Что за девочки, которые подарили в Новосибирске певцу МУККА трусы — они объяснили, как часто это делают

Девочки, которые на вчерашнем рок-фестивале в Новосибирске подарили певцу МУККА трусы, рассказали НГС, что дарить нижнее белье их традиция. Исполнитель оказался не первым кому подростки сделали такой подарок.
16-летняя Ольга и 15-летняя Ксения объяснили, что специально пришли на фестиваль примерно в 16:20, чтобы занять лучшие места у сцены и быть поближе к исполнителю. В подарочном пакете девушки принесли четыре пары трусов за 500 рублей.
— Дарить трусы — наша традиция, это универсальная вещь, с размером сложно ошибиться. А еще это креативно и уникально, — объяснили девушки. — Когда подошёл Серафим (МУККА), мы испытали шок и радость, честно говоря, думали нам придётся подарок передать через охранников. Плакат не отдали, потому что хотим брать его и на другие концерты и собирать на нем автографы.
Подростки объяснили, что Серафим Сидорин не первый кому они подарили именно нижнее бельше. До этого подобный подарок получила «пацанка» Ангелина Новоселова, певицы Дора, Мэйби Бэйби и просто Лера. При этом МУККА стал первым мужчиной, кому девочки вручили трусы.
Вчера в Новосибирске отмечали сразу два праздника: День молодежи и День города. НГС в режиме онлайн следил за тем, как горожане отжигают на рок-фестивале. Журналисту удалось пообщаться и с самим певцом МУККА до выступления, музыкант даже подшутил над НГС.