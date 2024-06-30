Что за девочки, которые подарили в Новосибирске певцу МУККА трусы — они объяснили, как часто это делают

Подростки стояли с большим плакатом и ждали, когда к ним подойдет музыкант Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Девочки, которые на вчерашнем рок-фестивале в Новосибирске подарили певцу МУККА трусы, рассказали НГС, что дарить нижнее белье их традиция. Исполнитель оказался не первым кому подростки сделали такой подарок.

16-летняя Ольга и 15-летняя Ксения объяснили, что специально пришли на фестиваль примерно в 16:20, чтобы занять лучшие места у сцены и быть поближе к исполнителю. В подарочном пакете девушки принесли четыре пары трусов за 500 рублей.

— Дарить трусы — наша традиция, это универсальная вещь, с размером сложно ошибиться. А еще это креативно и уникально, — объяснили девушки. — Когда подошёл Серафим (МУККА), мы испытали шок и радость, честно говоря, думали нам придётся подарок передать через охранников. Плакат не отдали, потому что хотим брать его и на другие концерты и собирать на нем автографы.

Со сцены МУККА сказал, что в пакете майка, вероятно, музыкант так решил пошутить Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Подростки объяснили, что Серафим Сидорин не первый кому они подарили именно нижнее бельше. До этого подобный подарок получила «пацанка» Ангелина Новоселова, певицы Дора, Мэйби Бэйби и просто Лера. При этом МУККА стал первым мужчиной, кому девочки вручили трусы.