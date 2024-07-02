Не принимайте важных решений и отложите траты: самые опасные дни в июле 2024 года

Надеемся, наш гороскоп поможет вам составить планы на июль Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











У вас тоже бывают такие дни, что, кажется, лучше было вовсе не выходить из дома? Возможно, всё дело в звездах. Их вообще удобно винить в разных злоключениях, что с нами происходят. Чтобы знать наперед, когда лучше не совершать лишних движений, мы попросили астролога Татьяну Федорищеву перечислить самые неблагоприятные дни в июле 2024 года для всех знаков зодиака. И вот что она нам рассказала.

Татьяна Федорищева — теолог, астролог, астропсихолог, специалист по амулетам и минералам.



Ретроградный Нептун и «оленья Луна»

С точки зрения астрологии в июле будет два важных события. Во-первых, 2 июля начинает ретроградить Нептун. Поэтому в обозначенные выше неблагоприятные дни всем стоит быть осторожными на воде, да и вообще лучше проявлять осмотрительность.



Но есть в ретроградном Нептуне и кое-что положительное. Это явление позволит нам посмотреть на многие ситуации в новом свете, изменить застоялые убеждения и привычки.



— Ваши идеи смогу получить новый виток развития, свежий взгляд на ситуацию даст хорошие результаты, принесет достаток и уют в ваш дом. Не бойтесь добрых перемен! — призывает Татьяна Федорищева. — В сочетании с полнолунием в Козероге это благоприятное время для новых дел от рабочих до любовных. Отличное время для заключения брака. Главное, не ленитесь ловить синюю птицу удачи, ведь синий цвет — цвет Нептуна. Одежда и аксессуары всех оттенков синего, морского лазурного, бирюзового — привлекут к вам успех, украшения из жемчуга и сердолика принесут вам признание и достаток.



21 июля нас ждет еще одно знаменательное астрособытие — полнолуние в Козероге, также известное как «оленья Луна».



— Это отличный период для тех, кто хотел развить в себе «козерожьи» качества. Вы можете прокачать свои навыки руководителя, научиться финансовой грамотности, а также начать развивать свою карьеру с большим успехом, — отмечает Татьяна Федорищева. — Однако начинать нужно со второго лунного дня, не раньше.

Самые опасные и благоприятные дни в июле 2024 года

Ну а теперь перечислим самые неблагоприятные дни в июле 2024 года. К счастью, их не так уж много. Это 9, 20–21 (полнолуние), 24 и 29 июля. В эти дни всем знакам зодиака стоит быть осторожными, не принимать важных решений и не совершать крупных покупок.

Также стоит следить за своей гордыней и амбициями — ведь Солнце переходит в знак Льва. Это, конечно, символ успешного периода, однако важно сфокусироваться на своих целях и проблемах: головокружительный успех может навязать желание помогать другим даже в ущерб себе. Если это и не скажется на вас негативно, то удовлетворения точно не принесет. Кстати, именно из-за этого перехода Львам в июле стоит быть особенно аккуратными.

А вот Тельцы в июле будут самыми удачливыми. Кроме того, воздушным знакам зодиака — Водолеям, Весам, Близнецам — повезет в любви.

— В благоприятные дни важно позаботиться о своем отдыхе, моральном и физическом, можно запланировать встречи с друзьями, составить списки желаний (звезды этому благоволят), продумать пути развития бизнеса, — советует астролог.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Кроме общих правил у каждого знака зодиака в июле есть и персоналные рекомендации.

Так у Овнов самым неблагоприятным станет 16 июля, а благоприятными окажутся 3 и 8 июля.

Тельцам следует проявить особую осмотрительность 22 и 23 июля. А удача им будет сопутствовать 6 и 14 июля.

Для Близнецов опасный период будет 9, 14, 30 июля. А расслабиться представители самого двойственного знака зодиака смогут 1, 15, 22 июля.

Осторожность совсем не помешает Ракам 6 и 18 июля. Зато в этом месяце благоприятных дней у них больше — целых три: 2, 13, 27 июля.



Львам , в чей знак переходит в этом месяце Солнце, стоит обратить внимание на события четырех дней: 4, 10, 17 и 15 июля.



У Дев , в отличие от Львов, будет всего парочка неблагоприятных дней в самом начале периода — 2 и 7 июня. Зато удача будет вам сопутствовать целых четыре дня в этом месяце — 4, 8, 18 и 25 июля.

Трезво взвесить свои возможности, оценить плюсы и минусы каждого шага предстоит в июле Весам . Особенно 1, 9, 19 и 27 июля. В эти дни звезды будут не на вашей стороне. Зато 19 и 24 июля — благоприятные для Весов дни.

Товарищи Скорпионы , для вас неблагоприятные дни — 6 и 13 июля. А убрать ядовитое жало сможете 8, 12 и 24 июля — они принесут вам удачу.

Плохие дни для Стрельцов в этом месяце — 24 и 29 июля. Зато 4 и 14 июля — очень даже хорошие.

Козероги , у вас неблагоприятный день в этом месяце будет всего один — 21 июля. Да, это тот самый день, когда случится «оленья Луна». А порадуют вас 2, 6, 17, 22 июля.

Водолеев неприятности могут подстерегать 1 и 19 июля. Зато целых четыре дня в этом месяце — 3, 9, 12 и 25 июля — используйте ваш шанс.

В числе счастливчиков в июле окажутся Рыбы . Для вас звезды приготовили всего один день, когда за всем нужен глаз да глаз. Это 14 июля. Зато 13, 16, 23 июля фортуна будет на вашей стороне.



Ну а если вы хотите узнать более полный расклад на месяц, посмотрите астропрогноз на июль от Василисы Володиной.