Укротители огня: сотни человек собрались в парке «Арена» чтобы посмотреть файер-шоу — пламенные кадры

В эти выходные Новосибирск отмечает свое 131-летие. В честь праздника в парке «Арена» устроили фаер-шоу. Факиры и файерщики продемонстрировали зрителям мастерство обращения с пламенем. Наш корреспондент посетил мероприятие, в его объектив попали самые горячие моменты шоу.
По словам журналиста, посмотреть выступление пришли сотни человек. Выступлением укротителей огня в парке «Арена» завершились празднования в честь Дня города.
О том, как в Новосибирске отмечают День города, мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции. Подробнее по ссылке.