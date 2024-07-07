Проверьте, как вы помните советское кино: тест для самых внимательных

Вот вам слегка бесполезный, но от этого не менее удивительный факт: в советском кино было не только что посмотреть, но и что почитать. Кадры часто пестрели плакатами, вымпелами, транспарантами и прочими носителями с лозунгами, призывами, а иногда и с откровенными хулениями! Мы не пожалели своего времени, чтобы найти десять таких кадров, которые вам наверняка прекрасно знакомы, и предлагаем вам не пожалеть времени своего, чтобы проверить, насколько внимательно вы смотрели советские фильмы, а может быть, и вспомнить, что давно хотели пересмотреть любимое кино.
- «Бриллиантовая рука»
- «Одиноким предоставляется общежитие»
- «Будьте моим мужем»
- «Невероятные приключения итальянцев в России»
- «Покровские ворота»
- «Джентльмены удачи»
- «Калина красная»
- Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков
- «Афоня»
- «Карнавал»
- «Служебный роман»
- «Одиноким предоставляется общежитие»
- «Девчата»
- «Королева бензоколонки»
- «Полосатый рейс»
- «Полустанок»
- «4:0 в пользу Танечки»
- «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
- «Гараж»
- «Жестокий романс»
- «Кортик»
- «Тени исчезают в полдень»
- «Холодное лето пятьдесят третьего»
- «Неуловимые мстители»
- «Я шагаю по Москве»
- «Иваново детство»
- «Большая перемена»
- «Белые росы»
- «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»
- «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
- «Пропало лето»
- «Республика ШКИД»
- «Спортлото-82»
- «Ищите женщину»
- «Покровские ворота»
- «Осенний марафон»
- «Бриллианты для диктатуры пролетариата»
- «Адъютант его превосходительства»
- «Щит и меч»
- «Собачье сердце»