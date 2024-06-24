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Развлечения «Они обожают друг друга»: стремительно стареющая девочка научила щенка мальтипу трем командам — трогательное видео

«Они обожают друг друга»: стремительно стареющая девочка научила щенка мальтипу трем командам — трогательное видео

Одна ее мечта сбылась на «Народной премии НГС»

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2 комментария
Морсентий стал полноправным членов семьи

Сибирячка Анна Корчагина с редкой болезнью прогерия научила своего щенка мальтипу командам. Собаку подарили ей блогеры на «Народной премии НГС».

Щенка назвали Морсентием. Он знает команду «дай лапу», «сидеть» и «пись-пись». Морсентия в этот раз блогер Ольга Платонова отвела на груминг.

— Они обожают друг друга. Там Аня совершенно спокойно полноценный хозяин — сама с ним справляется. Обучила его командам, что меня поразило, — отметила блогер Ольга Платонова. — Дрессировкой занимается с ним. И мы сидели, говорили часа полтора и о собаке, и о даче. После премии у Ани добавилось около 3 тысяч подписчиков.

Девочка ведет блог, в котором рассказывает о том, как жить с прогерией. Болезнь проявляется стремительным старением с поражением кожи, костей и сердечно-сосудистой системы. НГС подробно рассказывал историю юной сибирячки. Она мечтает о том, чтобы у нее был один миллион подписчиков.

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Ольга Платонова Груминг Собака Щенок
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