Пусть будет шоу: что стало с актерами сериала «Клуб» — в нулевые он был хитом среди подростков

Сериал «Клуб» выходил на канале MTV с 2006 по 2009 год Источник: vk.com/clubmtvru











В нулевые этот сериал обсуждали все и всюду, пропуск серии считался страшным преступлением. Мы добавляли саундтреки оттуда в плейлисты и с энтузиазмом следили за развитием событий. Лихо закрученный сюжет о жизни московской золотой молодежи — да-да, мы сейчас говорим про «Клуб». Будут ли вместе Вася и Данил, как повернется судьба русской Золушки, что на самом деле творится за закрытыми дверями ночных заведений? С момента выхода последней серии прошло уже 15 лет — мы узнали, как сложились карьеры и жизнь главных актеров сериала.

Первый сезон сериал «Клуб» вышел на канале MTV в 2006 году, его описывали как остросюжетную драму с элементами эротики. Это была одна из многочисленных вариаций сказки Шарля Перро о Золушке: как застенчивая девушка Василиса переезжает в столицу и мечтает стать певицей, а попутно влюбляется в сына хозяина престижного московского клуба и старается завоевать его сердце. Всего на экраны вышло 156 серий, проект завершился в 2009 году после 8 сезонов.

В каждом эпизоде зрители слышали новый саундтрек в жанрах поп, хип-хоп и R'n'B от популярных исполнителей того времени: Лигалайза, Сергея Лазарева, Влада Топалова, Димы Билана и даже Валерии. Всего в сериале было задействовано 50 артистов, каждый появился на экране в небольшом камео.

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Есть версия, что популярность сериала пошла на спад после смены главных персонажей. Первые три сезона — это романтичная история о Золушке, а остальные же отражали грязную сторону шоу-бизнеса. Бесконечные козни, конфликты и скандалы — сериал будто потерял свой первоначальный стиль.



Главные роли в сериале исполнили Анастасия Задорожная, Петр Федоров, Сергей Рудзевич, Иван Николаев, Катя Кабак, Марина Орел и Алексей Янин. Мы выяснили, как сложились их жизни после проекта.

Настя Задорожная — Вася Мудрова

Анастасия Задорожная прославилась благодаря роли Василисы. После закрытия сериала «Клуб» она активно продолжала карьеру, пока не вышла замуж Источник: stasya_ru / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Роль Василисы не стала для актрисы дебютной. Зрители уже помнили ее по сериалу о жизни школьников «Простые истины» — Настя играла Анжелику Селиверстову. Но именно «Клуб» сделал Задорожную популярной — ее заметили, карьера поползла вверх, в том числе музыкальная. Треки «Буду» и «Пусть будет шоу» стали ее визитной карточкой и активно использовались во время съемок сериала.

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После закрытия «Клуба» Задорожная продолжила работать в кино. Она сыграла Алису Громову в комедии «Любовь в большом городе» и даже получила за эту роль награду от радиостанции Monte Carlo как самая сексуальная актриса года. Звезда «Клуба» также снялась в картине «Если бы да кабы» и в новой экранизации «Кавказской пленницы», где сыграла главную роль в детективе «Следователь Горчакова».

Мужа Анастасии зовут Владимир, он далек от мира шоу-бизнеса и работает в IT-сфере Источник: stasya_ru / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Активная карьера Анастасии продолжалась до 2019 года: были съемки в кино и сериалах, роли в театральных постановках, выпуск клипов и синглов. В 2020 году она вышла замуж. В социальных сетях она нередко делится кадрами личной жизни, а сейчас супруги ждут ребенка.



Петр Федоров — Данил Орлов

Все девочки в 2006 году моментально влюбились в персонажа Петра Федорова Источник: kinopoisk.ru











Актерская карьера Петра Федорова после сериала «Клуб» пошла как по маслу. Он появился в фильмах «Сталинград», «Саранча», «А зори здесь тихие», за роль в «Дуэлянте» Петра номинировали на премию «Золотой орел». Еще он пробовал себя в качестве режиссера и сценариста: снял картину «Электрический ток» и написал сценарий к фильмам «Россия 88» и «Гоп-стоп».



Актер также снялся в новогодней серии фильмов «Елки» — сыграл роль отца девочки Насти из Самары. Послужной список Петра Федорова растет по сей день. Он активно снимается в сериалах («Перевал Дятлова», «Идентификация», «Год культуры»), а в 2023 году на экраны вышел фильм «Ласт квест», где Петр выступил сразу как актер, сценарист и композитор.

В реальной жизни актер имеет мало общего со своим персонажем Данилом Орловым Источник: kinopoisk.ru











В сериале «Клуб» актер играл ловеласа, который с первого взгляда сразил Василису — его персонажа Данила обожали все девочки нулевых. В реальной жизни он провел 10 лет в отношениях с актрисой Анастасией Ивановой, а после встречался с моделью Анной Соколовой. Продолжают ли они встречаться — неизвестно, личную жизнь актер не афиширует.



