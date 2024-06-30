Укротители огня: сотни человек собрались в парке «Арена» чтобы посмотреть файер-шоу — пламенные кадры

В эти выходные Новосибирск отмечает свое 131-летие. В честь праздника в парке «Арена» устроили фаер-шоу. Факиры и файерщики продемонстрировали зрителям мастерство обращения с пламенем. Наш корреспондент посетил мероприятие, в его объектив попали самые горячие моменты шоу.