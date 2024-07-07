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Развлечения обзор Пусть будет шоу: что стало с актерами сериала «Клуб» — в нулевые он был хитом среди подростков

Пусть будет шоу: что стало с актерами сериала «Клуб» — в нулевые он был хитом среди подростков

За отношениями Васи и Данила следили миллионы зрителей. Признавайтесь, вы тоже в их числе?

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15 комментариев
Сериал «Клуб» выходил на канале MTV с 2006 по 2009 год

В нулевые этот сериал обсуждали все и всюду, пропуск серии считался страшным преступлением. Мы добавляли саундтреки оттуда в плейлисты и с энтузиазмом следили за развитием событий. Лихо закрученный сюжет о жизни московской золотой молодежи — да-да, мы сейчас говорим про «Клуб». Будут ли вместе Вася и Данил, как повернется судьба русской Золушки, что на самом деле творится за закрытыми дверями ночных заведений? С момента выхода последней серии прошло уже 15 лет — мы узнали, как сложились карьеры и жизнь главных актеров сериала.

Первый сезон сериал «Клуб» вышел на канале MTV в 2006 году, его описывали как остросюжетную драму с элементами эротики. Это была одна из многочисленных вариаций сказки Шарля Перро о Золушке: как застенчивая девушка Василиса переезжает в столицу и мечтает стать певицей, а попутно влюбляется в сына хозяина престижного московского клуба и старается завоевать его сердце. Всего на экраны вышло 156 серий, проект завершился в 2009 году после 8 сезонов.

В каждом эпизоде зрители слышали новый саундтрек в жанрах поп, хип-хоп и R'n'B от популярных исполнителей того времени: Лигалайза, Сергея Лазарева, Влада Топалова, Димы Билана и даже Валерии. Всего в сериале было задействовано 50 артистов, каждый появился на экране в небольшом камео.

Заставка телепроекта — вы пустили ностальгическую слезу, признавайтесь?

Есть версия, что популярность сериала пошла на спад после смены главных персонажей. Первые три сезона — это романтичная история о Золушке, а остальные же отражали грязную сторону шоу-бизнеса. Бесконечные козни, конфликты и скандалы — сериал будто потерял свой первоначальный стиль.

Главные роли в сериале исполнили Анастасия Задорожная, Петр Федоров, Сергей Рудзевич, Иван Николаев, Катя Кабак, Марина Орел и Алексей Янин. Мы выяснили, как сложились их жизни после проекта.

Настя Задорожная — Вася Мудрова

Анастасия Задорожная прославилась благодаря роли Василисы. После закрытия сериала «Клуб» она активно продолжала карьеру, пока не вышла замуж

Роль Василисы не стала для актрисы дебютной. Зрители уже помнили ее по сериалу о жизни школьников «Простые истины» — Настя играла Анжелику Селиверстову. Но именно «Клуб» сделал Задорожную популярной — ее заметили, карьера поползла вверх, в том числе музыкальная. Треки «Буду» и «Пусть будет шоу» стали ее визитной карточкой и активно использовались во время съемок сериала.

Вы тоже внезапно осознали, что знаете слова наизусть?

После закрытия «Клуба» Задорожная продолжила работать в кино. Она сыграла Алису Громову в комедии «Любовь в большом городе» и даже получила за эту роль награду от радиостанции Monte Carlo как самая сексуальная актриса года. Звезда «Клуба» также снялась в картине «Если бы да кабы» и в новой экранизации «Кавказской пленницы», где сыграла главную роль в детективе «Следователь Горчакова».

Мужа Анастасии зовут Владимир, он далек от мира шоу-бизнеса и работает в IT-сфере

Активная карьера Анастасии продолжалась до 2019 года: были съемки в кино и сериалах, роли в театральных постановках, выпуск клипов и синглов. В 2020 году она вышла замуж. В социальных сетях она нередко делится кадрами личной жизни, а сейчас супруги ждут ребенка.

Петр Федоров — Данил Орлов

Все девочки в 2006 году моментально влюбились в персонажа Петра Федорова

Актерская карьера Петра Федорова после сериала «Клуб» пошла как по маслу. Он появился в фильмах «Сталинград», «Саранча», «А зори здесь тихие», за роль в «Дуэлянте» Петра номинировали на премию «Золотой орел». Еще он пробовал себя в качестве режиссера и сценариста: снял картину «Электрический ток» и написал сценарий к фильмам «Россия 88» и «Гоп-стоп».

Актер также снялся в новогодней серии фильмов «Елки» — сыграл роль отца девочки Насти из Самары. Послужной список Петра Федорова растет по сей день. Он активно снимается в сериалах («Перевал Дятлова», «Идентификация», «Год культуры»), а в 2023 году на экраны вышел фильм «Ласт квест», где Петр выступил сразу как актер, сценарист и композитор.

В реальной жизни актер имеет мало общего со своим персонажем Данилом Орловым

В сериале «Клуб» актер играл ловеласа, который с первого взгляда сразил Василису — его персонажа Данила обожали все девочки нулевых. В реальной жизни он провел 10 лет в отношениях с актрисой Анастасией Ивановой, а после встречался с моделью Анной Соколовой. Продолжают ли они встречаться — неизвестно, личную жизнь актер не афиширует.

