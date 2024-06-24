НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+30°

ясная погода, без осадков

ощущается как +32

2 м/c,

с-в.

 743мм 58%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,96
EUR 94,26

ТЕМА ДНЯ

Двухэтажный пентхаус выставили за 100 миллионов

Выиграй iPhone 15
Экоквест по заповедникам
Следы барнаульского маньяка
Батл Сибири и Урала
Обманывают на маркетплейсах
Последние квартиры в ипотеку
7 потерянных скульптур
В аэропорт без такси
НГС в Telegram
Развлечения Бюджет небольшого городка: Татьяна Бакальчук показала, сколько тратит на Wildberries

Бюджет небольшого городка: Татьяна Бакальчук показала, сколько тратит на Wildberries

Самая богатая женщина страны — тот еще шопоголик

270
1 комментарий
Татьяна Бакальчук оказалась преданной поклонницей своего детища

Те, кто хотя бы раз устанавливал приложение Wildberries, знают, как непросто его удалить. Многие жалуются на бесконечные покупки, но не могут от них отказаться. В итоге на вещи не первой необходимости уходит солидная доля семейного бюджета. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала, что и сама оставила на маркете не один миллион рублей.

На «Шоу Воли» (18+) бизнесвумен призналась, что не может остановиться от покупок — она заходит в приложение несколько раз в день и постоянно кладет в корзину что-то новенькое.

— Вот сейчас у меня там посуда в корзине накидана, до этого там детские вещи какие-то были. До этого купальники, туфли, — перечислила Татьяна Бакальчук список заказов. — Вот, чайный сервиз, набор кружек, электросталь. Вы знаете, у меня на самом деле должна быть посуда дома на Новый год, на Пасху, на зиму, на осень.

В результате сейчас в корзине основательницы Wildberries находятся сотни товаров на сумму почти полмиллиона рублей.

— Я открою секрет, у каждой девушки примерно на такую сумму в корзине лежат вещи, но она не покупает, — объяснила Бакальчук. — Очень много вещей, которые ты хочешь купить, а не знаешь, надо тебе или не надо.

У самой миллиардерши процент выкупа составляет 94%. А за всё то время, что она пользуется маркетплейсом, потратила здесь 8 миллионов 205 тысяч и 234 рубля.

Татьяна Бакальчук показывает, во сколько ей обошлись все покупки на Wildberries

— Сумма выкупа 8 миллионов, — округлила Татьяна Бакальчук. — Не так уж и много. Двадцать лет я покупаю.

Ну слушайте, 8 миллионов разделить на 20 лет, всего лишь 400 тысяч в год, не так уж и много.

Для основательницы Wildberries это действительно не самая большая сумма. В 2023 году журнал Forbes назвал ее самой богатой женщиной России. Она оказалась на первой строчке соответствующего рейтинга после того, как издание оценило ее состояние в 7 млрд долларов. Бакальчук говорит, что «не надо им верить».

— Я бы на Forbes не ориентировалась — они постоянно то туда, то сюда, — подчеркнула предпринимательница.

А сколько вы потратили на Wildberries?

Не больше 20 тысяч рублей
До 50 тысяч рублей
До 100 тысяч рублей
Почти полмиллиона
До миллиона
Больше миллиона
Вообще им не пользуюсь
Стараюсь не тратить лишнего

ПО ТЕМЕ
Wildberries Татьяна Бакальчук Павел Воля Шоу Воли Илья Соболев Деньги Покупки
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Полнолуние в Козероге этой ночью: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Возвращение Жанны Фриске и Билан на зеркальной ладони: сибирячка побывала на премии МУЗ-ТВ — впечатления из партера со звёздами
Екатерина Родченко
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: что делать в этот день, чтобы зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
«Люди считают себя объектами потребления»: почему мужчины изменяют и не хотят жениться — мнение психотерапевта
Игорь Лях
Врач-психотерапевт
Мнение
Как в России в 90-е: гражданка Турции — о стремительном росте цен в ее стране и потере статуса бюджетного курорта
Анна Фархоманд
Рекомендуем
Знакомства

Деметра,  42

Игорь,  52

Sergio,  43

Игорь,  54

Петр,  42

Марина,  48

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление