Странные конкурсы, толпы в парках, выступления Салтыковой и «Пиццы»: как прошел День Новосибирска — 20 ярких фото

В Новосибирске в воскресенье, 30 июня, прошел День города. В честь праздника на Михайловской набережной подготовили необычные конкурсы, а вечером там выступила группа «Пицца», в парке «Арена» было много спортивных площадок. Вечером на сцену возле нового ЛДС вышел певец Kamazz. А в Центральный парк приехала Ирина Салтыкова.