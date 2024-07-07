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Развлечения тест Проверьте, как вы помните советское кино: тест для самых внимательных

Проверьте, как вы помните советское кино: тест для самых внимательных

У тех, кто не пройдет его с первого раза, появится отличный повод пересмотреть любимые фильмы

36 242
46 комментариев
Запишите в свой сегодняшний распорядок дня: пройти тест про советское кино

Вот вам слегка бесполезный, но от этого не менее удивительный факт: в советском кино было не только что посмотреть, но и что почитать. Кадры часто пестрели плакатами, вымпелами, транспарантами и прочими носителями с лозунгами, призывами, а иногда и с откровенными хулениями! Мы не пожалели своего времени, чтобы найти десять таких кадров, которые вам наверняка прекрасно знакомы, и предлагаем вам не пожалеть времени своего, чтобы проверить, насколько внимательно вы смотрели советские фильмы, а может быть, и вспомнить, что давно хотели пересмотреть любимое кино.

ТЕСТПройден 235 раз
1 / 10
Начнем с самого, пожалуй, простого кадра. Имя человека на этом плакате вам наверняка знакомо. Из какого он фильма?
  • «Бриллиантовая рука»
  • «Одиноким предоставляется общежитие»
  • «Будьте моим мужем»
  • «Невероятные приключения итальянцев в России»
2 / 10
В каком фильме осужденные выходили на свободу с чистой совестью?
  • «Покровские ворота»
  • «Джентльмены удачи»
  • «Калина красная»
  • Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков
3 / 10
Рабочие из какого фильма собирались выполнить решения XXVI съезда КПСС?
  • «Афоня»
  • «Карнавал»
  • «Служебный роман»
  • «Одиноким предоставляется общежитие»
4 / 10
Здесь всё элементарно. «По СССР на автомашине», Надежда Румянцева.
  • «Девчата»
  • «Королева бензоколонки»
  • «Полосатый рейс»
  • «Полустанок»
5 / 10
Герой Андрея Мягкова в этом фильме потерял голос. Поэтому общался с окружающими как мог. В том числе и с помощью плакатов.
  • «4:0 в пользу Танечки»
  • «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
  • «Гараж»
  • «Жестокий романс»
6 / 10
В этом фильме вообще было достаточно грозных надписей на транспарантах, и это одна из них.
  • «Кортик»
  • «Тени исчезают в полдень»
  • «Холодное лето пятьдесят третьего»
  • «Неуловимые мстители»
7 / 10
Если вы вспомнили имя упомянутого на плакате героя, считайте, что и фильм вспомнили.
  • «Я шагаю по Москве»
  • «Иваново детство»
  • «Большая перемена»
  • «Белые росы»
8 / 10
Из какого фильма этот чудный квартет на фоне плакатов и транспарантов?
  • «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»
  • «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
  • «Пропало лето»
  • «Республика ШКИД»
9 / 10
Немного нативной рекламы в исполнении советских кинематографистов.
  • «Спортлото-82»
  • «Ищите женщину»
  • «Покровские ворота»
  • «Осенний марафон»
10 / 10
Ну и напоследок кадр, который вам наверняка знаком. Очень пролетарская обстановка.
  • «Бриллианты для диктатуры пролетариата»
  • «Адъютант его превосходительства»
  • «Щит и меч»
  • «Собачье сердце»

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Комментарии
46
Саня-Аспирин
1 июля 2023, 19:23
Срезался на "Одиноким предоставляется общежитие". Его не смотрел, как и "Афоню", просто знал точно, что кадр не из "Служебного романа" и не из "Карнавала".
Иван К.
1 июля 2023, 18:40
9/10. не поклонник я "Большой перемены" и иже с ними в этом вопросе. остальные фото из фильмов, которые знаю наизусть. "-да вы что, как же можно меня исключать! я за машину родину продал. -попрошу факт продажи родины зафиксировать в протоколе."
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