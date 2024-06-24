Бюджет небольшого городка: Татьяна Бакальчук показала, сколько тратит на Wildberries

Татьяна Бакальчук оказалась преданной поклонницей своего детища Источник: кадр из программы «Шоу Воли»











Те, кто хотя бы раз устанавливал приложение Wildberries, знают, как непросто его удалить. Многие жалуются на бесконечные покупки, но не могут от них отказаться. В итоге на вещи не первой необходимости уходит солидная доля семейного бюджета. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала, что и сама оставила на маркете не один миллион рублей.

На «Шоу Воли» (18+) бизнесвумен призналась, что не может остановиться от покупок — она заходит в приложение несколько раз в день и постоянно кладет в корзину что-то новенькое.

— Вот сейчас у меня там посуда в корзине накидана, до этого там детские вещи какие-то были. До этого купальники, туфли, — перечислила Татьяна Бакальчук список заказов. — Вот, чайный сервиз, набор кружек, электросталь. Вы знаете, у меня на самом деле должна быть посуда дома на Новый год, на Пасху, на зиму, на осень.

В результате сейчас в корзине основательницы Wildberries находятся сотни товаров на сумму почти полмиллиона рублей.

— Я открою секрет, у каждой девушки примерно на такую сумму в корзине лежат вещи, но она не покупает, — объяснила Бакальчук. — Очень много вещей, которые ты хочешь купить, а не знаешь, надо тебе или не надо.

У самой миллиардерши процент выкупа составляет 94%. А за всё то время, что она пользуется маркетплейсом, потратила здесь 8 миллионов 205 тысяч и 234 рубля.

Татьяна Бакальчук показывает, во сколько ей обошлись все покупки на Wildberries Источник: кадр из программы «Шоу Воли»











— Сумма выкупа 8 миллионов, — округлила Татьяна Бакальчук. — Не так уж и много. Двадцать лет я покупаю.

Ну слушайте, 8 миллионов разделить на 20 лет, всего лишь 400 тысяч в год, не так уж и много. Татьяна Бакальчук

Для основательницы Wildberries это действительно не самая большая сумма. В 2023 году журнал Forbes назвал ее самой богатой женщиной России. Она оказалась на первой строчке соответствующего рейтинга после того, как издание оценило ее состояние в 7 млрд долларов. Бакальчук говорит, что «не надо им верить».



— Я бы на Forbes не ориентировалась — они постоянно то туда, то сюда, — подчеркнула предпринимательница.