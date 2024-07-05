Скорпионам — море страсти, Водолеям — романтика. Гороскоп любви на выходные 6–7 июля

В эти выходные Девам в отношениях стоит внимательнее отнестись к желаниям партнера — возможно, вторая половинка хочет чего-то большего? Пришла пора исполнить мечту, и благодарность не заставит себя долго ждать.

Если нас читают Девы, которые всё еще не в отношениях, — в эти выходные наступит то самое время для первого шага. Звёзды шепчут, что внимание можно обратить на кого-то из знакомых: возможно, тайный поклонник только и ждет вашего первого шага.

