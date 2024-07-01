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Развлечения «Ловлю моменты»: сибирская «Мировая модель» поделилась кадрами отдыха на Алтае

«Ловлю моменты»: сибирская «Мировая модель» поделилась кадрами отдыха на Алтае

Красотка даже искупалась в бирюзовой Катуни

1 409
13 комментариев
Девушка родом из Бийска

Обладательница титулов «Мировая модель — 2024» и «Мировая Королева — 2024», 43-летняя Ольга Пономарева опубликовала видео отдыха в Горном Алтае. Кадрами сибирячка поделилась в личных социальных сетях.

— Какой же мощный наш Алтай. За три дня полная перезагрузка и зарядка на все 100% энергией гор, Катуни и солнца. Ловлю моменты и восстанавливаюсь, — написала под видео сибирячка.

Также красотка поинтересовалась у подписчиков, как отдыхают они: «А как отдыхаете вы, когда сильно устали?»

Судя по кадрам, красотка успела позагорать под палящим солнцем и даже искупаться в бирюзовой Катуни.

В начале мая Ольга Пономарева из Бийска победила в международном конкурсе красоты в Москве. Алтайская красотка разом завоевала два титула — «Мировая модель — 2024» и «Мировая Королева — 2024». Диадему и ленту победительнице на сцене вручал звездный стилист Сергей Зверев.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее мы рассказали истории пяти моделей из Сибири, которые покорили мир высокой моды.

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Комментарии
14
242030551
1 июля 2024, 19:32
И зачем нам эта новость?
Grape Reflection 🍇
1 июля 2024, 19:44
Неплохо выглядит для своего возраста. Если женщина уважает своего мужчину, она будет поддерживать хорошую форму
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