Они любят Жукова: стильные сибирячки сняли клип в салоне бизнес-джета — смотрим видео с тусовки

Блогеры устроили тусовку в салоне бизнес-джета Источник: Егор Тиммерман











Новосибирские блогеры сняли клип по сценарию, который написал искусственный интеллект. Видео получило название «С сеновала до частного джета», съемки проходили в лофте, зал которого имитирует салон самолета формата бизнес-джет. Организовала съемки Ксения Каманова, основатель сообщества блогеров в Новосибирске.



— Это смелый эксперимент, демонстрирующий, на что способны современные технологии, уникальные локации в сочетании с креативным потенциалом блогеров и лидеров мнений Сибири, — комментирует Ксения Каманова, основатель «Фэшн группировки». Она объясняет, что искусственный интеллект плотно вошел в жизнь блогеров — участники группировки активно им пользуются.

Ксения Каманова — основатель «Фэшн группировки» Источник: Егор Тиммерман











Поводом для съемок стал выход нового клипа блогера Виктории Аршиной на песню «Я люблю Жукова». Впервые она презентовала песню в облправительстве на обсуждении фестиваля «В Сибири есть».

Участники «Фэшн группировки» решили пойти дальше и сняли свою версию.

— Мы решили посмотреть, справится ли искусственный интеллект с написанием сценария для клипа. Также нам хотелось совместить несовместимое и показать, что невозможное возможно: не вылетая за пределы Новосибирска полетать на частном джете, — добавляет Ксения Каманова.

Источник: Сергей Михайлов

Визитная карточка «Фэшн группировки» — белый лимузин, их слоган «Группировка снова в деле». Ксения Каманова, регулярно организует встречи для блогеров, где они веселятся и открывают новые локации. На этот раз группировка открывала пространство Goldy.



Ярких блогеров часто можно встретить в разных местах города — то они танцуют в винтажных шубах и пестрых платках на улице Ленина, то устраивают вечеринку прямо в супермаркете.

«Я люблю Жукова» не первый клип яркой участницы «Фэшн группировки» — в прошлом году Виктория Аршина презентовала видео версию песни «Дышит маточкой», в съемках приняли местные блогеры и актеры разных театров.