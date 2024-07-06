«Плюс одна семья!»: музыкант сделал предложение девушке на концерте Мити Фомина

Музыкант из команды певца Мити Фомина сделал предложение своей девушке на последнем концерте, посвящённом премии VOICE SHOPPING «25 стильных». Об этом артист сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

— В нашей банде ещё одно чудо. Круто, когда такие вещи происходят у тебя на глазах! Все мои эмоции на третьем фото. Прямо на концерте музыкант из моей команды Виктор Жаров сделал предложение своей любимой Лизе. Скоро у нас в коллективе плюс одна семья! — пишет Фомин.