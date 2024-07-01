«Ловлю моменты»: сибирская «Мировая модель» поделилась кадрами отдыха на Алтае

Девушка родом из Бийска Источник: newlookmaeup5 / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Обладательница титулов «Мировая модель — 2024» и «Мировая Королева — 2024», 43-летняя Ольга Пономарева опубликовала видео отдыха в Горном Алтае. Кадрами сибирячка поделилась в личных социальных сетях.



— Какой же мощный наш Алтай. За три дня полная перезагрузка и зарядка на все 100% энергией гор, Катуни и солнца. Ловлю моменты и восстанавливаюсь, — написала под видео сибирячка.

Источник: newlookmaeup5 / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)

Также красотка поинтересовалась у подписчиков, как отдыхают они: «А как отдыхаете вы, когда сильно устали?»



Судя по кадрам, красотка успела позагорать под палящим солнцем и даже искупаться в бирюзовой Катуни.



В начале мая Ольга Пономарева из Бийска победила в международном конкурсе красоты в Москве. Алтайская красотка разом завоевала два титула — «Мировая модель — 2024» и «Мировая Королева — 2024». Диадему и ленту победительнице на сцене вручал звездный стилист Сергей Зверев.



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