от популярности групп, и от популярности знаменитости, которая на них изображена. Чаще всего их собирают в специальных альбомах — биндерах. Они стоят несколько сотен рублей.

Алисе 11 лет, и она собирает карточки с прошлого лета. Как объясняет девочка, она коллекционирует карточки женских групп.

— У меня в коллекции около 500 неофициальных карточек — их называют ломо. И 50 официальных, — объясняет школьница. — Я начала их собирать, когда начала слушать кей-поп. Сначала карточки собирала, а потом и альбомы начала покупать.

Ломо-карточки стоят от 150 до 500 рублей, цены на официальные варьируются от 80 рублей до 30 тысяч. Алиса за всё время коллекционирования уже потратила на них около 10 тысяч рублей.

— Карточки могут расти в цене, только если их очень мало остается. Их можно продать подороже, но сильно цену не завысишь, — рассуждает подросток.

Девушка, которая представилась как Рэй, рассказала, что самую дорогую карту в своей коллекции купила за 25 долларов. Она живет в Узбекистане и заказывает карты с eBay. Сейчас на руках у девушки 35–40 карт, на них она потратила около 1,5 миллиона узбекских сумов — это чуть больше 10 тысяч рублей.

— Почти половина моих друзей не знают о моем увлечении. Родители воспринимают нормально, им нет до этого дела. В основном получала негатив от старшего брата, который часто обесценивает мои хобби — считает, что это пустая трата денег. Хотя в последнее время он стал мягче и даже немного влился в эту тему, теперь спрашивает у меня о новых картах, официальные ли они, сколько стоят, кто это и так далее, — объясняет Рэй.

Коллекционировать такие карточки сейчас особенно любят подростки — и с этим приходится смириться их родителям. Жительница Новосибирска Анна рассказала, что ее дочь начала слушать кей-поп и изучать корейскую культуру примерно год назад.

— Она одновременно с подружками начала. Слушают они преимущественно девичьи группы и карточки собирают соответствующие. У всех альбомы, у всех по карточке в футляре мобильного, постоянно идут какие-то обмены, в которые я не очень вникаю. Отношусь я к этому нормально: мы с подругами в соответствующем возрасте менялись наклейками с Сейлормун и группой «Тату» и собирали коллекционные статуэтки. Не корейцы — так увлекалась бы чем-то другим, тоже требующим денег, — рассуждает Анна.



Как добавила мама подростка, большой плюс увлечения ребенка в том, что сейчас она всегда знает, что подарить дочке на любой праздник.

«Я не могла себя остановить и прям скупала»

Карты стоят по-разному Источник: avito.ru











Жительница Санкт-Петербурга Юлия однажды ехала домой после работы поздно вечером, встретила какой-то магазин и увидела красивую карточку. В то время она еще не понимала, как можно платить «за картонку». Но решила купить одну-единственную, самую красивую.



— Потом пошло-поехало. Я не могла себя остановить и прям скупала, скупала. Но справедливости ради, я не покупала дорогие карты — некоторые покупают за несколько тысяч, за десятки тысяч. Такого у меня не было, я покупала рублей за 200–300. Мне кажется, на тот момент самый максимум был — рублей 600, — вспоминает Юлия.

До начала коллекционирования карточек она покупала альбомы. Первым купила альбом Be группы BTS в кей-поп кафе — с большой наценкой, переплатив в два раза. Только покупая альбомы, она собрала 7–8 карточек, хотя тогда цели собирать их у нее не было. Но вскоре коллекция стала расти, Юлия начала покупать карты отдельно от альбомов.

— У меня большая часть коллекции по фандому Stray Kids — это моя, как это называется, ультгруппа, я их карточки активно собираю, — объясняет Юлия. — У меня в коллекции не так много карт, я сейчас сделала небольшую паузу. Их примерно 120–130 штук, еще 20–30 карт я подарила друзьям.

Заниматься коллекционированием Юлия начала в 22 года и увлекается этим уже несколько лет. Помимо карточек она покупает альбомы, но карты из альбомов — самые дешевые, потому что часто попадаются. У группы Stray Kids — это одна из самых популярных корейских групп нового поколения — альбомные карты раньше стоили от 500 до 700 рублей. Сейчас группа стала выпускать намного больше альбомов, и карт стало больше, а их средняя цена снизилась до 200–300 рублей.

— Чаще всего карты перекупают у кореянок, и наши перекупщики ставят цены выше. Я таким не занимаюсь, это сложно. Легче купить в каком-то шопе — в них всё доставляют из Кореи и отправляют по почте, у меня к ним больше доверия. Есть еще предзаказы карт и предзаказы альбомов, к ним сама компания дает в подарок карты. Они уже дороже, потому что не все делают предзаказ, не у всех есть такая возможность. Такие карты могут тысячи рублей стоить, — рассуждает Юлия.

