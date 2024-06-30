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Развлечения День города 2024 года Что за девочки, которые подарили в Новосибирске певцу МУККА трусы — они объяснили, как часто это делают

Что за девочки, которые подарили в Новосибирске певцу МУККА трусы — они объяснили, как часто это делают

Девушки стояли около сцены с большим плакатом: «Хочу подарить трусы»

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10 комментариев
Подростки стояли с большим плакатом и ждали, когда к ним подойдет музыкант

Девочки, которые на вчерашнем рок-фестивале в Новосибирске подарили певцу МУККА трусы, рассказали НГС, что дарить нижнее белье их традиция. Исполнитель оказался не первым кому подростки сделали такой подарок.

16-летняя Ольга и 15-летняя Ксения объяснили, что специально пришли на фестиваль примерно в 16:20, чтобы занять лучшие места у сцены и быть поближе к исполнителю. В подарочном пакете девушки принесли четыре пары трусов за 500 рублей.

— Дарить трусы — наша традиция, это универсальная вещь, с размером сложно ошибиться. А еще это креативно и уникально, — объяснили девушки. — Когда подошёл Серафим (МУККА), мы испытали шок и радость, честно говоря, думали нам придётся подарок передать через охранников. Плакат не отдали, потому что хотим брать его и на другие концерты и собирать на нем автографы.

Со сцены МУККА сказал, что в пакете майка, вероятно, музыкант так решил пошутить

Подростки объяснили, что Серафим Сидорин не первый кому они подарили именно нижнее бельше. До этого подобный подарок получила «пацанка» Ангелина Новоселова, певицы Дора, Мэйби Бэйби и просто Лера. При этом МУККА стал первым мужчиной, кому девочки вручили трусы.

Вчера в Новосибирске отмечали сразу два праздника: День молодежи и День города. НГС в режиме онлайн следил за тем, как горожане отжигают на рок-фестивале. Журналисту удалось пообщаться и с самим певцом МУККА до выступления, музыкант даже подшутил над НГС.

ПО ТЕМЕ
Трусы Подарок Рок-фестиваль MUKKA Певец Исполнитель Музыкант
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Комментарии
9
Гость
30 июня 2024, 14:10
Нормы приличия стерты в муку-до полного порошка. Для чего это на городском сайте Новосибирска? Где этика, мораль, приличие? Бесстыжие 🤮
Avatarus
30 июня 2024, 14:08
А кто он и чем он известен, не то что про него не слышал но даже песни не припомню. 😳😳😳😳😳
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