Сергей Рудзевич — Костя Мозг

Кадр из сериала «Клуб» Источник: YouTube.com











Сергей сыграл друга Данила с противоречивым характером. Сначала он помогал Василисе в карьере, потому что любил ее, а потом обманул и подставил Данила. После «Клуба» актер снялся в фильмах «Штрафбат» и «Звезда», появлялся он в ситкоме «Саша Таня», был замечен в сериале «Кухня».

В 2022 году актер стал папой Источник: sergeyrudzevich / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Сергей Рудзевич по-прежнему снимается в кино, но по большей части получает эпизодические роли. Недавно он появился в картине «Зорге», которую высоко оценили поклонники артиста.

Сергей Рудзевич был женат на актрисе Валентине Абрамовой — сейчас они в разводе. Актер снова женился и стал отцом — счастливыми кадрами он поделился в социальной сети Instagram*. Сергей Рудзевич занимается благотворительностью: старается обратить внимание общественности на детские дома и интернаты.



Иван Николаев — Вик

Помните Вика? Источник: YouTube.com











Еще один друг мажора Данила. Он постоянно старался учинить препятствия на пути Василисы, но в конце показал себя как положительный герой и помог ей устроить жизнь.

Роль Вика стала значимой в карьере Ивана Николаева. До «Клуба» он был занят в «Девятой роте» (Серый), а после продолжил играть в сериалах («Ментовские войны», «Клим», «Сельский учитель» и пр.). За работу в фильме «Весельчаки» Иван Николаев получил награду Берлинского фестиваля.

Сейчас он выглядит так. Возмужал Источник: ivannikolaev1 / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Актер продолжает сниматься и играть в театре и активно ведет соцсети, где делится яркими моментами жизни.

Сложно понять, состоит ли актер в отношениях: в Instagram* он нередко публикует фотографии с женщинами, но каждую называет подругой — неясно, существует ли с кем-то из них романтическая связь.



Марина Орел — Стелла, администратор клуба

Марина Орел в роли Стеллы Источник: YouTube.com











Мария Орел неоднократно признавалась, что не гордится ролью стервозной администратора Стеллы. Правда, дело не в самой роли: сериал, по ее мнению, пропагандировал низкие моральные ценности и нездоровый образ жизни.

Сейчас актриса редко появляется на экране — Марина предпочла игру в театре, ее можно увидеть на подмостках МХТ имени Чехова на Малой Бронной.

Кино и сериалам Марина предпочла театр Источник: kino-teatr.ru











Но нельзя сказать, что Марина Орел совсем завязала с кино и сериалами: вместе с Петром Федоровым она снялась в картинах «Россия 88» и «Гоп-стоп». На съемочной площадке между Мариной и режиссером Павлом Бардиным завязался роман — в 2009 году они поженились, у пары родились две дочери: Екатерина и Любовь.



Катя Кабак — Малолетка

Актриса и правда была подростком во время съемок в сериале Источник: YouTube.com











Помните, как отчаянно она пыталась пробиться в клуб? На момент съемок актрисе Екатерине Кабак было всего 15 лет.

Вдохновленная опытом старших коллег, она поступила во ВГИК и продолжила карьеру. Катя Кабак снялась в сериале «Универ». У Екатерины было желание переехать в Великобританию и попробовать себя в роли актрисы там, но в итоге она решила остаться в России.

Актриса любит фотосессии и часто делится красивыми кадрами в соцсетях Источник: katekabak / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Сейчас на счету у Екатерины уже 45 ролей, дважды она пробовала себя в роли продюсера. Известные работы: фильмы «Движение вверх», «Мажор в Сочи», сериалы «Тетя Марта», «Секретарша», «Ухожу красиво».

Актриса продолжает сниматься, активно ведет соцсети, но событиями личной жизни не делится.



Алексей Янин — Алекс

В сериале «Клуб» Алексей Янин сыграл мужа Василисы, его персонаж появился в 4-м сезоне Источник: YouTube.com











Трагичная история бизнесмена Алекса потрясла многих зрителей. Молодой человек с невероятным трудом добился расположения Василисы, они поженились, но отношения со временем всё равно ухудшились. Несмотря на частые ссоры, Вася любила Алекса и очень страдала, когда он погиб в автокатастрофе.



После работы в сериале «Клуб» Алексей Янин появился в комедии «Одноклассницы», снялся в боевике «Опережая выстрел». На его счету 26 работ: актер снимался преимущественно в сериалах, но последний — «Бежать нельзя погибнуть» — вышел в 2015 году.

Алексея парализовало, он был прикован к постели Источник: lenta.ru











Алексей Янин женился на участнице «Фабрики звезд 5» Дарье Клюшниковой, у них родился сын Андрей.



В 2015 году из-за стрессов и напряженного графика актера разбил инсульт и врачи вводили его в искусственную кому. Актеру сделали операцию, после которой он пошел на поправку, но в кино так и не вернулся. На протяжении 8 лет Алексей боролся с последствиями инсульта. 19 сентября 2023 года он ушел из жизни в возрасте 40 лет.



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