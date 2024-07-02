Не принимайте важных решений и отложите траты: самые опасные дни в июле 2024 года

У вас тоже бывают такие дни, что, кажется, лучше было вовсе не выходить из дома? Возможно, всё дело в звездах. Их вообще удобно винить в разных злоключениях, что с нами происходят. Чтобы знать наперед, когда лучше не совершать лишних движений, мы попросили астролога Татьяну Федорищеву перечислить самые неблагоприятные дни в июле 2024 года для всех знаков зодиака. И вот что она нам рассказала.
Татьяна Федорищева — теолог, астролог, астропсихолог, специалист по амулетам и минералам.
Ретроградный Нептун и «оленья Луна»
С точки зрения астрологии в июле будет два важных события. Во-первых, 2 июля начинает ретроградить Нептун. Поэтому в обозначенные выше неблагоприятные дни всем стоит быть осторожными на воде, да и вообще лучше проявлять осмотрительность.
Но есть в ретроградном Нептуне и кое-что положительное. Это явление позволит нам посмотреть на многие ситуации в новом свете, изменить застоялые убеждения и привычки.
— Ваши идеи смогу получить новый виток развития, свежий взгляд на ситуацию даст хорошие результаты, принесет достаток и уют в ваш дом. Не бойтесь добрых перемен! — призывает Татьяна Федорищева. — В сочетании с полнолунием в Козероге это благоприятное время для новых дел от рабочих до любовных. Отличное время для заключения брака. Главное, не ленитесь ловить синюю птицу удачи, ведь синий цвет — цвет Нептуна. Одежда и аксессуары всех оттенков синего, морского лазурного, бирюзового — привлекут к вам успех, украшения из жемчуга и сердолика принесут вам признание и достаток.
21 июля нас ждет еще одно знаменательное астрособытие — полнолуние в Козероге, также известное как «оленья Луна».
— Это отличный период для тех, кто хотел развить в себе «козерожьи» качества. Вы можете прокачать свои навыки руководителя, научиться финансовой грамотности, а также начать развивать свою карьеру с большим успехом, — отмечает Татьяна Федорищева. — Однако начинать нужно со второго лунного дня, не раньше.
Самые опасные и благоприятные дни в июле 2024 года
Ну а теперь перечислим самые неблагоприятные дни в июле 2024 года. К счастью, их не так уж много. Это 9, 20–21 (полнолуние), 24 и 29 июля. В эти дни всем знакам зодиака стоит быть осторожными, не принимать важных решений и не совершать крупных покупок.
Также стоит следить за своей гордыней и амбициями — ведь Солнце переходит в знак Льва. Это, конечно, символ успешного периода, однако важно сфокусироваться на своих целях и проблемах: головокружительный успех может навязать желание помогать другим даже в ущерб себе. Если это и не скажется на вас негативно, то удовлетворения точно не принесет. Кстати, именно из-за этого перехода Львам в июле стоит быть особенно аккуратными.
А вот Тельцы в июле будут самыми удачливыми. Кроме того, воздушным знакам зодиака — Водолеям, Весам, Близнецам — повезет в любви.
— В благоприятные дни важно позаботиться о своем отдыхе, моральном и физическом, можно запланировать встречи с друзьями, составить списки желаний (звезды этому благоволят), продумать пути развития бизнеса, — советует астролог.
Кроме общих правил у каждого знака зодиака в июле есть и персоналные рекомендации.
Так у Овнов самым неблагоприятным станет 16 июля, а благоприятными окажутся 3 и 8 июля.
Тельцам следует проявить особую осмотрительность 22 и 23 июля. А удача им будет сопутствовать 6 и 14 июля.
Для Близнецов опасный период будет 9, 14, 30 июля. А расслабиться представители самого двойственного знака зодиака смогут 1, 15, 22 июля.
Осторожность совсем не помешает Ракам 6 и 18 июля. Зато в этом месяце благоприятных дней у них больше — целых три: 2, 13, 27 июля.
Львам, в чей знак переходит в этом месяце Солнце, стоит обратить внимание на события четырех дней: 4, 10, 17 и 15 июля.
У Дев, в отличие от Львов, будет всего парочка неблагоприятных дней в самом начале периода — 2 и 7 июня. Зато удача будет вам сопутствовать целых четыре дня в этом месяце — 4, 8, 18 и 25 июля.
Трезво взвесить свои возможности, оценить плюсы и минусы каждого шага предстоит в июле Весам. Особенно 1, 9, 19 и 27 июля. В эти дни звезды будут не на вашей стороне. Зато 19 и 24 июля — благоприятные для Весов дни.
Товарищи Скорпионы, для вас неблагоприятные дни — 6 и 13 июля. А убрать ядовитое жало сможете 8, 12 и 24 июля — они принесут вам удачу.
Плохие дни для Стрельцов в этом месяце — 24 и 29 июля. Зато 4 и 14 июля — очень даже хорошие.
Козероги, у вас неблагоприятный день в этом месяце будет всего один — 21 июля. Да, это тот самый день, когда случится «оленья Луна». А порадуют вас 2, 6, 17, 22 июля.
Водолеев неприятности могут подстерегать 1 и 19 июля. Зато целых четыре дня в этом месяце — 3, 9, 12 и 25 июля — используйте ваш шанс.
В числе счастливчиков в июле окажутся Рыбы. Для вас звезды приготовили всего один день, когда за всем нужен глаз да глаз. Это 14 июля. Зато 13, 16, 23 июля фортуна будет на вашей стороне.
Ну а если вы хотите узнать более полный расклад на месяц, посмотрите астропрогноз на июль от Василисы Володиной.
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