Сергей Рудзевич — Костя Мозг

Кадр из сериала «Клуб»

Сергей сыграл друга Данила с противоречивым характером. Сначала он помогал Василисе в карьере, потому что любил ее, а потом обманул и подставил Данила. После «Клуба» актер снялся в фильмах «Штрафбат» и «Звезда», появлялся он в ситкоме «Саша Таня», был замечен в сериале «Кухня».

В 2022 году актер стал папой

Сергей Рудзевич по-прежнему снимается в кино, но по большей части получает эпизодические роли. Недавно он появился в картине «Зорге», которую высоко оценили поклонники артиста.

Сергей Рудзевич был женат на актрисе Валентине Абрамовой — сейчас они в разводе. Актер снова женился и стал отцом — счастливыми кадрами он поделился в социальной сети Instagram*. Сергей Рудзевич занимается благотворительностью: старается обратить внимание общественности на детские дома и интернаты.

Иван Николаев — Вик

Помните Вика?

Еще один друг мажора Данила. Он постоянно старался учинить препятствия на пути Василисы, но в конце показал себя как положительный герой и помог ей устроить жизнь.

Роль Вика стала значимой в карьере Ивана Николаева. До «Клуба» он был занят в «Девятой роте» (Серый), а после продолжил играть в сериалах («Ментовские войны», «Клим», «Сельский учитель» и пр.). За работу в фильме «Весельчаки» Иван Николаев получил награду Берлинского фестиваля.

Сейчас он выглядит так. Возмужал

Актер продолжает сниматься и играть в театре и активно ведет соцсети, где делится яркими моментами жизни.

Сложно понять, состоит ли актер в отношениях: в Instagram* он нередко публикует фотографии с женщинами, но каждую называет подругой — неясно, существует ли с кем-то из них романтическая связь.

Марина Орел — Стелла, администратор клуба

Марина Орел в роли Стеллы

Мария Орел неоднократно признавалась, что не гордится ролью стервозной администратора Стеллы. Правда, дело не в самой роли: сериал, по ее мнению, пропагандировал низкие моральные ценности и нездоровый образ жизни.

Сейчас актриса редко появляется на экране — Марина предпочла игру в театре, ее можно увидеть на подмостках МХТ имени Чехова на Малой Бронной.

Кино и сериалам Марина предпочла театр

Но нельзя сказать, что Марина Орел совсем завязала с кино и сериалами: вместе с Петром Федоровым она снялась в картинах «Россия 88» и «Гоп-стоп». На съемочной площадке между Мариной и режиссером Павлом Бардиным завязался роман — в 2009 году они поженились, у пары родились две дочери: Екатерина и Любовь.

Катя Кабак — Малолетка

Актриса и правда была подростком во время съемок в сериале

Помните, как отчаянно она пыталась пробиться в клуб? На момент съемок актрисе Екатерине Кабак было всего 15 лет.

Вдохновленная опытом старших коллег, она поступила во ВГИК и продолжила карьеру. Катя Кабак снялась в сериале «Универ». У Екатерины было желание переехать в Великобританию и попробовать себя в роли актрисы там, но в итоге она решила остаться в России.

Актриса любит фотосессии и часто делится красивыми кадрами в соцсетях

Сейчас на счету у Екатерины уже 45 ролей, дважды она пробовала себя в роли продюсера. Известные работы: фильмы «Движение вверх», «Мажор в Сочи», сериалы «Тетя Марта», «Секретарша», «Ухожу красиво».

Актриса продолжает сниматься, активно ведет соцсети, но событиями личной жизни не делится.

Алексей Янин — Алекс

В сериале «Клуб» Алексей Янин сыграл мужа Василисы, его персонаж появился в 4-м сезоне

Трагичная история бизнесмена Алекса потрясла многих зрителей. Молодой человек с невероятным трудом добился расположения Василисы, они поженились, но отношения со временем всё равно ухудшились. Несмотря на частые ссоры, Вася любила Алекса и очень страдала, когда он погиб в автокатастрофе.

После работы в сериале «Клуб» Алексей Янин появился в комедии «Одноклассницы», снялся в боевике «Опережая выстрел». На его счету 26 работ: актер снимался преимущественно в сериалах, но последний — «Бежать нельзя погибнуть» — вышел в 2015 году.

Алексея парализовало, он был прикован к постели

Алексей Янин женился на участнице «Фабрики звезд 5» Дарье Клюшниковой, у них родился сын Андрей.

В 2015 году из-за стрессов и напряженного графика актера разбил инсульт и врачи вводили его в искусственную кому. Актеру сделали операцию, после которой он пошел на поправку, но в кино так и не вернулся. На протяжении 8 лет Алексей боролся с последствиями инсульта. 19 сентября 2023 года он ушел из жизни в возрасте 40 лет.

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Комментарии
15
Bream
7 июля 2024, 13:49
даже не слышал о таком. в 2006 я работать начал, было не до сериалов
Мон@шка60+
7 июля 2024, 13:53
"Элен и ребята " знаю, хотя и не смотрела. А про этот даже не слышала. Спросила сына, он тогда подростком был, предложил проветриться на деменциию))). Пожалуйста, не надо больше таких тем.
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