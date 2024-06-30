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Развлечения Укротители огня: сотни человек собрались в парке «Арена» чтобы посмотреть файер-шоу — пламенные кадры

Укротители огня: сотни человек собрались в парке «Арена» чтобы посмотреть файер-шоу — пламенные кадры

В парке завершились празднования в честь Дня города

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Новосибирск отметил свое 131-летие

В эти выходные Новосибирск отмечает свое 131-летие. В честь праздника в парке «Арена» устроили фаер-шоу. Факиры и файерщики продемонстрировали зрителям мастерство обращения с пламенем. Наш корреспондент посетил мероприятие, в его объектив попали самые горячие моменты шоу.

По словам журналиста, посмотреть выступление пришли сотни человек. Выступлением укротителей огня в парке «Арена» завершились празднования в честь Дня города.

О том, как в Новосибирске отмечают День города, мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции. Подробнее по ссылке.

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День города Файер-шоу Новосибирск
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Комментарии
1
Гость
30 июня 2024, 23:06
Как выбираться потом будут? Тоже будет шоу!
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