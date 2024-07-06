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Развлечения «Плюс одна семья!»: музыкант сделал предложение девушке на концерте Мити Фомина

«Плюс одна семья!»: музыкант сделал предложение девушке на концерте Мити Фомина

Артиста удивил поступок его музыканта

639
9 комментариев
Даже Митя Фомин не ожидал такого события на своём концерте

Музыкант из команды певца Мити Фомина сделал предложение своей девушке на последнем концерте, посвящённом премии VOICE SHOPPING «25 стильных». Об этом артист сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

— В нашей банде ещё одно чудо. Круто, когда такие вещи происходят у тебя на глазах! Все мои эмоции на третьем фото. Прямо на концерте музыкант из моей команды Виктор Жаров сделал предложение своей любимой Лизе. Скоро у нас в коллективе плюс одна семья! — пишет Фомин.

Будущих молодожёнов поздравили в комментариях под постом Мити Фомина.

Ранее НГС пообщался с певцом — Митя Фомин откровенно рассказал о поклонницах, отношении к возрасту и вторичных исполнителях.

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Комментарии
9
Гость
6 июля 2024, 11:58
Музыкант на концерте Мити Фомина. Девушке искренние соболезнования.
Гость
6 июля 2024, 12:13
Напишите когда будет развод и раздел имущества.
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