Странные конкурсы, толпы в парках, выступления Салтыковой и «Пиццы»: как прошел День Новосибирска — 20 ярких фото
Новосибирцы массово отметили 131-летие города в разных парках
272
В Новосибирске в воскресенье, 30 июня, прошел День города. В честь праздника на Михайловской набережной подготовили необычные конкурсы, а вечером там выступила группа «Пицца», в парке «Арена» было много спортивных площадок. Вечером на сцену возле нового ЛДС вышел певец Kamazz. А в Центральный парк приехала Ирина Салтыкова.
В этом году Новосибирску исполнился 131 год. Корреспонденты НГС побывали в разных уголках города и сделали много прекрасных фотографий. Посмотрите, как проходил праздник, в нашей подборке.
В городе праздник прошел насыщенно, но не обошлось без оплошностей. В парке «Арена» хедлайнер выкинул микрофон и ушел из-за испорченного звука, а на Михайловской набережной девушке в толпе стало плохо. Обо всех событиях вы можете прочесть в нашей хронике.