Кроме редкости карточки, ее цена зависит еще и от популярности изображенного на ней айдола. Например, в группе Stray Kids — восемь участников, и их личные фанбазы различаются масштабами. Бывает, что непопулярного участника группы раскручивают, и вместе с этим растут цены на карточки с его изображением.

— Я в последний раз видела карточку Хёнджина за 12 тысяч рублей, но это не так много, это не самая большая цена. Просто там карточка не особо редкая была, и меня удивил ценник, — вспоминает девушка. — Но карточки, если честно, могут стоить и 200 тысяч. Я никогда вот таких цен не пойму. Я помню, когда вышел альбом Butter у BTS, карточка Тэхёна (участник группы BTS. — Прим. ред.) из него, которую все хотели, оценивалась в 50 тысяч рублей. Но она правда шикарная — даже я захотела, хотя не слежу за этим человеком. Но цена — просто ужас.

«Не покупаю дорогие карты, меня как-то жаба душит»

Неофициальные карточки могут стоить очень дешево Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Юлия заметила, что цены на карточки со временем растут. Девушка приводит в пример карты из альбома Stray Kids «I'm not» с детскими фотографиями участников. Карта с одним из участников, Минхо, в магазине, где она обычно покупает атрибутику, стоила 5,5 тысячи рублей. Фанатка решила, что это слишком дорого, и альбом ей обойдется дешевле — в нем ей может попасться как эта карта, так и карта любого другого участника.



— Можно, конечно, на этом заработать: купить дешевле, продать дороже. Но надо учитывать, что это обычный рынок, и если поставить слишком высокую цену, то никто не купит. Иногда и кореянки завышают цены, и русские перекупщики. Я недавно гонялась за прикольными карточками с плюшевыми мишками и переплатила за них: сначала я их пропустила, потом поняла, что они мне нравятся, но уже нигде нельзя было записаться (на доставку из Кореи. — Прим. ред.). И я их вылавливала с рук. Они в шопах стоили 150–300 рублей, а я купила за 600 рублей, — отмечает девушка.

Как объясняет Юлия, оригинальную карту купить не так сложно, но нужно знать места. Часто на обман попадаются дети, которые начинают увлекаться коллекционированием: они покупают карточки по завышенным ценам, не разбираясь, откуда их привозят и сколько они должны стоить.

Перед покупкой дорогой карточки коллекционеры просят прислать фотографию или видео, чтобы проверить ее на дефекты. С потертостями и заломами карты уже не так ценны для коллекционеров. Иногда просят что-то написать на бумажке и снять видео вместе с этой надписью — так коллекционеры понимают, что карта действительно находится у конкретного продавца.

— Коллекционеры к этому очень трепетно относятся: с дефектами не берут, а если берут, то просят скидку. Мне, например, без разницы. Мне тут из шопов пришла карта, причем блестящая, и на ней сильно видно вмятину, но я ничего с этим сделать не могу. Обидно, конечно, но я сама ношу карты под чехлом телефона и часто туда может грязь попасть, или карта может помяться. Я не трясусь над ними так, — говорит Юлия.

Самая дорогая карта в коллекции Юлии стоит две тысячи рублей. Около 100 карт в коллекцию девушка покупала отдельно, 20–30 появились из альбомов. Средняя стоимость карт — 500 рублей, так что коллекция фанатки уже оценивается примерно в 50 тысяч рублей.

— К этому я бы добавила еще 10 тысяч, то есть вся коллекция примерно 60 тысяч — это вместе с альбомными картами и с некоторыми картами, которые дороже среднего. Я не покупаю дорогие карты, меня как-то жаба душит. Я просто собираю карты, приятные взгляду, эстетически красивые, которые можно под чехол запихнуть. Я не помню, когда я последний раз уже ходила без карточки под чехлом, — улыбается девушка.

Чаще всего карты заказывают через интернет. Но в Новосибирске есть несколько магазинов, которые специализируются на продаже кей-поп мерча. Обычно в этих магазинах есть еще что-то по аниме, дорамам, китайским новеллам — по всей азиатской культуре. Один из таких магазинов — «Томодаче», но карты там не оригинальные и продаются по 25 рублей.

— Официальные не очень выгодно продавать, — объясняет девушка за прилавком. — Они стоят несколько сотен рублей, но такой популярностью не пользуются. Иногда к нам завозят кей-поп альбомы, и в них есть карточки.

Как добавляет девушка, иногда кто-то приносит карты из своих альбомов и продает.

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