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Развлечения День города 2024 года Странные конкурсы, толпы в парках, выступления Салтыковой и «Пиццы»: как прошел День Новосибирска — 20 ярких фото

Странные конкурсы, толпы в парках, выступления Салтыковой и «Пиццы»: как прошел День Новосибирска — 20 ярких фото

Новосибирцы массово отметили 131-летие города в разных парках

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1 комментарий
Празднования проходили в разных частях города

В Новосибирске в воскресенье, 30 июня, прошел День города. В честь праздника на Михайловской набережной подготовили необычные конкурсы, а вечером там выступила группа «Пицца», в парке «Арена» было много спортивных площадок. Вечером на сцену возле нового ЛДС вышел певец Kamazz. А в Центральный парк приехала Ирина Салтыкова.

В этом году Новосибирску исполнился 131 год. Корреспонденты НГС побывали в разных уголках города и сделали много прекрасных фотографий. Посмотрите, как проходил праздник, в нашей подборке.

На Михайловской набережной можно было поиграть в боулинг матрешками
Утром на Михайловской набережной прошел парад судов
Аниматоры в костюмах развлекали новосибирцев на набережной
В парке «Арена» было открыто много спортивных зон
Бега в необычных костюмах устроили на Михайловской набережной
В середине дня пошел дождик и многие, как и бывший вице- мэр Новосибирска Анна Терешкова, достали зонтики
Днем на сцене Михайловской набережной выступали местные коллективы
Также там днем массово танцевали вальс, на который дамы и кавалеры специально нарядились
Перед концертом «Пиццы» новосибирцы заполнили Михайловскую набережную
На площади Маркса приготовили огромную вафлю
А вот и коллектив группы «Пицца»
В Центральном парке выступала Ирина Салтыкова
«Пицца» исполнила свои главные хиты «Оружие» и «Лифт»
В парке «Арена» выступал певец Kamazz
Ирина Салтыкова среди прочего исполнила песни «Серые глаза», «Голубые глазки» и новую композицию «Беги»
Фанаты пришли с подготовленными плакатами
Концерт на Михайловской набережной закончился выступлением «Пиццы» вместе с хором
В воскресенье в Новосибирска аномальная жара слегка ослабла и температура опустилась ниже +30 градусов
После концерта набережной традиционно было тяжело уехать

В городе праздник прошел насыщенно, но не обошлось без оплошностей. В парке «Арена» хедлайнер выкинул микрофон и ушел из-за испорченного звука, а на Михайловской набережной девушке в толпе стало плохо. Обо всех событиях вы можете прочесть в нашей хронике.

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Комментарии
1
Гость
1 июля 2024, 01:07
/Бездетный Бич/ Можно было с гораздо большей пользой потратить бюджетные средства. Это просто какой-то кринж кринжовый. Испанский стыд. Нищее, полуголодное население и "звёзды" им запели за бешаные бабки. У ларьков с жрачкой и лимонадами, вообще, толпа стояла. Что о многом говорит. А у ларьков с артами, живописью и творческими подделками - никого.
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