«Они обожают друг друга»: стремительно стареющая девочка научила щенка мальтипу трем командам — трогательное видео

Морсентий стал полноправным членов семьи Источник: Ольга Платонова











Сибирячка Анна Корчагина с редкой болезнью прогерия научила своего щенка мальтипу командам. Собаку подарили ей блогеры на «Народной премии НГС».



Щенка назвали Морсентием. Он знает команду «дай лапу», «сидеть» и «пись-пись». Морсентия в этот раз блогер Ольга Платонова отвела на груминг.

— Они обожают друг друга. Там Аня совершенно спокойно полноценный хозяин — сама с ним справляется. Обучила его командам, что меня поразило, — отметила блогер Ольга Платонова. — Дрессировкой занимается с ним. И мы сидели, говорили часа полтора и о собаке, и о даче. После премии у Ани добавилось около 3 тысяч подписчиков.

Источник: Ольга Платонова