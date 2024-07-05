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Развлечения обзор Скорпионам — море страсти, Водолеям — романтика. Гороскоп любви на выходные 6–7 июля

Скорпионам — море страсти, Водолеям — романтика. Гороскоп любви на выходные 6–7 июля

Сверьтесь со звёздами, чтобы провести эти дни незабываемо

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Пришло время окунуться в любовь с головой

Если вы не знаете, как провести эти выходные, не беспокойтесь — за вас уже всё решили звёзды. Каждому знаку зодиака уготованы свои приключения, а мы, изучив ночное небо, решили рассказать вам, как провести ближайшие пару дней с огоньком.

  1. Овен
  2. Телец
  3. Близнецы
  4. Рак
  5. Лев
  6. Дева
  7. Весы
  8. Скорпион
  9. Стрелец
  10. Козерог
  11. Водолей
  12. Рыбы
1

Овен

Звёзды с неба почти что подмигивают Овнам в отношениях — на этих выходных пришло время исполнить свои самые заветные мечты в постели. Расскажите вашей половинке, что хотите попробовать, и пусть любовь сделает всё остальное.

Одиноких Овнов на этих выходных ждут настоящие романтические приключения. Эти два дня — точно не время отсиживаться дома. Отправляйтесь с друзьями в бар, принимайте приглашения в гости — и ваш вечер закончится неожиданно и приятно.

2

Телец

Для Тельцов в отношениях выходные станут временем страсти. Посвятите субботу и воскресенье друг другу — и пусть жара за окном не станет помехой огню между вами.

Тельцы-одиночки — пришло ваше время. Вспомните, о каком подвиге в постели вы мечтали всё это время? Если в голове сразу же всплыл образ того самого человека, знайте — пришло время.

3

Близнецы

Близнецам со второй половинкой пришло время пошалить — настали выходные, полные романтического экстрима. Если вы давно хотели повторить сцену из кино, где герои уходят в уборную ресторана, держась за руку, — самое время повторить ее.

Одиночки, рожденные под знаком Близнецов, — предупреждаем: звёзды посылают вам знаки прошлого. Возможно, на этих выходных вы вспомните свою давнюю любовь, или одна знакомая снова приедет в город — не упускайте шанс и предложите ей экскурсию по городу.

4

Рак

Выходные для Раков в отношениях готовят что-то новенькое. Звёзды предлагают дать волю экспериментам и попробовать удивить вторую половинку.

Ракам-одиночкам стоит обратить внимание на коллег по работе: возможно, кто-то из офиса давно строит вам глазки — в эти выходные пришло время позвать этого человека познакомиться поближе.

5

Лев

Львов в отношениях ждут выходные, полные нежности. Не спешите вечером на этих выходных — проявите свои чувства к партнеру, уделите внимание прелюдиям, и страстная ночь вам обеспечена.

Одиночки-Львы — будьте готовы! Звёзды предупреждают, что романтические похождения могут завести вас куда-то не туда. В эти выходные стоит с умом выбирать, с кем разделить вечер в баре и ночь после.

6

Дева

В эти выходные Девам в отношениях стоит внимательнее отнестись к желаниям партнера — возможно, вторая половинка хочет чего-то большего? Пришла пора исполнить мечту, и благодарность не заставит себя долго ждать.

Если нас читают Девы, которые всё еще не в отношениях, — в эти выходные наступит то самое время для первого шага. Звёзды шепчут, что внимание можно обратить на кого-то из знакомых: возможно, тайный поклонник только и ждет вашего первого шага.

7

Весы

Парочки под знаком Весов — на этих выходных стоит уделить время друг другу. Бурная ночь — это, конечно, отлично, но перед ней звёзды советуют и день провести вместе: свидание, просмотр кино или просто прогулка. А вдоволь нагулявшись, можно и укрыться от солнца в уютной спальне.

Одинокие Весы, знайте — в эти выходные вы просто неотразимы! Не стесняйтесь этим пользоваться: куда бы вы ни отправились, ваша страстная энергия последует за вами.

8

Скорпион

У влюбленных Скорпионов наступают дни страсти и сюрпризов. Удивите вашего партнера эротическим танцем, новыми игрушками или костюмом — дайте волю фантазии.

Скорпионам-одиночкам в эти выходные лучше всего подойдут романтические вечера. Вы без труда покорите кого угодно уютными с вином под медленную музыку.

9

Стрелец

Стрельцам в отношениях пришло время испытать то, чего ранее их постель еще не видела. Самые смелые фантазии и ролевые игры — дайте волю воображению.

Стрельцам, которые всё еще ищут вторую половинку, стоит познакомиться с кем-то новым: а как иначе найти новую любовь? В эти выходные стоит отправиться в бар, клуб или в новую компанию — там вас уже заждался тот самый человек.

10

Козерог

Козероги-парочки — хватит мечтать, пора действовать! Обсудите с партнером, что вы уже долгое время хотите попробовать, а затем воплотите фантазии в жизнь.

Одиноким Козерогам стоит не отказываться от предложений. Позвали гулять? Конечно да! Друзья отправились в поход и зовут вас? Разумеется! В приключениях на выходных вы найдете того, кто встретит с вами рассвет.

11

Водолей

Звёзды говорят Водолеям в парах — обратите внимание на вторую половинку. Быть может, ваши отношения слегка охладели? Проявите заботу и внимание к любимому человеку, и былая страсть вернется к вам.

Для Водолеев, которые так и не смогли найти вторую половинку, пришло время романтики. Встретить пару для нежных вечеров можно среди старых знакомых. Коллеги из офиса, давние друзья — возможно, кто-то из них уже давно в вас тайно влюблен.

12

Рыбы

На этих выходных Рыбам в парах стоит поехать в небольшое приключение. Пикник за городом, поездка в горы, да даже пару дней на даче — всё это поможет провести незабываемую ночь.

Одиночки под знаком Рыбы могут смело пуститься в круговорот веселья: на этих выходных вас ждут незабываемые встречи и ночи, полные интриг.

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