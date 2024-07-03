Места силы и мистические локации: что посмотреть на Алтае, если ты уже везде был

Большинство туров на Алтае проходят через одни и те же популярные места: село Чемал, Телецкое озеро, заброшенную ГЭС и Чуйский тракт. Но что делать, если уже везде бывал, но всё еще хочешь провести отпуск в Горном? Мы узнали это за вас. И собрали путеводитель по нетривиальным местам Алтая.
В подборке от наших барнаульских коллег из NGS22.RU вы найдете локации, куда редко ступает нога туриста, и точки, которые коренные алтайцы называют местами силы.
Нераскрученные, но красивые
Топ мест, которые стоит посетить на Алтае, нам помог составить частный гид-проводник Андрей Афонин. Тем, кто не хочет лишний раз пересекаться с другими туристами, он советует посетить озеро Айченок (Айчонок) недалеко от озера Ая.
— Небольшое озеро, бесплатный вход. Есть рыбалка и небольшой водопадик. Теплая ключевая вода. Туда легко подъехать на машине. Можно купаться, есть горки и прокат катамаранов. Место непопсовое и бюджетное.
К нераскрученным, но красивым местам гид также относит Куектанарские озера за селом Акташ — группу высокогорных водоемов в живописной долине. Считается, что маршрут подходит для любителей пешего туризма. Однако, со слов Андрея Афонина, дорога несложная, и преодолеть ее сможет даже неподготовленный человек.
— Протяженность примерно 5–6 километров, набор высоты примерно 300–400 метров. Быстро дойти не получится, но чтобы прогуляться в удовольствие — отличное место. Можно взять с собой перекус, чай в термосе, сделать несколько остановок, сфотографироваться. Рекомендую для тех, кто любит ходить.
Помимо прочего, гид советует посетить «Девичьи плесы» — самое спокойное место на реке Кумир. Название достопримечательности происходит из древней легенды. Она гласит, что когда алтайцы боролись за свою независимость с Джунгарским ханством, все местные жители полегли в борьбе с неприятелем, и в живых остались только две сестры красавицы. Они были окружены, но, не желая сдаваться, кинулись со скалы в реку. На этом месте вода стала тихой и спокойной.
К местам, обязательным для посещения, Андрей также причисляет Красную горку в Кош-Агачском районе, музей Рериха и музей Староверов, перевал Ачик, Обзорную гору в районе Чемала.
Места силы и энергии
Горный Алтай богат «местами силы» — локациями, где люди заряжаются энергией, обретают вдохновение и переосмысляют жизнь по-новому. К ним относятся и реки, и озера, и горы, и долины, и даже отдельно стоящие деревья.
— Сильным местом считается слияние рек, вершина Белуха, плато Укок, Уймонская Долина. Последнюю, кстати, называют Беловодьем — священной страной, где обитают кроткие и справедливые люди, — объясняет гид.
Большая часть мест силы — священная для алтайцев. Это связано с верованием местных: многие до сих пор делают подношения для духов «верхнего» и «нижнего» миров.
— Изначально алтайцы были язычниками, потом их вера модифицировалась, в ней сочетаются и буддизм, и шаманизм, и православие. Называется бурханизм. В ней мир делится на верхний, средний и нижний. Это не ад и не рай, и, соответственно, надо уважать и тех, и других. На перевалах нельзя шуметь, кричать, включать музыку — это места для подношений, задабривания духов, — уточняет Андрей Афонин.
Традиционно продукты для подношения для каждого из миров — свои. Для «верхнего мира» на перевалах дают светлые продукты: хлеб и молоко. Внизу перевала «нижний мир» кормят мясом и алкоголем. «Средний мир», по вере алтайцев, — это сам человек, который должен почитать все миры. Священным местом для подношений, например, является долина Каракол: в ней много курганов, изваяний и наскальных рисунков. Время обрядов алтайцы определяют по растущей или убывающей луне.
С уважением к природе
Многие коренные алтайцы не очень рады туристам. И причина негостеприимства — в неуважении к обычаям местных, объясняет гид.
— Зачастую туристы шумят, мусорят. Некоторые повязывают ленточки на перевалах. По законам алтайцев, они должны быть определенных длины и цвета, и с особыми мыслеформами, благословениями, благопожеланиями повязываться. Представьте, к вам приходят в церковь, и вместо того, чтобы свечку поставить, разводят костер. А потом туда еще картошку, морковку кидают и оставляют, как есть. Понятно, что алтайцам такое отношение не нравится.
Пренебрежительным отношением также можно считать рисование на скалах: местные верят, что у каждой горы и камня есть дух, который стоит уважать. Чтобы не разгневать местных, Андрей советует не мусорить, не рубить зеленые ветки и не срывать цветы.
— Мешать живой природе тоже считается неуважительным. Например, на Чуйском тракте, Семинском перевале летом цветут красивые полевые цветы. Они быстро вянут, вы их до Барнаула точно не довезете. Даже до Горно-Алтайска их не хватит. А их всё равно вырывают целыми охапками, чтобы сфотографироваться. Наклонитесь, сфоткайтесь, сохраните фотографии, отправьте друзьям, и идите дальше. Уважение к природе должно быть.
Где еще можно провести отпуск на Алтае?
Внутренний туризм в России продолжает расти, и Алтай уже традиционно становится одной из главных точек притяжения путешественников. NGS22.RU узнал у экспертов, что стоит посмотреть в регионе летом и сколько это стоит, и собрал все самые важные данные в один сюжет.
Спрос на отдых в Горном Алтае растет примерно на 42% в год. Из-за этого, в свою очередь, подскакивают и цены — примерно на 17–20%. Для сравнения: в Алтайском крае цены выросли в среднем на 5%.
При этом чаще всего отдыхать на Алтай приезжают из столицы: по данным представителя турагентства «Большой Алтай», гости из Москвы составляют почти 75% от общего процента туристов. Значительно меньше из Санкт-Петербурга (8%), Казани, Екатеринбурга и Красноярска (менее 5% каждый).